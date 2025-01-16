與寵物共同生活的養老院：老人與貓狗幸福相伴

與寵物共同生活的養老院：老人與貓狗幸福相伴視覺日本 社會 生活 醫療健康
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人和寵物都在老齡化
我家的寵物狗「一休」是一隻公柴犬。正如「一休」這個名字，它為我的後半生帶來了「片刻的休息」。早上起床時，只要手指觸碰到它濕漉漉的鼻子，便沉浸在「啊，它還活著」的幸福之中。
然而，一休一過15歲，便迅速衰老下去。它的腿腳開始不穩，出現了失禁和哀號的現象，甚至表現出類似認知症的跡象。我打算與它相伴到最後，如果因為某種原因被迫分開，我肯定很難保持理智。
2021年，狗的平均壽命為14.2歲，貓為14.7歲（據Anicom《2023年家庭動物白皮書》）。與10年前相比，壽命延長了近1歲。作為引領寵物文化的「團塊世代」的伴侶動物，寵物的老齡化也在迅速進展。
如何實現人與寵物的相互陪伴，即所謂的「與伴侶動物共處」，神奈川縣橫須賀市的「櫻之里山科特別養護老人院」率先挑戰了這一課題。
伴侶動物福祉
櫻之里山科建於2012年，共4樓，有100個床位，全部是獨立的單間。每10個房間，即10人構成一個單元（家），能與貓狗一起生活的只有2樓的4個單元。貓狗可以自由出入入住者的房間。
可入住「寵物貓狗單元」的有兩類人：一類是目前正在養寵物並希望一起入住的人，另一類是以前養過寵物，希望來這裡還能與貓狗一起生活的人。該設施為了這些人，會收留被救助的貓狗。
很多人對「伴侶動物福祉」這個詞還很陌生，它指的是保護與人共同生活的貓狗的生命和生活的福祉。櫻之里山科的院長若山三千彥（59歲）認為，這是超越老年人福祉與身障人士福祉等現有福祉框架的新型福祉支柱。
養老院裡的溫馨時刻
從高中教師轉行，開啟福祉工作之路
若山的父親是普通的上班族，母親是家庭主婦，當父母為建立福祉設施而奔波時，他正在茨城縣的一所升學率很高的高中擔任理組教師。
「父母要求我幫忙，但那時是我當教師的第8個年頭，正是最有成就感的時候。可是突然發生了一件事，班上一位性格開朗的女同學，她的理想是成為一名科學家，9月的第1個星期六早上騎自行車去參加7點半的早自習，路上遭遇了交通事故。接到通知後我趕到醫院，但已回天乏術，她去了另一個世界。」實在是令人難以置信，毫無道理可講，當時的情景至今仍清晰浮現在腦海中，若山的聲音幾度哽咽。
於是他下定決心，在最後半年時間結束教師生涯，轉而從事福祉工作。
1999年，他與父母共同成立了社會福祉法人「心之會」，並於次年創立了老年人日間照護中心和智能障礙者就業支援設施。
永不放棄的福祉
若山認為，福祉領域以前總是老生常談「永不放棄的福祉」，對此不能只停留在口頭上，還應該以實際行動去落實。
那時，他了解到這樣一件事。一位獨居的老人為進入養老院，不得不將愛犬交給收容所處置。那位老人入住後不停地痛哭道：「是我親手殺死了我的家人」，半年後他就去世了。
「他的人生中肯定也有許多美好的事，但他卻因不斷自責而離世。可以讓老年人在臨終時陷入如此境地嗎？這就是老年人福祉嗎？」若山捫心自問。經歷了這件事後，他萌生了一個模糊的想法，能否將當時正在籌備的養老院建成一個可以與寵物共同生活的設施呢？
