超老齡化社會「日本」：關注衰老

髖關節疼痛者的福音：用鏡頭記錄妻子的髖關節置換術

社會 生活 醫療健康 技術

日本女性受特有的生活習慣等各種因素的影響，容易出現髖關節錯位，進入中老年後，容易誘發「髖關節炎」。而人工髖關節置換術，就是一種常見的有效治療方案。我在手術現場，親眼目睹了最先進的機器人手臂技術如何輔助骨外科醫生施展指上工夫。
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辛勞的髖關節

放在理科教室一隅的人類骨骼標本，相信大家都見過，也都還記得吧。位於身體中段，左右對稱，起著支撐骨盆以上的上半身和連接下半身的作用，是雙腳行走的關鍵。這就是「髖關節」。

這個關節的外形，像一個小球鑲嵌在碗裡。乍一看，結構簡單，卻可向上下左右等各方向運動，相當靈巧。

人體骨骼中，最長的要數髖骨。髖骨頭與包裹髖骨頭、充當屋頂功能的碗狀髖臼，如果對位良好，則處於最佳的運動狀態。球狀的髖骨頭，在髖臼這口碗裡滑動，就能向各個方向運動。

大概20年前，我有個拍攝人體骨骼標本的機會。當時，我就對髖關節的小球和小碗做了各種操作。結構簡單得驚人，卻又如此精妙地組合在一起，讓我感受到了一種神秘力量。

髖骨頭被牢牢地吸附在髖臼上，卻又可自由旋轉。髖關節靠著這對搭檔的舞蹈而靈活躍動

髖骨頭被牢牢地吸附在髖臼上，卻又可自由旋轉。髖關節靠著這對搭檔的舞蹈而靈活躍動

髖關節炎

髖關節既然如此像大車輪一般活躍，那麼隨著身體老化，開始發出悲鳴，就一點也不奇怪了。關節的球和碗之間有軟骨，起著汽車減振器的作用。當軟骨受到磨損，或髖關節周圍的肌肉萎縮，或髖骨頭出現空洞等等，這些都會引發疼痛。如果僅靠緩解疼痛的保守治療，也依然無法減緩疼痛時，就需要考慮進行手術，把損傷嚴重的髖關節摘除，置換成人工髖關節。

約80%的日本中老年女性，由於先天因素，髖臼偏淺，所以不能完全包裹髖骨頭部，最終多會引發髖關節炎。

我妻子也不例外，患上了髖關節炎。

美國史賽克公司生產的植入關節。重250g。實際的髖骨頭部重量約150g，所以術後體重會增加100g左右

美國史賽克公司生產的植入關節。重250g。實際的髖骨頭部重量約150g，所以術後體重會增加100g左右

妻子與髖關節的鬥爭，年頭已久。自高中時期髖關節出現不適以來，持續了半個世紀之久。問題不僅在於髖關節本身的疼痛，還在於為減輕疼痛的畸形動作，導致骨盆傾斜，出現了長短腿，時常難以完成長距離的步行。每次發作，都嘗試各種治療方案，一直縫縫補補到了年近七旬。

我也時常給她按摩搓揉腰腿，也去求過神拜過佛，盼望她能好轉。但是，或許是軟骨被磨損得無可再磨，她終於忍受不住疼痛，決定接受人工髖關節置換術。

我家附近有玉川醫院（東京都世田谷區）。髖關節手術量年超1000例，可謂日本頂級水準。妻子以往一直在這裡看病，這次非常幸運，由髖關節中心主任松原正明醫生主刀。松原醫生是日本髖關節手術的第一人。這正是個好機會，可以向受這一病痛折磨的400萬名患者，分享手術最前線的資訊。出於這一考慮，我提出了採訪申請，在特別許可下，獲准拍攝妻子手術的全過程。

