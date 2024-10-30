髖關節疼痛者的福音：用鏡頭記錄妻子的髖關節置換術

辛勞的髖關節

放在理科教室一隅的人類骨骼標本，相信大家都見過，也都還記得吧。位於身體中段，左右對稱，起著支撐骨盆以上的上半身和連接下半身的作用，是雙腳行走的關鍵。這就是「髖關節」。

這個關節的外形，像一個小球鑲嵌在碗裡。乍一看，結構簡單，卻可向上下左右等各方向運動，相當靈巧。

人體骨骼中，最長的要數髖骨。髖骨頭與包裹髖骨頭、充當屋頂功能的碗狀髖臼，如果對位良好，則處於最佳的運動狀態。球狀的髖骨頭，在髖臼這口碗裡滑動，就能向各個方向運動。

大概20年前，我有個拍攝人體骨骼標本的機會。當時，我就對髖關節的小球和小碗做了各種操作。結構簡單得驚人，卻又如此精妙地組合在一起，讓我感受到了一種神秘力量。

髖關節炎

髖關節既然如此像大車輪一般活躍，那麼隨著身體老化，開始發出悲鳴，就一點也不奇怪了。關節的球和碗之間有軟骨，起著汽車減振器的作用。當軟骨受到磨損，或髖關節周圍的肌肉萎縮，或髖骨頭出現空洞等等，這些都會引發疼痛。如果僅靠緩解疼痛的保守治療，也依然無法減緩疼痛時，就需要考慮進行手術，把損傷嚴重的髖關節摘除，置換成人工髖關節。

約80%的日本中老年女性，由於先天因素，髖臼偏淺，所以不能完全包裹髖骨頭部，最終多會引發髖關節炎。

我妻子也不例外，患上了髖關節炎。

妻子與髖關節的鬥爭，年頭已久。自高中時期髖關節出現不適以來，持續了半個世紀之久。問題不僅在於髖關節本身的疼痛，還在於為減輕疼痛的畸形動作，導致骨盆傾斜，出現了長短腿，時常難以完成長距離的步行。每次發作，都嘗試各種治療方案，一直縫縫補補到了年近七旬。

我也時常給她按摩搓揉腰腿，也去求過神拜過佛，盼望她能好轉。但是，或許是軟骨被磨損得無可再磨，她終於忍受不住疼痛，決定接受人工髖關節置換術。

我家附近有玉川醫院（東京都世田谷區）。髖關節手術量年超1000例，可謂日本頂級水準。妻子以往一直在這裡看病，這次非常幸運，由髖關節中心主任松原正明醫生主刀。松原醫生是日本髖關節手術的第一人。這正是個好機會，可以向受這一病痛折磨的400萬名患者，分享手術最前線的資訊。出於這一考慮，我提出了採訪申請，在特別許可下，獲准拍攝妻子手術的全過程。