重塑日本墓園樣貌：「從石頭到樹木」、「從血緣到結緣」

櫻花不會忘記你曾經來過

町田泉淨苑（東京都町田市）是一處公園型墓園。周邊環繞著多摩丘陵的天然林蔭，晴朗的日子裡陽光明媚，還能遠眺橫濱「港未來」一帶的海景。墓園一隅，是由認定 NPO 法人「終寧中心」（Ending Center）所經營的會員制樹木葬墓區「櫻葬」。

「是在這裡吧。」3 月下旬櫻花盛開時，一對母女輕撫地面後獻上鮮花，雙手合十。兩人身後是整齊排列的墓碑，眼前則是一片令人心曠神怡的墓區景致。

鈴木和子（80 歲）的丈夫因癌症過世。最初 10 年，她一直將亡夫的骨灰罈安置在家中，「就算只是骨灰，我也希望他能一直陪在我身邊。」

「他在出版社從事業務工作，經常奔波全國各地，是那種拚命工作的『社畜』型人物，64 歲還沒退休就走了。丈夫在世時，我們從未談過葬禮的事，但我總覺得他早已把一切交由我來決定。不過後來我又意識到，這不只是我和亡夫兩個人的問題，也牽涉到下一代的孩子。就在那個時候，讓我遇見了櫻葬墓地。」

陪同她前來祭拜的是長女。

「剛下葬時，這棵櫻花樹還只是小樹苗，現在已經長得這麼高了，真不愧是櫻葬呢。」她一邊說著，一邊將目光移向銘牌。上面刻著：「櫻花不會忘記你曾經來過。」

終寧中心理事長井上治代回憶起當年的情景。

「2005 年，我們在這個 En21 區域，規劃了東京第一座樹木葬墓園『櫻葬』。該選什麼植物呢？對日本人來說，那當然非櫻花莫屬。當知道自己時日無多時，日本人常會說『不知道還能不能看到明年的櫻花』。在日本人心中，櫻花是一種非常特別的生命象徵。」

「選好墓地，決定百年之後的安身之所，心裡自然就踏實了。一想到死後能化作櫻花，靜靜待在那裡，對死亡的恐懼也會減輕不少吧。等到來年春天櫻花盛開，自己也成為其中一部分，光是想像就覺得很美好。」

樹林墓地 生死之境，清風穿林而過

在「En21」園區的盡頭，由終寧中心所打造的墓園坐落於丘陵間平緩的山坡上。在林間微風輕拂之中，人們得以靜靜追思逝去的親人。

江刺公子（78 歲）表示，自己每個月都會從廣島前來東京，暫住女兒家，並前往為亡夫掃墓一次。

「我會拿掃把把周邊掃一掃、拔拔雜草，就這樣過一天。丈夫畫畫畫得很好，所以我也會在這裡畫素描，還會帶便當來。」

這一天，外孫女優花陪著她一同前來。

「我還沒想過自己的墓地。結婚之後，好像也不能進娘家的祖墳之類的，相關的風俗習慣我其實也不太清楚。不過，像這樣的墓地就覺得很好。」

2007 年，岡本一惠（83 歲）飼養了 19 年的愛貓前往了「貓星」。她在報紙上看到關於櫻葬的報導，得知有一個區域可以與寵物一同安葬。

她親自前往實地查看後，發現遠眺的景色與自己過去居住過的東久留米十分相似，感到相當滿意，當場就做出決定。

「簽了合約，也刻了名字。不過我希望能和貓一起下葬，所以牠的骨灰罈現在還放在家裡。」岡本一惠笑著說。