行動小賣部：弱勢族群的生命線

超老齡化社會「日本」：關注衰老

在日本鳥取縣，村落與城鎮的空洞化問題日益嚴重。滿載食品與日用品的販售車——行動小賣部，正支撐著高齡者的日常生活。隨著日本低生育率與高齡化趨勢持續加劇，全國的市、區、町、村中，已有超過半數陷入人口過疏的狀態。筆者走入所謂的「空心村落」，看見了一群生活在這個後繼乏人的社會中的人們。他們，正是這個時代的縮影。

愉快的交談聲傳入耳中 「都說蜆要先冷凍一下，味道才會更鮮美呢。」 「嘿，學到一招好方法了。」 「來，一共是1489日圓。竟然存了這麼多硬幣啊！光是這些就算是一筆財富了！」 大家圍繞著行動小賣部你一言我一語，現場氣氛熱絡，令人心情也不禁愉悅起來。 這裡是日野町，位於日本人口最少的鳥取縣西南部。流經城鎮中央的日野川流域，自古以來因被稱為「tatara」的煉鐵砂產業而繁盛一時；然而如今，人口空洞化與高齡化問題嚴重。2019年，65歲以上人口已超過總人口的一半，成為所謂的「極限聚落」。 行動小賣部的駕駛名叫高田昭德。2010年，27歲的他來到日野町從事農業。在一位致力於培養農業接班人的前輩指導下，他租借土地與農機，開始種植水稻。 15年前，鎮上的人口尚有3900人，如今已減少至不足2600人。無力再繼續耕作的高齡農戶，陸續將土地託付給高田。他所經營的農地一度橫跨七個聚落，總面積達10公頃，成為町內個人耕地規模最大的一戶。 高田的妻子美樹出生於鄰近的日南町，一邊在學校擔任保健室老師，一邊照顧三名年幼的孩子。

「既然誰都不願意做，那就由我來吧！」 高田成為當地農業的中堅力量，直到2022年，他的人生軌道出現了從未預料過的轉折。那一年，位於JR伯備線黑坂站前、營業約30年的超市「Aikyō」——也是當地唯一的一家超市——決定歇業關門。 在町方公開徵求接手者期間，「Aikyō」的原店主找上高田，試探性地表示「希望你能接下這家店」。高田向來善於與人交往，也經常邀請老老少少到家中聚餐。每逢此時，他總會向「Aikyō」訂購壽司拼盤，因此被視為人緣極佳，最終收到了這份接手的請託。 「不行不行，雖然沒有超市確實很麻煩，但我可是務農的啊，開超市我哪裡懂？你在說什麼啊！這可是會改變我太太人生的事呢。」 嘴上雖然這麼說，但面對日益嚴重的空洞化問題，高田內心仍難免憂心。若是超市消失，最感到困擾的，正是那些平日抬頭不見低頭見的爺爺奶奶們。 「我當時就在想，車站前雖然已經沒什麼人潮，但至少不能讓這個小鎮的燈火熄滅。」 既然誰都不願意做，那就由我來做吧！不過，既然要我做，町裡也得幫我一把才行。 高田以法人代表身分成立公司，接手經營「Aikyō」，並在町方的支援下，持續推動行動小賣部服務。町議會更通過決議，配合高田巡迴販售的路線，委託他同時承擔「高齡者守護服務」。 一半是情勢所逼，一半是熱血衝動，高田與辭去學校保健老師工作的妻子，一同踏上這條全新的道路。轉眼之間，已過了兩年。

鮮魚，行動小賣部的招牌商品 一大清早，開門營業的準備工作便忙碌地展開。美樹俐落地為商品包裝、貼上價標。高田每天也會到店裡露面，但實際的店務多半由美樹與十多名員工分工負責。 店長三石登擁有40年的行動販售經驗，同時也負責鮮魚部門。他過去曾在當地的生協工作，是「Aikyō」的老員工，店鋪易主後仍選擇繼續留下服務。每天清晨六點，他便前往境港市場採購漁貨。 大家一致認為，小賣部的招牌商品非鮮魚莫屬。居住在山區，卻能吃到當天清晨捕撈的新鮮魚貨，確實具有極大的吸引力。

「它是我生活的支柱」 行動小賣部一週七天、每天固定一條路線巡迴。顧客幾乎清一色是高齡者——有人已繳回駕照，有人原本由配偶開車卻已喪偶，也有人只能在週末搭乘家人的車外出採買。 這位老爺爺特別喜歡生魚片。高田笑著說：「今天的魚保證好吃！」老人回應道：「你賣的魚不只新鮮，切法也不一樣，連配的蘿蔔絲都很爽脆。」 其中一位女性顧客坦率地吐露心聲：「真的幫了大忙，這讓我的生活有了依靠。」這一天，高田一共巡迴了約20戶人家，直到夕陽西下、夜色籠罩大地。 回到店裡後，高田整理好商品，結束了忙碌而充實的一天。