北海道東川町：著眼於高度高齡化的未來，全力培育外籍照護福祉士

為什麼要到異國他鄉當看護員？

如今在生活的各個場合，我們都能看到外籍勞動者的身影。根據日本厚生勞動省的資料，截至2024年10月，日本共有230萬名外籍勞動者，較前一年增加了 12.4%。其中，醫療與福利領域的增幅最高，達到 28.1%。

在第一線照顧長者的工作中，看護員的日語理解與溝通能力備受考驗，這份工作相當辛苦。

為了實際觀察第一線的現場情況，我前往北海道旭川市北部的鷹棲町，探訪一家名為「溫馨之家 緣」的養老院。這裡從 2021 年開始，就雇用在鄰近的東川町研習照護課程的外籍照護福祉士。

「我要開始唸囉。『這個東西啊，一到春天就會帶來好運喔。』大家聽清楚，是『這個』喔！」

TAMANG SANU（25歲）舉著唱讀牌，用清晰響亮的聲音唸出內容。大家正在玩的是休閒型的「歌留多」牌戲。主持者朗讀牌上的句子，玩家則要在桌上迅速找出對應的「取札」並搶下，先搶到的人獲勝。看到她用流利的日語和長者互動，我實在感到驚訝。

「看哪，就在你眼前！」炒熱氣氛的是 SAM SATYARITH（30歲）。看得出來，他們兩位都真心享受其中。

TAMANG來自尼泊爾。1十多歲時因與一位日本女性交流而對日本產生興趣。雖然她大學念的是管理，但之後選擇轉換跑道，五年前來到日本。這是她取得照護福祉士資格的第3年。「我家鄉還沒進入高齡化社會，所以想趁現在在日本學技術。照護課程中學到如何掌握與長者說話的時機與語調，真的非常有幫助。」

那麼，住在養老院的長者們是如何看待外籍看護員的呢？我訪問了93歲的宮本照子，她毫無不滿地說：「他們都很敬業，為人也很好，語言完全沒問題。」

SAM來自柬埔寨，8年前赴日，如今在這家養老院已是第4年。「和長者聊天很開心。加上我父親也在日本行醫，因此我選擇了照護的工作。」

問到為什麼選擇來這裡？他回答：「在東川念照護有獎學金，而且北海道真的很美，我一直很嚮往。」