當時，橫須賀市有一位老人的情況很棘手。這位老人靠領取日本最低生活保障制度的救濟金生活，同時還養了一隻狗，但他的失智症也日趨嚴重，人與狗都危在旦夕，他卻堅持「沒有愛犬哪裡都不去」。於是，剛剛開業的櫻之里山科接收了這位老人和他的狗。儘管愛犬先走一步，但半年後老人卻得以安詳離世。
臨終陪護犬「文福」
文福是一隻柴犬米克斯，年齡在15歲左右，它在養老院非常受歡迎。
也許是因為狗的嗅覺靈敏，文福會在入住者去世前的2、3天倚靠在房門邊蹲坐著，察覺到老人即將臨終時就會跳上床，深情地舔舐他們的臉。若山說，這看起來顯然是帶著陪伴和臨終關懷意圖的行為。
2019年，若山的著作《臨終陪護犬——文福的奇跡》一經出版，就引起了廣泛關注。包括NHK在內的電視節目和雜誌等都報導了文福的感人舉動。
事實上，文福是被千葉縣的動物保護團體「千葉旺」救下的，當時它在收容所即將被處死。被人類遺棄後孤單地站在死亡邊緣的經歷，或許和它對老人進行臨終關懷的行為密切相關。
不過，如此善解人意的文福，最近嗅覺也開始衰退，看樣子似乎是自然而然地結束了臨終關懷工作。
文福的盟友「大喜」
大喜和文福同樣是被救助的柴犬米克斯。我第一次見到大喜時，它正以標題圖片中的姿勢躺在寵物單元樓層的地板上，接受看護員出田惠子的細心照護。
出田還擁有「老犬照護員」的資格證。因為她曾在陸上自衛隊服役，所以大家親切地稱她為「Army桑」。她對大喜的照顧有條不紊，傾注了全部心血，甚至「從未覺得照顧大喜有絲毫痛苦」。
彩虹橋
然而，大喜在3月27日突然去世了。櫻之里山科的博客記錄了大喜的最後時光。
大喜踏上了前往「彩虹橋」的旅途，表情平靜安詳。
今天它一直不停地痙攣，但並沒有感到痛苦，最後像是睡著了一般安然離去。今天上午，Army桑還抱著大喜去外面的藍天下散步了。
我不禁回想起上次來時拍的那張照片，Army桑懷裡抱著大喜，在陽光的映照下，那面牆上樹影斑駁，宛如一座彩虹橋般搖曳著。
晚年與動物一起生活的樂趣
希望與動物共度餘生的人們，可能希望看到更多像櫻之里山科這樣的養老院吧。然而這家養老院開設12年來，雖然有不少相關人員前來參觀，但幾乎看不到新設這種養老院的動向。
和寵物共同生活的民間收費設施雖然有所增加，但大多僅僅是在個人的房間裡悄悄地飼養，不會成為「大家的寵物」。主人去世後，入住者的親屬會領走其寵物。而在櫻之里山科，貓狗直到生命的最後一刻都會得到很好的照顧。
確實，僅僅想像一下與貓狗同住的情景，重重困難便浮上心頭。比如寵物的吠叫和撕咬，或者對氣味和衛生的擔心、糞尿的處理、以及餵食和散步、獸醫的定期檢查。另外還有寵物糧和醫療費用等的經濟問題，人員配置和行政許可等，經營「寵物友好型」設施的門檻相當高。
然而，實際運營後發現，衛生管理與入住者採用同等方式即可，喜歡貓狗的員工積極性高，工作愉快，笑聲不斷。
最重要的是，與寵物一起生活，每天都會感受到微小的變化和刺激，生活充滿張力，張弛有度。若山表示，還有一些例子表明，想要觸摸和照顧動物的積極情緒有助於改善認知功能，甚至使僵硬的關節變得靈活。
死亡並無特別之處
我逐個單元拍攝時強烈感覺到，在櫻之里山科，貓狗不是某個人的私有財產，而是大家共同的至寶。特別是那些被主人遺棄，經歷過孤獨與死亡恐懼後被救助的貓狗，如今在這個大家庭中成長，反而會給大家帶來歡樂和希望。
「死亡並非特殊之事，它是生命最後一個階段的活動，是每個人都會經歷的自然現象。」
若山照護過許多人和動物，他的話引起了我強烈的共鳴。
櫻之里山科今年又迎來了春天。
撰稿、攝影：大西成明
標題圖片：在櫻之里山科，狗與人一起接受照護