菊池體操創始人，90歲的菊池和子：我們的身體如此充滿希望

菊池和子自學人體結構，歷時多年創建了一套保持身體健康和青春活力的體操，命名為「菊池體操」。練習這套體操的基本原則是不過度鍛煉，也不必太拼命。她傳授給我們的生存方式是正確認識自己的身體，優雅地老去。

歷時半個世紀成熟完善的「生命體操」 她的站姿格外挺拔端莊。 從足底到頭頂，身體的中軸線緊繃，不偏不倚。 所謂「姿勢」，指的是人的自然體態，是生命的位能本身，所以我們要保持正確的姿勢，絕不可敷衍。她走起路來身邊的空氣仿佛凝固了一般，不斷向周圍散發出強大的氣場。 「用臀部肌肉的力量收緊骨盆，正中央的脊柱儘量向上伸展。這樣就能支撐整個身體向前移動。你身體的每一個部位和大腦都是緊密相連的。」 菊池和子今年90歲。以自己的名字命名的「菊池體操」如此普及，這是她意料之外的。在形形色色的健康熱潮中，新式體操不斷湧現，又在不知不覺間銷聲匿跡。在這樣的潮起潮落中，當菊池反應過來時，她已在東京、神奈川的直營健身房和文化中心進行健身指導，上了電視，接受報刊採訪，四處演講，每天都忙得不亦樂乎。 不斷有人被她的氣魄、姿態、聲音和話語所鼓舞，從她身上看到希望和夢想。號稱「生命體操」的菊池體操，到底是什麼樣的東西呢？ 讓手指和腳趾相握？ 菊池體操很重視手指和腳趾的關聯，這是我們在日常生活中容易忽視的問題。 「大家是不是不太關注腳趾呢？手指和腳趾密布著毛細血管，一直延伸到尖端。我們來確認一下自己的手指和腳趾有沒有開小差，讓每一根手指和腳趾跟大腦建立連接，一根一根動，慢慢地給它們注入力量。雖然年紀大了，身體也逐漸衰弱，但我們還是要靠這雙腳走到人生的終點。」 把一根根手指插入腳趾間，讓右腳和左手緊緊握住。親自嘗試了一下，手腳好像真的有了交流，這種感覺非常奇妙。 接著再大幅度轉動腳踝，關節由此獲得新生。轉動關節的口號聲總是以一種獨特的聲調響徹整個健身房：「一～一、二～二、三～三、四～四、五～五…」，仿佛一首讓大家精神振奮的「菊池交響樂」。

姿勢正確了，臟器才能正常運轉 「要追本溯源的話，我們不過都是一顆受精卵而已。」菊池說，「由此發展出的結構複雜的肉體，簡直是奇跡般的存在。我們的身體在宇宙中是獨一無二的。所以，直到生命的盡頭，我們都應該善待自己的身體，如果發現哪裡有阻滯，就要有意識地、小心地活動一下這個部位。這就是菊池體操要達到的目的。」 菊池體操不同於單純的身體拉伸，也不是簡單的肌肉鍛煉，而是了解身體結構，用大腦去感知骨骼和肌肉並讓它們動起來，靠自己的力量將身體虛弱的部位逐漸治癒。想像身體是一個小宇宙，用意識去感知身體的每個部位，這恐怕就是菊池體操所要達到的目的。由此我們對體操所抱有的成見也便逐漸煙消雲散。 菊池體操的教練太田伸子是菊池和子的長女，她身穿繪著人體肌肉和內臟組織的緊身連體衣，為學員演示不同姿勢下，臟器位置會發生怎樣的變化。 下圖左邊是一位一直坐在椅子上埋頭工作的現代人。脊柱前傾，內臟受到擠壓，似乎在發出痛苦的呻吟聲，看上去令人心驚。右圖的人則意識到身體臟器的存在，伸展背部肌肉，讓內臟從壓迫中解放出來。 菊池體操的「原點」 菊池和子1934年出生於秋田縣仙北郡（今大仙市）。兩歲時，為了撿起掉進地爐的布片，右手嚴重燒傷。雖然當時醫生把她粘連的手指一根根分開了，但她一直受到後遺症的困擾。指甲上的黑色無法去除，還被同學嫌棄說「好噁心」。 二戰結束後的第2年，她考入了一所女子高中，那所學校的桌球實力強大。她很嚮往桌球運動，成了一名運動員，可是卻總是握不好球拍。她把桌球吊在家裡門框上端的橫木上用球拍擊打，一口氣練上幾個小時。其間，她有意識地感知每一根手指，讓它們跟自己的大腦相連，當時的這種體驗就是菊池體操的「原點」。 後來，她從日本女子體育短期大學畢業後，擔任國中體育教師，但卻對學校體育產生了質疑。培育健康的體魄才稱之為體育，可學校體育卻更看重把體育項目練得好、練得漂亮。繼而，她趁結婚生育之機辭職。 被同一社區的家庭主婦偶然問到「能教我們體操嗎？」，於是菊池開始在社區的集會所教授體操。那是距今大約55年前，昭和40年代中期的事。那個時代，家庭主婦做體操這件事還是不被社會認可的，所以她們只能拉緊窗簾悄悄練習。 菊池從那時起就一邊展示人體圖，一邊講解練習某個動作的必要性，但大家都說看著噁心或恐怖。不過，菊池的體操在保持健康方面卓有成效，因此逐漸受到歡迎，於是在橫濱市教育委員會的邀請下，她開辦了面向市民的體操培訓班。進入80年代前後，因為需要給體操起個名字，於是她就把這套體操命名為「菊池體操」。

因有大家的陪伴才能堅持下去 菊池現在還會親臨位於川崎市的總部直營健身房，指導學員1小時15分鐘的課程。在這裡，每週以中老年婦女為主，1個班有近50名學員參與課程。身穿黑色連體衣，外搭紅色V領裹身罩衫的菊池到場後，健身房裡的氣氛立刻變得凝重起來。從此刻開始，直到體操結束，菊池不斷做出各種身體動作，同時不停地講解。中間沒有休息時間。就連健身房裡配備的骨骼和肌肉模型也像是在認真聽課。 入會17年的佐渡友順子（82歲、主婦）談到自身的心得體會時感慨萬千：「剛開始的時候，我的身體糟糕到連人斑馬線都走不過去。我還患有心絞痛，隨身必帶硝酸甘油。我每週堅持來2、3三次，結果身體恢復了健康，感覺以往身體虛弱的日子像是一場夢。我知道即使有些不舒服，也能靠自己慢慢恢復，所以總算跌跌撞撞地活到了這把年紀。老師在課程開始前說的那些話讓我很感動，我決心一直努力下去。」

場域的治癒力 體操課上，菊池老師作為學員的帶領者，精神百倍地屹立在大家面前，現場的情景讓人感到強烈的震撼。對於學員而言，此情此景最具說服力。菊池周身散發出的強大氣場營造出一種場域的力量，這種力量激發著每一位學員的活力。 川本輝一（83歲、原IT業工程師）是少數男學員之一。聽了他的感想，我不由得笑起來。他說：「老師可以清楚地看到我們每一個人。老師發出的『氣』不是可有可無的，坦率地說，令人生畏。每週都被嚴格訓練，叫苦連天。」話雖如此，但不知不覺中他已堅持了7年。 他說，之前打網球傷了膝蓋，後來疝氣也惡化，還做了腰部手術。多虧了菊池體操，現在膝蓋、腳力、尿頻都有了改善，一舉三得，親身體會到能與老師共用同一時空是多麼幸運的事。或許可以說，這就是「場域的治癒力」吧。