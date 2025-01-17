超老齡化社會「日本」：關注衰老

有人說，現在大多數日本人沒有宗教信仰。不過，很多人的老家仍設有祖宗牌位和佛龕或神龕。如果一定要有個載體寄託對故人的懷念之情，那什麼樣的載體合適？隨著現代人宗教觀和生活方式的改變，人們對祖先和親人的祭拜方式又發生了怎樣的變化？

遺骨怎麼辦？ 隨著一天天地走向衰老，恍惚間會聽到死神的腳步。 死後燒成灰已是板上釘釘。 那麼，等我死後，我希望別人怎麼處理我的骨灰？ 或是愛人先我一步離開世界，我又該如何處理她（他）的骨灰？ 我出生在奈良山裡的一個茅草屋裡。家裡有古老的佛龕和神龕，家人為其換水，供奉當季的花和食物，上香誦經。這些光景依然留在我的記憶深處。 現在，長兄負責看守墓和佛龕，而在我心裡，自己和父母、親戚、祖先的情誼日漸淡薄。或許某種程度上，也因為佛龕遠離了自己的生活。 佛龕是極樂淨土的縮影 現代社會，隨著小家庭逐漸增多，設有佛龕的家庭越來越少。 佛龕是仿造極樂淨土的小型寺院，其樣式不斷變化，衍生出傢俱式佛龕和設計款佛龕等等。 與此同時，很多人將一部分遺骨和骨灰放在身邊保管，因為在「棄墓」「棄佛壇」現象日益凸顯的背景下，越來越多人開始追求個性化的祭奠模式。 問題是該給裝有遺骨和骨灰的容器找個怎樣的「家」。

通風透氣的佛龕，讓人想觸摸的供器 我想尋找有特色的佛龕，上網發現了名為「祈禱交響樂團」的佛龕和供器，眼前一亮。為一探究竟，我立刻前往這家位於靜岡縣靜岡市的製作公司「INBLOOMS」。 簡潔、素樸、明朗、存在感強。 傳統佛龕最大限度地融入莊嚴的宗教世界觀，而這款佛龕只有周邊木框，形成一個通透的空間，讓人仿佛感受到有風伴著空靈的鈴聲穿過。 這款佛龕將傳統佛龕融入現代生活，做成A4尺寸，讓祈禱空間有了棱角，是「祈禱交響樂團」的代表作之一。 佛龕為木材肌理，讓人想伸手觸摸。天然原木握在手中，會跟人的肌膚一樣不斷升溫。產品展示出未知圖景，散發出觸動人心的魔力。我被這魔力吸引，不知不覺按下了快門。 「森之牌位」 祭奠逝者的牌位上刻有逝者法名和去世時間，是靈魂寓居的場所。以往牌位只有黑漆塗層，但森之牌位提供了很多選擇。據介紹，該品牌開售當初就集齊了兩百多種天然木材，可以說是「森林的寶石」。 我為愛吃水果的母親選了蘋果木製成的牌位，這符合母親的風格，讓我能夠將所有哀思寄託在此，全世界獨一無二。 森之牌位憑藉通過不同種類木材體現故人個性的理念，獲得2018年日本優良設計獎。而從不循規蹈矩的祈禱交響樂團共斬獲7次該獎。 INBLOOMS的創新帶頭人、法人代表菊池直人說：「祈禱交響樂團蘊含著北歐傢俱的精神。」 「這把椅子是工匠使用高級材料、花費很長時間精心打造而成的，可以修修補補一直使用。日本過去也是對工藝精益求精，祈禱交響樂團希望打造出不亞於北歐傢俱的作品。風格越簡約，越能凸顯精髓。」

靜岡木工傢俱的職人魂 菊池的叔叔是靜岡淺間神社的專業木匠「宮大工」。菊池對木料的鍾愛，源自從國中學起叔叔向他傳授木工知識。 1800年代，德川幕府為修建淺間神社，從全國徵調木匠。漸漸地，這些木匠的後人開始製作不用一根釘子的木箱傢俱「駿河指物」以及佛龕。 如今，這種本地產業逐漸轉向廉價的海外代工。為助力靜岡經濟發展，菊池將訂單給了當地的木匠，以磨練他們的技藝。 我採訪了木匠師傅安田昌弘，祈禱交響樂團的產品正出自他的手。 安田說，「祈禱交響樂團交給我們的工作難度很大，讓我懷疑自己到底能不能行。一方面覺得工作很難，另一方面又想無論如何也要做好。如果順利完成，那自己的底氣更足，對今後也有很大幫助。菊池先生認真傾聽客人的心聲，然後告訴我，所以我不能敷衍了事。」 這讓我深刻體會到菊池說的一句話——「我想讓我欣賞的人來做我欣賞的東西。」 祈禱交響樂團的出發點 菊池從名古屋的測繪學校畢業後，就職於一家建築公司，負責公園式陵園的設計和施工。就是這段時間，他開始思考現代喪葬和祭奠的方式。 之後他回到靜岡，轉行成為自己的愛車品牌——大眾的銷售，第4年就拿下日本金牌銷售。 這時，恰好一家用遺骨做鑽石的瑞士公司落戶靜岡。菊池認為這為解決日本陵墓問題打開了思路，便借機轉型。他開始創業，開發了將遺骨或骨灰裝入吊墜的飾品「ASHIN JEWELRY」，飾品成為人氣商品。 從創業到現在已有18年，公司人不多，但都是菊池信任的得力夥伴。從產品開發，到拍攝照片、設計、包裝環節，菊池也是樣樣精通。 菊池說，「我們收到很多客人發來的感謝信。正是在他們的支持和鼓勵下，我們才走到現在。如今，與祈禱交響樂團相似的產品越來越多，說明我們提出的新賽道終於獲得大眾認可。」 「我想做給業界帶來新風的開創者，做成蘋果那樣的企業。就算等我死後，這個願望再實現也無妨，我希望我設計的佛龕造型能變得像衣架造型那樣稀鬆平常。如果到時人們一提到佛龕就想起房子的形狀，還會問起這是誰的設計，那我就滿足了。 菊池被工匠的玻璃吹製技藝折服，下單生產產品，便有了玻璃骨灰罐系列。被它的美所折服的，還有靜岡縣濱松市龍雲寺的住持木宮行志。