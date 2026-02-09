創造生命價值與收入的「阿嬤商機」：福岡企業讓長者綻放光芒

在「浮羽之寶」工作的75歲以上阿嬤們

鄉間的阿嬤們，正在拯救日本！

浮羽之寶股份有限公司正是以這句振奮人心的標語，於2019年正式成立。如今，這家公司被視為解決日本高齡化社會問題的重要突破口，備受各界關注。

公司創辦人是現年44歲的設計師大熊充，他成長於福岡縣南部、與大分縣交界的浮羽市。公司名稱中的「寶」，蘊含著美好的期許，象徵將阿嬤們珍惜並代代相傳的飲食文化與生活智慧，傳承給作為「未來之寶」的孩子們。

大熊表示：「我們希望透過具體的成功案例，讓大家真切感受到，讓阿嬤們走出家門、投入工作，是一件好事。同時，我也認為，攜手企業與行政部門，把這樣的理念推向全國、掀起更大的社會共鳴，是我們的重要使命。」

如果身體健康的高齡者，能為了追求更高的人生價值而持續工作，並且確實被社會所需要，那麼，超高齡社會帶來的負面印象或許就能逐漸改變。這不僅可能成為抑制醫療支出成長的契機，也有助於降低罹患失智症的風險。

熱銷商品「蜜地瓜乾」

每天早上9點，一間因少子化而停辦的幼兒園廚房裡，「浮羽之寶」的核心成員──被稱為「阿嬤三人組」的長者們，開始了一天的工作。完成打卡後，地瓜乾的製作流程隨即展開。

三人異口同聲地說：「大家聚在一起，一邊聊天一邊工作，真的很開心，這就是我們保持元氣的祕訣。」她們臉上始終掛著燦爛笑容，動作俐落、精神十足，完全看不出已是七、八十歲的年紀。

回憶起剛開始工作的情景，內藤阿嬤笑著說：「我用第一份薪水，買了禮物送給一直支持我出來工作的老伴，還給孫子們零用錢。因為是自己賺的錢，想怎麼用都可以。無論幾歲，能靠自己工作賺錢的感覺，真的很重要。」

23年前，內山阿嬤從大阪回到丈夫的老家浮羽市。她談到丈夫的祖母時說，對方曾管理大型農舍，既聰明又能幹，讓她受益良多。據說，公司新開發的手工甜點靈感，也融入了她從祖母那裡學到的傳統飲食智慧。

國武阿嬤則一邊從事農業生產，一邊積極推動農村體驗旅遊，還曾前往歐洲參與研修，考察女性自主、教育與照護等議題。她天性樂觀開朗，當大熊邀請她加入浮羽之寶時，她毫不猶豫地爽快答應：「好啊！」

談到這款地瓜乾，從開始試作到確定配方，歷時整整三年，不斷反覆嘗試。起初，阿嬤們還半信半疑地說：「這種東西真的賣得出去嗎？」沒想到，產品率先在電商平台掀起熱潮，隨後更榮獲福岡縣知事獎，引發廣大迴響，全國各地的訂單接踵而至。

看來，「阿嬤親手製作」這句話，確實深深打動了消費者的心。