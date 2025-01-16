與寵物共同生活的養老院：老人與貓狗幸福相伴

超老齡化社會「日本」：關注衰老

是自己先走，還是這毛小孩先走？我們終將和自己的寵物一起老去。能和寵物朝夕相伴，直至其中一方走到生命的終點，這是多麼幸福的事啊！有一家養老院可以實現老人們的這一理想，本文將向讀者介紹這裡的老人和貓狗的悠閒生活。

人和寵物都在老齡化 我家的寵物狗「一休」是一隻公柴犬。正如「一休」這個名字，它為我的後半生帶來了「片刻的休息」。早上起床時，只要手指觸碰到它濕漉漉的鼻子，便沉浸在「啊，它還活著」的幸福之中。 然而，一休一過15歲，便迅速衰老下去。它的腿腳開始不穩，出現了失禁和哀號的現象，甚至表現出類似認知症的跡象。我打算與它相伴到最後，如果因為某種原因被迫分開，我肯定很難保持理智。 2021年，狗的平均壽命為14.2歲，貓為14.7歲（據Anicom《2023年家庭動物白皮書》）。與10年前相比，壽命延長了近1歲。作為引領寵物文化的「團塊世代」的伴侶動物，寵物的老齡化也在迅速進展。 如何實現人與寵物的相互陪伴，即所謂的「與伴侶動物共處」，神奈川縣橫須賀市的「櫻之里山科特別養護老人院」率先挑戰了這一課題。 伴侶動物福祉 櫻之里山科建於2012年，共4樓，有100個床位，全部是獨立的單間。每10個房間，即10人構成一個單元（家），能與貓狗一起生活的只有2樓的4個單元。貓狗可以自由出入入住者的房間。 可入住「寵物貓狗單元」的有兩類人：一類是目前正在養寵物並希望一起入住的人，另一類是以前養過寵物，希望來這裡還能與貓狗一起生活的人。該設施為了這些人，會收留被救助的貓狗。 很多人對「伴侶動物福祉」這個詞還很陌生，它指的是保護與人共同生活的貓狗的生命和生活的福祉。櫻之里山科的院長若山三千彥（59歲）認為，這是超越老年人福祉與身障人士福祉等現有福祉框架的新型福祉支柱。

養老院裡的溫馨時刻

從高中教師轉行，開啟福祉工作之路 若山的父親是普通的上班族，母親是家庭主婦，當父母為建立福祉設施而奔波時，他正在茨城縣的一所升學率很高的高中擔任理組教師。 「父母要求我幫忙，但那時是我當教師的第8個年頭，正是最有成就感的時候。可是突然發生了一件事，班上一位性格開朗的女同學，她的理想是成為一名科學家，9月的第1個星期六早上騎自行車去參加7點半的早自習，路上遭遇了交通事故。接到通知後我趕到醫院，但已回天乏術，她去了另一個世界。」實在是令人難以置信，毫無道理可講，當時的情景至今仍清晰浮現在腦海中，若山的聲音幾度哽咽。 於是他下定決心，在最後半年時間結束教師生涯，轉而從事福祉工作。 1999年，他與父母共同成立了社會福祉法人「心之會」，並於次年創立了老年人日間照護中心和智能障礙者就業支援設施。 永不放棄的福祉 若山認為，福祉領域以前總是老生常談「永不放棄的福祉」，對此不能只停留在口頭上，還應該以實際行動去落實。 那時，他了解到這樣一件事。一位獨居的老人為進入養老院，不得不將愛犬交給收容所處置。那位老人入住後不停地痛哭道：「是我親手殺死了我的家人」，半年後他就去世了。 「他的人生中肯定也有許多美好的事，但他卻因不斷自責而離世。可以讓老年人在臨終時陷入如此境地嗎？這就是老年人福祉嗎？」若山捫心自問。經歷了這件事後，他萌生了一個模糊的想法，能否將當時正在籌備的養老院建成一個可以與寵物共同生活的設施呢？ 當時，橫須賀市有一位老人的情況很棘手。這位老人靠領取日本最低生活保障制度的救濟金生活，同時還養了一隻狗，但他的失智症也日趨嚴重，人與狗都危在旦夕，他卻堅持「沒有愛犬哪裡都不去」。於是，剛剛開業的櫻之里山科接收了這位老人和他的狗。儘管愛犬先走一步，但半年後老人卻得以安詳離世。

臨終陪護犬「文福」 文福是一隻柴犬米克斯，年齡在15歲左右，它在養老院非常受歡迎。 也許是因為狗的嗅覺靈敏，文福會在入住者去世前的2、3天倚靠在房門邊蹲坐著，察覺到老人即將臨終時就會跳上床，深情地舔舐他們的臉。若山說，這看起來顯然是帶著陪伴和臨終關懷意圖的行為。 2019年，若山的著作《臨終陪護犬——文福的奇跡》一經出版，就引起了廣泛關注。包括NHK在內的電視節目和雜誌等都報導了文福的感人舉動。 事實上，文福是被千葉縣的動物保護團體「千葉旺」救下的，當時它在收容所即將被處死。被人類遺棄後孤單地站在死亡邊緣的經歷，或許和它對老人進行臨終關懷的行為密切相關。 不過，如此善解人意的文福，最近嗅覺也開始衰退，看樣子似乎是自然而然地結束了臨終關懷工作。