術前檢查項目之一，骨密度測定。女性在閉經後，由於雌激素減少，骨密度會急劇降低，所以容易患骨質疏鬆

術前檢查項目之一，骨密度測定。女性在閉經後，由於雌激素減少，骨密度會急劇降低，所以容易患骨質疏鬆

術前討論會

手術1週前，醫生會聚集到叫「繪描室」的房間。在X光和CT等大量影像檢查結果的包圍中，為預定於下週做手術的患者，細緻探討最適合每個人的手術方案。

桌上放有透明底片，上面畫有各家人工髖關節廠商生產的植入關節模型。醫生會把描摹紙放在上面，用鉛筆按術前計畫，確認植入體的植入位置。

討論會上，醫生會對照患者的各項檢查資料，探討手術方針

討論會上，醫生會對照患者的各項檢查資料，探討手術方針

「我習慣骨骼用藍筆劃，植入關節用紅筆劃。我覺得這樣看著美觀，所以一直分顏色畫圖。但也有人只用黑筆劃，每個人都不一樣。」

松原醫生手術當天也是早上7點就來了。他說已為自己主刀的下一個患者，繪製了術前計畫。

髖關節中心為做術前計畫，已斥資引入了3D導航軟體，手繪軌跡圖並非必須。但是，一邊試錯一邊畫線，這一操作可當作術前的模擬預演，對手術經驗尚為不足的年輕醫生來說，是一種形象思維訓練。每當此時，也必須由松原醫生最終拍板。

使用藍、紅鉛筆、分度器和直尺，活動自己的雙手，在腦海中預演手術過程

使用藍、紅鉛筆、分度器和直尺，活動自己的雙手，在腦海中預演手術過程

松原醫生強調了形成肌肉記憶的意義，他說：「老醫生都跟我們說『在動手畫圖的過程中，骨骼後面的組織關係，還有看不見的線，就都能慢慢看清楚了』。我年輕的時候，還沒有3D技術。我從30年前起就是這個風格了。」

這間討論室叫做「繪描室」。大概也體現了醫療團隊對松原醫生這一姿態的認同吧。

「人工髖關節裝上後就是這樣的。」松原醫生細緻地進行術前說明，直至患者充分理解

「人工髖關節裝上後就是這樣的。」松原醫生細緻地進行術前說明，直至患者充分理解

手術開始

「想穿上太空服般的手術服，這個願望也是我選擇當骨外科醫生的一個動機。」松原醫師說話時很放鬆

「想穿上太空服般的手術服，這個願望也是我選擇當骨外科醫生的一個動機。」松原醫師說話時很放鬆

妻子全身麻醉，陷入沉睡。

手術採取前側開刀進入。這種前路方式如今已在全國普及，而最早將它引入日本的先驅，正是松原醫生。當時，從靠近髖關節的後側開刀是主流。但這樣就會傷及肌肉和組織，無法復原。松原醫生一直在探索是否還有更好的方法。當他在一次學會上聽聞德國醫生設計的手術方式後，「我直覺就是它了。立馬飛到德國，直接上門求教。」新方式是前側開刀進入，不會損傷肌肉和肌腱，所以術後恢復迅速，是劃時代的技術。據介紹，髖關節中心從2009年起，所有手術都採取了前路方式。

研發適合日本人的人工髖關節，利用3D-CT模型研究新的導航技術，研發便捷的手術器具......由豐富的手術經驗背書，富有創意與探索精神的「松原流」，被髖關節中心的下一代醫療人員切實地繼承了下來。這是我在各種場景中的切身體會。

機械臂手術輔助的最新系統

手術終於到達高潮，技術先進的手術輔助機器人「Mako」登場。該技術是用機械臂輔助主刀醫生的動作。當醫生即將對不在術前計畫範圍內的骨骼動刀時，機械臂就會施加限制。

「引入這套設備後，做手術就更放心了。現場不再依賴醫生個人卓越的指上工夫——所謂的『神之手』，它能幫助所有醫生達到及格線，有利於醫療團隊的組建。」

Mako機器人工作時的狀態。圖片左側，松原醫生打開研磨器的開關，鑽頭轉動，削磨骨骼。右側監視器上，綠色表示應去除的部分。去除乾淨後，會變成白色。過度磨削時，會變成紅色，一旦超過2mm，機器會自動停止

