佛像鑒賞入門：對話佛像的基礎知識

拜佛像

「拜佛像」系列將跟隨攝影作品近距離感受佛像藝術的魅力。作為序章，本篇將介紹觀賞佛像需預先掌握的兩點基礎知識。希望以此為路標，引導你進入博大精深的佛像世界。

在佛像前雙手合十。此時的所思所想，大概因人而異吧。接下來該怎麼做呢？如果可以，希望你跟佛像對話一番。佛像當然不會發聲，所以需要觀眾用心聆聽。為此，希望大家能掌握一些佛像知識，豎起接收佛像資訊的天線。 一項調查顯示，遊客在博物館和美術館內，停留在展品和作品前的時長，平均每件展品60秒左右。可如果在佛像前停留的時間如此之短暫，那我們又能獲取多少資訊呢？大概只能糊裡糊塗地走向下一尊佛像吧？ 所以，建議大家先瞭解一些佛像的基本鑒賞方法，再去寺院或博物館。這樣才能真正與佛像展開對話。

確認類別！ 去了寺院和博物館，站在佛像面前，恐怕絕大部分人都不知道該從哪裡看起。其實我們可以觀察佛像的造型，先給佛像歸個類。 佛像分為4類，分別是「如來」「菩薩」「明王」「天」。只要腦裡記住這4個分類，我們對佛像的理解就能更上一層樓。接下來依次進行解說。 1. 如來 如來，在古印度梵語裡是「多陀阿伽陀」，意為完成修行的人，即「覺悟者」。所以，如來造像的佛像，表現的是無欲者的狀態。鑒賞的重點在於看造型是否簡單。如果只是身著袈裟，即可判斷為如來。比如，「（釋迦）如來」「阿彌陀如來」「藥師如來」等。但「大日如來」除外。

釋迦如來 2. 菩薩 菩薩，在梵語裡是「菩提薩埵」，意為求悟者。所以，表現出來的就是如今依然在修行中的樣子。鑒賞這類佛像，如果看見除了袈裟，還頭戴寶冠，或佩有胸飾，或手持某物等的造型，則可判斷為菩薩。例如「觀音菩薩」「地藏菩薩」「彌勒菩薩」等。

觀音菩薩 3. 明王 梵語中「明」是「Vidyā」，指明咒，即密教所說的真言。佛教認為真言的每個字都有深刻含義，唱誦真言可獲得加護。「明」加個「王」，表示明王是持靈性真言的王者。 佛教教義認為想收服不受教化的眾生，需要變身忿怒相，將其引入佛道。如果看見面露憤怒的佛像，即可判斷為明王。比如「不動明王」「愛染明王」「降三世明王」等，都是密教的佛像。

不動明王 4. 天 天，梵語稱「提婆」，意為「神」。本來是佛教成立前在印度廣受信仰的婆羅門教等的本土神祇，後來被吸收到佛教體系當中，成為守護佛教世界的護法神。因此，表現出來的形態也各式各樣。造像如果不是如來、菩薩和明王，則可推斷為天。比如「四天王（持國天、增長天、廣目天、多聞天）」、「辯財天」「大黑天」等。

增長天