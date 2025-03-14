腳踏復健輪椅，為雙腿癱瘓者鋪就希望之路

超老齡化社會「日本」：關注衰老

為腿腳不便人士的輪椅加個腳蹬——一款極具創意的輪椅正在普及全球。在它的幫助下，患者重獲「靠自己雙腳行動的自由」，為今後的人生建立起強大自信。COGY不只是醫療器具，還為患者鋪就了一條希望之路。

衰老和復健訓練 我曾到復健訓練現場進行拍攝，做成寫真集。復健訓練有兩個關鍵力，1是即使再苦再累，只要和大家一起就能堅持下去的「現場救濟力」；2是雖然身體狀況未走出低谷，卻能「夢見未來的能力」。這也是寫真集的關注點。16年過去了，我想重回復健訓練前線，看看現在的樣子。 看COGY的視訊，首先被它時尚又充滿希望的黃色車體所吸引。不過也有個疑問，腿不能動才坐輪椅，為何要加個腳蹬？ 輪椅試坐者臉上的驚喜和雙眼閃爍的希望之光讓人出乎意料。那神采奕奕的表情，是我在復健現場從未見過的。那是隱藏在身體內的人的本能力量被激發出來，「絕望」變為「希望」的瞬間。笑臉把周圍的人都照亮了。 視訊裡出現一位下身癱瘓長達13年的男性，他蹬起腳蹬後，沒有力氣的那條腿也被帶著慢慢動起來。到底發生了什麼，他本人也一頭霧水，「累是累，但很爽」。或許是沉睡已久的肌肉終於甦醒，身體內的力量帶來了確實的反應。這正是「夢見未來的能力」。 COGY的誕生 東北大學醫學系半田康延教授帶領的研究小組開展了一項研究，課題是「能否靠電刺激讓癱瘓的腿動起來」。研究過程中，他們嘗試設計了一款帶腳蹬的輪椅。有一次幫患者坐上去後，還沒來得及施加電刺激，輪椅就動了起來。大家很驚訝，檢查後發現，腳蹬與椅面的距離等一系列條件具備後，脊髓的「原始步行中樞」會受到刺激，讓癱瘓的腿動起來。幾經改良，2009年COGY的原型得以完成。

氣氛融洽的試用會 大阪府堺市的特別養護老人院「Harmony」舉辦了一場COGY體驗試用會，參加的有腿腳不便的患者和長照行業的相關人士。 第一次參加活動的上林已經84歲了，他來自和歌山縣，3年前跌倒，住院期間腰腿退化。為上林進行COGY試坐指導的是伊藤Akira，伊藤曾遭遇事故，有過一段輪椅生活，現在在參與推廣工作。 伊藤說：「來吧。閉上眼睛，放鬆全身。不要認為你坐在椅子上，想像著COGY是自己身體的延伸，如同練習古代武術的感覺那樣。」 上林試了好幾圈，他的反應很正面，「有些緊張，但用習慣了應該會輕鬆很多」。

跑遍全國，一心推廣COGY 鈴木堅之一直負責COGY的修理工作。20多年前，還是小學老師的他有一天在電視上看到了「東北大學研發的腳踏輪椅」的相關報導。一位在醫院臥床不起的老年女性坐上腳踏輪椅後，當場就能移動自如。畫面給他帶來了衝擊，他想讓自己班裡坐輪椅的小孩也用上這個。 他辭掉教師工作，進了一家經營腳踏輪椅的醫療新創公司，卻遭遇公司倒閉。即便如此，他依然想推廣這款產品。終於，鈴木獲得東北大學授權，34歲時創辦了生產銷售輪椅的TESS（宮城縣仙台市）。 TESS成立至今有16年，單價50萬日圓左右的輪椅銷量已超過1萬輛。最近鈴木在考慮實行會員制。作為「日本的發明產品」，COGY也受到海外關注，越南已將「腳踏輪椅療法」認定為醫療行為。 鈴木熱情地介紹道：「希望使用者的喜悅之情讓更多的人知道。當腳踏輪椅成為一個選項，作為文化固定下來，社會就一定會發生改變。即使腿腳不便，也不放棄人生，依然樂觀向上。希望我們的產品成為這些人強大的支撐。」 我去COGY體驗會採訪，深切感受到大家想讓更多人了解腳踏輪椅的好處、體驗腳踏輪椅的熱忱，同時也被充滿「COGY愛」的一群人的熱誠所折服。 一般社團法人Synchro-plus的友野秀樹正是其中一人。他立足家鄉奄美開展COGY的推廣工作，還建了Facebook群組，方便COGY使用者交流資訊。

讓復健訓練充滿樂趣 愛媛縣四國中央市的門診型復健機構「日照中心 Hikari2」有80多輛COGY。COGY的巨大宣傳看板非常醒目，機構車輛側身也繪有COGY，可見它很受使用者的喜愛。 87歲的機構會長栗光弘醫生，是一名骨科醫生，多年來一直為當地居民提供醫療服務。13年前，他開始引入COGY，因為用的人說好，所以越買越多。機構內隨處可見「復健訓練不好玩就堅持不下去！」的字樣，這也是該機構的宗旨。 「老年人跟小孩似的，吃不了苦。用腳踏輪椅時，員工幫他們坐上去，還得不時表揚、鼓勵他們，有時也『批評』兩句。」 「只有1台輪椅是不夠的，另外還需要運動場所和看護員。想充分體驗腳踏輪椅的樂趣，就需要跟朋友一起玩，搞搞比賽。運動會也很受歡迎。腳踏輪椅如果用好了，會有驚人的效果。我希望大家都能開心。」栗醫生說，臉上掛著燦爛的笑容。 在復健機構工作的也有栗醫生的孫輩，他們認同其理念，考取了醫療資格證。理療師村上諒就是其中一人，他成立了「腳踏輪椅普及協會」。他說，「COGY不光是交通工具，還能幫助恢復肌力。」