Mako機器人工作時的狀態。圖片左側，松原醫生打開研磨器的開關，鑽頭轉動，削磨骨骼。右側監視器上，綠色表示應去除的部分。去除乾淨後，會變成白色。過度磨削時，會變成紅色，一旦超過2mm，機器會自動停止

使用骨錘和骨鑿，把髖臼杯敲進髖臼側。敲入人工軟骨內襯後，「哢」的一聲響，內襯與髖臼杯嚴絲合縫嵌到一起。電子設備的進步雖然日新月異，但手感和響聲，依然是最可靠的方法

使用骨錘和骨鑿，把髖臼杯敲進髖臼側。敲入人工軟骨內襯後，「哢」的一聲響，內襯與髖臼杯嚴絲合縫嵌到一起。電子設備的進步雖然日新月異，但手感和響聲，依然是最可靠的方法

摘除的髖骨頭部。原本軟骨應該呈現珍珠色，但變質後，越發偏向黃色。妻子的情況是軟骨磨損，連軟骨下的骨頭都暴露出來了。松原醫生說：「骨頭裡是有神經的。大概之前走路，都很痛吧。」

摘除的髖骨頭部。原本軟骨應該呈現珍珠色，但變質後，越發偏向黃色。妻子的情況是軟骨磨損，連軟骨下的骨頭都暴露出來了。松原醫生說：「骨頭裡是有神經的。大概之前走路，都很痛吧。」

用底片確認人工髖關節是否完美植入，1小時17分鐘後，手術順利結束

用底片確認人工髖關節是否完美植入，1小時17分鐘後，手術順利結束

手術翌日就開始康復訓練

在康復治療師松江洋平的指導下，開始關節活動度訓練。據說術後最為重要的不是躺在床上靜養，而是積極活動身體

在康復治療師松江洋平的指導下，開始關節活動度訓練。據說術後最為重要的不是躺在床上靜養，而是積極活動身體

出院前，要結合患者的生活環境和興趣愛好等因素，進行個性化復健訓練，比如樓梯上下訓練等。承蒙醫護人員的細心照料，妻子術後8天出院。雖說離恢復還需要一段時間，但已經能看到她滿面笑容，吵著鬧著「要做那個，要去那裡」了

出院前，要結合患者的生活環境和興趣愛好等因素，進行個性化復健訓練，比如樓梯上下訓練等。承蒙醫護人員的細心照料，妻子術後8天出院。雖說離恢復還需要一段時間，但已經能看到她滿面笑容，吵著鬧著「要做那個，要去那裡」了

傾聽骨骼的聲音

松原醫生明年就70歲了。如今依然精神飽滿，活力煥發，每年差不多主刀250起手術，讓人很難相信他已年近古稀。他說，過去他也夢想過當一名考古學者。後來，那個學生時代熱衷於足球的青年人，成了一名骨外科醫生，一路走在髖關節領域的最前線。

我忽然想到，如果把盆骨的髖臼比作「洞窟的洞口」，那松原醫生就像是對準那個洞口，將小球一腳踢進的前鋒。並且，側耳傾聽來自身體深處的骨骼的聲音，不就正是考古學人發掘遺跡的浪漫情懷嗎？

「凝視衰老」，也就是「凝視骨骼」。

人類的骨骼隨著年歲成長而減少，最終會定格在206個左右。乍一看，每根骨頭似乎都一樣，而實際上沒有一根骨頭是相同的

人類的骨骼隨著年歲成長而減少，最終會定格在206個左右。乍一看，每根骨頭似乎都一樣，而實際上沒有一根骨頭是相同的

撰文、圖片：大西成明
標題圖片：一邊查看髖關節底片，一邊討論手術方法

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