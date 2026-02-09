創造生命價值與收入的「阿嬤商機」：福岡企業讓長者綻放光芒

創造生命價值與收入的「阿嬤商機」：福岡企業讓長者綻放光芒視覺日本 社會 醫療健康 生活 財經
在「浮羽之寶」工作的75歲以上阿嬤們
鄉間的阿嬤們，正在拯救日本！
浮羽之寶股份有限公司正是以這句振奮人心的標語，於2019年正式成立。如今，這家公司被視為解決日本高齡化社會問題的重要突破口，備受各界關注。
公司創辦人是現年44歲的設計師大熊充，他成長於福岡縣南部、與大分縣交界的浮羽市。公司名稱中的「寶」，蘊含著美好的期許，象徵將阿嬤們珍惜並代代相傳的飲食文化與生活智慧，傳承給作為「未來之寶」的孩子們。
大熊表示：「我們希望透過具體的成功案例，讓大家真切感受到，讓阿嬤們走出家門、投入工作，是一件好事。同時，我也認為，攜手企業與行政部門，把這樣的理念推向全國、掀起更大的社會共鳴，是我們的重要使命。」
如果身體健康的高齡者，能為了追求更高的人生價值而持續工作，並且確實被社會所需要，那麼，超高齡社會帶來的負面印象或許就能逐漸改變。這不僅可能成為抑制醫療支出成長的契機，也有助於降低罹患失智症的風險。
熱銷商品「蜜地瓜乾」
每天早上9點，一間因少子化而停辦的幼兒園廚房裡，「浮羽之寶」的核心成員──被稱為「阿嬤三人組」的長者們，開始了一天的工作。完成打卡後，地瓜乾的製作流程隨即展開。
三人異口同聲地說：「大家聚在一起，一邊聊天一邊工作，真的很開心，這就是我們保持元氣的祕訣。」她們臉上始終掛著燦爛笑容，動作俐落、精神十足，完全看不出已是七、八十歲的年紀。
回憶起剛開始工作的情景，內藤阿嬤笑著說：「我用第一份薪水，買了禮物送給一直支持我出來工作的老伴，還給孫子們零用錢。因為是自己賺的錢，想怎麼用都可以。無論幾歲，能靠自己工作賺錢的感覺，真的很重要。」
23年前，內山阿嬤從大阪回到丈夫的老家浮羽市。她談到丈夫的祖母時說，對方曾管理大型農舍，既聰明又能幹，讓她受益良多。據說，公司新開發的手工甜點靈感，也融入了她從祖母那裡學到的傳統飲食智慧。
國武阿嬤則一邊從事農業生產，一邊積極推動農村體驗旅遊，還曾前往歐洲參與研修，考察女性自主、教育與照護等議題。她天性樂觀開朗，當大熊邀請她加入浮羽之寶時，她毫不猶豫地爽快答應：「好啊！」
談到這款地瓜乾，從開始試作到確定配方，歷時整整三年，不斷反覆嘗試。起初，阿嬤們還半信半疑地說：「這種東西真的賣得出去嗎？」沒想到，產品率先在電商平台掀起熱潮，隨後更榮獲福岡縣知事獎，引發廣大迴響，全國各地的訂單接踵而至。
看來，「阿嬤親手製作」這句話，確實深深打動了消費者的心。
史丹佛大學教授前來實地考察
創業之初，浮羽之寶便持續受到電視台與雜誌媒體的關注，採訪邀約不斷。美國史丹佛大學長壽研究中心的Ken Stern教授也曾親自前來考察，熱情地與阿嬤們交流訪談，並表示：
「想要健康長壽，關鍵在於是否擁有被他人需要的角色。這裡同時也為活化日本經濟提供了新的思考方向。」
除了食品之外，浮羽之寶也跨足生活用品的開發。「阿嬤原創工作褲」便是其中代表作之一。這款產品採用擁有約200年歷史、被指定為重要無形文化資產的傳統織布技法──久留米絣製作而成，由福岡縣八女郡的野村織物公司與阿嬤們共同開發。
當阿嬤們實際參觀織布工坊、看到製作現場時，紛紛驚嘆：「好漂亮啊！居然有這麼多顏色和花樣。」每一次新的嘗試，都讓她們煥發出嶄新的活力。
內容豐富、療癒人心的《阿嬤新聞》
2023年11月，月刊《阿嬤新聞》正式創刊。這是一份16頁對開版的小報，專門介紹日本各地充滿活力的阿嬤們，每份售價330日圓。
