與自然共生：二十四節氣在日本

天氣日益寒冷，進入真正的冬季。開始聽到北國降雪的消息。

西曆的12月7日左右為「大雪」。在日本的天氣預報和新聞中開始出現「冬將軍」一詞。冬將軍是指西伯利亞冷氣團南下帶來的嚴寒天氣，冷空氣遭遇高聳如本州脊樑的群山的阻擋，在日本海一側形成降雪，而太平洋一側則刮起寒冷的西北風。人們開始為迎接新年的到來而忙碌，各種活動也多起來，處處洋溢著喜慶氣氛。 歲暮（11月下旬到12月20日前後） 顧名思義，「歲暮」指的是年末。這段時間日本人會向平日關照過自己的人贈送禮品，表達一年的感謝之情。贈送禮品的最佳時間，東日本是從11月下旬到12月20日左右，而西日本是12月10日到20日左右。

歲暮（PIXTA） 大根焚（煮蘿蔔）（12月9-10日） 京都的神社和寺院會舉辦「大根焚」（煮蘿蔔）活動，祈禱無病無災。了德寺每年都會把3000根青頭長蘿蔔跟油豆腐一起放入大鍋中燉煮，用來招待參拜者。小火慢燉的「大根焚」是京都冬日的風物詩。

煮蘿蔔（PIXTA） 雪吊和雪圍 在積雪深厚的東北和北陸地區，11月到12月中旬會給樹木穿上「雪吊」或「雪圍」等冬裝，保護樹枝不被厚重的積雪壓垮，方法各地不同。被指定為國家特別名勝的金澤市兼六園的雪吊，就是挨著樹幹立上一根更高的支柱，再從頂端拉下放射狀的繩索系在樹枝上，把樹枝吊起來，形似微微張開的傘。

金澤市兼六園的雪吊（PIXTA）

「正月事始日」、大掃除（12月13日） 這一天是開始為新年做準備的日子，日語中叫「正月事始日」。江戶時代，人們會在這天給家內外做大掃除，稱作「掃塵」。現在也有一些寺院從這天開始做大掃除。

大掃除（PIXTA） 當時，人們前往處於吉位的山裡伐松，用作正月松飾，並準備紅淡比、交讓木、裡白等常綠樹用於神事。正月裝飾物中必不可少的裡白，其樹葉的生長方式如鏡像般左右對稱，寓意夫妻和睦，背面的白色還寓意白頭偕老，其超強的繁殖力則象徵子孫繁榮。

神龕上的紅淡比（左）、交讓木和裡白（PIXTA） 山茶花 山茶花是日本本土物種，《日本書紀》和《萬葉集》中均有記載。過去，歐洲人因山茶花豔麗無比而稱其為「日本玫瑰」。以東京的伊豆大島為代表的伊豆七島，以及長崎的五島列島都是有名的野生山茶花「藪椿」的產地。山茶花油以前一直被用作整髮劑和高級食用油，樹枝則被用於印章和工藝品材料，現在依然用於製作梳子和將棋棋子等物品。 山茶是常綠樹，寒冬時節盛開如初，象徵著頑強的生命力和堅忍不拔的精神，因而備受人們的喜愛，平安時代在貴族中被視為「高貴的花」。但是到了江戶時代，山茶花卻不再受武士青睞，因為花序會整朵掉落，被視為不吉。

作為茶室插花備受喜愛的「白侘助」山茶花（左）、山茶花（PIXTA）