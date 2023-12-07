大雪生活 文化 歷史 自然環境 飲食
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西曆的12月7日左右為「大雪」。在日本的天氣預報和新聞中開始出現「冬將軍」一詞。冬將軍是指西伯利亞冷氣團南下帶來的嚴寒天氣，冷空氣遭遇高聳如本州脊樑的群山的阻擋，在日本海一側形成降雪，而太平洋一側則刮起寒冷的西北風。人們開始為迎接新年的到來而忙碌，各種活動也多起來，處處洋溢著喜慶氣氛。
歲暮（11月下旬到12月20日前後）
顧名思義，「歲暮」指的是年末。這段時間日本人會向平日關照過自己的人贈送禮品，表達一年的感謝之情。贈送禮品的最佳時間，東日本是從11月下旬到12月20日左右，而西日本是12月10日到20日左右。
大根焚（煮蘿蔔）（12月9-10日）
京都的神社和寺院會舉辦「大根焚」（煮蘿蔔）活動，祈禱無病無災。了德寺每年都會把3000根青頭長蘿蔔跟油豆腐一起放入大鍋中燉煮，用來招待參拜者。小火慢燉的「大根焚」是京都冬日的風物詩。
雪吊和雪圍
在積雪深厚的東北和北陸地區，11月到12月中旬會給樹木穿上「雪吊」或「雪圍」等冬裝，保護樹枝不被厚重的積雪壓垮，方法各地不同。被指定為國家特別名勝的金澤市兼六園的雪吊，就是挨著樹幹立上一根更高的支柱，再從頂端拉下放射狀的繩索系在樹枝上，把樹枝吊起來，形似微微張開的傘。
「正月事始日」、大掃除（12月13日）
這一天是開始為新年做準備的日子，日語中叫「正月事始日」。江戶時代，人們會在這天給家內外做大掃除，稱作「掃塵」。現在也有一些寺院從這天開始做大掃除。
當時，人們前往處於吉位的山裡伐松，用作正月松飾，並準備紅淡比、交讓木、裡白等常綠樹用於神事。正月裝飾物中必不可少的裡白，其樹葉的生長方式如鏡像般左右對稱，寓意夫妻和睦，背面的白色還寓意白頭偕老，其超強的繁殖力則象徵子孫繁榮。
山茶花
山茶花是日本本土物種，《日本書紀》和《萬葉集》中均有記載。過去，歐洲人因山茶花豔麗無比而稱其為「日本玫瑰」。以東京的伊豆大島為代表的伊豆七島，以及長崎的五島列島都是有名的野生山茶花「藪椿」的產地。山茶花油以前一直被用作整髮劑和高級食用油，樹枝則被用於印章和工藝品材料，現在依然用於製作梳子和將棋棋子等物品。
山茶是常綠樹，寒冬時節盛開如初，象徵著頑強的生命力和堅忍不拔的精神，因而備受人們的喜愛，平安時代在貴族中被視為「高貴的花」。但是到了江戶時代，山茶花卻不再受武士青睞，因為花序會整朵掉落，被視為不吉。
漢字日（12月12日）
日本漢字能力檢定協會根據諧音，把12月12日定為「漢字日」。這一天，協會在全國範圍內徵集「今年的漢字」，用一個字來表達當年的社會面貌。得票最多的漢字，由京都清水寺的住持用巨大的毛筆寫在一張長1.3公尺、高1.5公尺的和紙上。漢字雖然起源於古代中國的商朝，但日本也有自己獨特的漢字——「國字」。
東京淺草寺的「歲市」（羽子板市）（12月17-19日）
東京淺草寺境內開始舉辦「歲市」，集市上有很多小店銷售羽子板等吉祥物和新年用品。羽子板作為一種可以消除厄運的球拍，源於祈願女孩健康成長的風俗。進入江戶時代後，日本一度流行打板羽球，用長方形的板子擊打插有羽毛的球，到了後期，作為裝飾擺件，出現了帶有歌舞伎演員、當年人氣名人貼畫的羽子板。出售這些新年用品的羽子板市一般歲末開市，將新年氛圍推向高潮。
生蠔
冬季是食用生蠔的最佳季節，生蠔因其濃郁的鮮香而被稱為「海中牛奶」。生蠔上市的季節是11月到3月。可以生吃，也可以油炸或做成「土手鍋」，食用方法多樣，讓人大飽口福。生蠔富含維生素B族及鐵、銅、鋅等微量元素，恢復疲勞的效果也值得期待。
趴地菠菜
趴地菠菜在冬季露天種植，可使甜味和鮮味濃縮。冬季日照時間少，為了接受更多的日光照射，葉片會儘量貼地生長，所以趴地菠菜的特點是莖短葉厚。為了保護自身不受嚴寒摧殘，它會減少水分的吸收，轉而儲存更多的糖分，所以口感更甜。趴地菠菜富含鐵元素，對於蔬菜攝入不足或有些貧血的人來說，是一道「看家菜」。
鮭魚
鮭魚會在生長數年後，遊回出生的那條河。冬季正值鮭魚上市的季節，北海道、東北和北陸地區均可捕撈。在原住民的阿依奴語中稱為「卡姆依切普」（神之魚），是為度過嚴冬而儲備的寶貴食物。鮮鮭魚適合各種烹調方式，如法式香煎、油炸、鋁箔紙包烤、火鍋等。鹽醃過的鮭魚用稻草和繩子包起來曬乾叫做「新卷鮭」，水分蒸發，氨基酸分解後，鮮味更勝一籌。
監修：井上象英（INOUE Shouei），曆作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在積極開展演講和撰稿活動。
標題圖片：薄雪覆蓋的南天竹果實（PIXTA）