報紙內容多元，包括「阿嬤時尚」、「阿嬤食譜」、「人生諮詢」等單元，題材溫馨、版面色彩繽紛，讀來令人會心一笑。
創刊初期，銷量一度不如預期，但自第6期開始招募贊助商後，企業、銀行、超市等單位的訂閱逐漸增加，目前發行量已成長至5000份。大熊總是把報紙放在背包裡，走到哪就發到哪，不斷擴大「阿嬤網路」。
創業的起點，是「想要回報阿嬤們」
那麼，大熊究竟是如何與「阿嬤」結下這段深刻緣分的呢？
他年少時與學校老師相處不睦，甚至被貼上「不適應社會」的標籤，高中便中途輟學。18歲那年，懷抱著開機車行的夢想，他離開家鄉浮羽前往大阪，但事情並未如願發展，最後只能返回九州。
25歲時，他騎機車發生嚴重車禍，撞上中央分隔島，陷入昏迷，被緊急送醫。雖然撿回一命，卻全身多處骨折，為了復健接受多次手術，前後住院長達四年。
將他從絕望的住院生活與人生低谷中拉回來的，正是同一家醫院裡的阿嬤們。
「在鄉下醫院裡，我幾乎是唯一的年輕人，所以那些阿嬤們總會主動跟我聊天。她們會問我『你從哪裡來？做什麼工作？家人呢？』一開始我真的招架不住，但不知不覺中，我緊閉的內心慢慢被打開，也開始覺得：啊，真是拿她們沒辦法呢。」
然而，有一天，一位一直關心他的阿嬤突然離世。那一刻，大熊心中浮現的是：「活著究竟有什麼意義？」就在對未來毫無希望、覺得自己一無所有時，他忽然醒悟──「原來，我的人生其實還沒有真正開始。」
出院後，大熊在反覆嘗試與摸索中成立了設計公司，並在學習「社會設計」的過程裡，逐漸確立成為社會企業家的志向。同時，他也慢慢萌生了以「阿嬤」為核心概念創業的想法。
大熊說：「是那些阿嬤們，把一個一直凝視死亡的年輕人，重新拉回到想要活下去的希望之中。我一定要回報這份恩情。這，就是『阿嬤商機』的起點。」
為阿嬤們打造綻放光彩的工作場域
今年是「浮羽之寶」創立的第六年。2月底，在浮羽之寶贊助下，位於福岡市城南區梅林的「阿嬤咖啡館」舉行了試營運活動。包括罹患失智症的阿嬤在內，多位高齡者參與其中，透過提供炸豬排套餐進行服務演練，吸引了眾多相關人士前來參觀。
「經常有人認為，讓失智症患者拿菜刀非常危險，但事實並非如此。」小規模多機能照護設施「和諧之家」的代表理事宮川伸吾表示，「即使近期記憶逐漸模糊，那些多年來在廚房工作中反覆累積的技能並不會消失。『阿嬤咖啡館』正是一個極具挑戰意義的實踐場域，它向社會證明，即便罹患失智症，也依然能夠創造出如此豐富而精彩的生命價值。」
福岡市失智症支援科的住田篤指出：「若將輕度認知障礙者納入計算，至2050年，日本將進入每10人中就有1人罹患失智症的時代。建構一個能與失智症共存的社會，已成為重要的社會課題。僅依靠行政部門的力量存在其侷限性，而浮羽之寶的嘗試，具備突破這道障礙的可能性。」他對大熊的未來發展寄予厚望。
展望未來，大熊表示：「浮羽之寶並非僱用臨時人力，而是與阿嬤們及其支援團體簽訂委託契約，將店鋪的整體營運權交由她們負責。希望今後能持續以這樣的模式經營下去。」他並透露，計畫在不久的將來再開設五家店鋪。
「阿嬤商務」的未來
「如果把至今為止的各項計畫比喻為『點』，那麼最近這些點已開始連成『線』。到了2025年，我們希望能一口氣將其擴展成『面』。」大熊凝視遠方，對未來充滿期待。
大熊於2025年4月出版《年營業額1億日圓（目標）的阿嬤商務》（小學館），向社會展現銀髮經濟領域中蘊藏的超乎想像的市場潛力。10月預計舉辦一場充滿創意的大型「阿嬤嘉年華」活動，屆時來自全國各地的阿嬤們將齊聚浮羽，再次綻放青春活力。
面對取之不盡的「銀髮智慧泉源」，大熊將持續高舉「阿嬤商務」這面旗幟，勇往前行。
攝影、撰文：大西成明
標題圖片：「浮羽之寶」總經理大熊與其阿嬤員工們