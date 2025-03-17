能津喜代房：記錄了5000人音容笑貌的遺像攝影師

遺像是時代的反映

遺像是「遺留下來的影子」，通常在守夜和葬禮時放在祭壇上，所以「死亡之影」若隱若現，很多人對此諱莫如深。

想必昭和年代以前的那一代人，不少都還記得家中擺放佛壇的房間門楣上掛著歷代祖先的遺照。每張臉都莫名相似，那種恐怖又不可思議的感覺印刻在兒時記憶裡。那時，一說起遺像就是黑白照片，讓人感覺就是「遺留下來的影子」。不是本人活生生地在裡面，而是如同面對影子一樣，有種恰到好處的距離感。

而如今，越來越多人從手中的數位照片找出一張故人照片，讓殯葬公司處理成遺照，距離感蕩然無存。強行拉伸照片或從某張照片摳出人像貼在藍色背景上，做出的照片很彆扭。給故人上香時抬頭看到，心裡會泛起淡淡的酸楚。

從自由廣告攝影師到遺像攝影師

曾常年為資生堂拍攝廣告照片的能津喜代房今年75歲，他有過一段苦澀回憶。

「岳父去世時，沒有一張能當遺像的照片，最後我們找了1張他不知去哪裡旅行時拍的照片湊合用了。岳父對我視如己出，我卻沒能提前為他拍張照片，這成了我心裡的一道坎。我想不能這樣，至少得為自己的父母拍張遺照，於是回山口老家時為他們拍了這兩張照片。」（標題圖片中相框裡的照片）

「我跟父親說，『我要拍張照片，您坐好了。您要把現在這張精神飽滿的臉留給我。等您走了，我就用這張照片當遺像。』然後，父親對我露出了微笑。」

「照片洗出來後，我看著照片，仿佛父親的聲音突然在耳邊響起，我又回到了跟父親說話的時候。我當時有些感動，覺得照片的力量太大了。」

「對於拍廣告照片的工作，照片出來後會做成巨幅海報貼在車站裡或登上報紙，聽起來很華麗，但過了半年就消失無蹤了。而遺像照片能讓大家展露笑顏，從子女傳到孫輩再到曾孫，或許會被人珍藏100年以上。我當時想，這就是自己想要做的。如果不是為父親拍了張不錯的照片，我也不會成為遺像攝影師。」

能津60歲的時候在東京中野開了一家遺像攝影工作室，名為「素顏館」。

「當時，提起遺像這兩個字會讓人覺得『晦氣』，客人會很抗拒。我希望拍攝客人日常的樣子，所以起名叫素顏館。拍的是客人當天很有精神的一張照片，可以當做紀念照。等客人去世後，它才會變成遺照。」

「我把這些照片叫『有備無患的照片』。發音上它一語雙關，既有『特別』的含義，也有『先拍一張放著』的意思。」