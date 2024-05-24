攝影師六田知弘：感受波動，用鏡頭記錄佛像的「秘密」

拜佛像

攝影家六田知弘的攝影題材領域十分廣泛，其中包括佛像、歐洲和亞洲各地的文物、東日本大地震的遺物等。其作品的共通底色是「放棄表達自我」，與拍攝對象身上的內在世界同頻共振。「我在用鏡頭記錄拍攝對象向我展示的秘密」。六田的作品不僅在日本國內，在海外也享有極高評價。

丟掉「我要拍了」的意識 鬢角浮現的血管、嘴角的細紋、慈祥的眼神...。這張沐浴著自然光浮現真容的「無著菩薩立像」圖片（運慶作品，興福寺收藏），是六田的代表作之一。那種真實感，仿佛鮮活的無著矗立眼前，讓見者為之心動。

無著菩薩立像 與這一表情的邂逅，只有短短10分鐘。據六田回憶，這次不經意的拍攝瞬間是一次特別的經歷。

無著菩薩立像等精美佛像齊聚一堂的寫真集《佛宇宙》 2017年秋天，當時六田為東京國立博物館舉辦的「運慶」展專程去興福寺北圓堂拍攝無著像。上午的拍攝動員了寺院、博物館相關人士、攝影助手等10多個人，終於「拍好了」。攝影告一段落，大家滿意地進入午休時間。 這時六田才打開手機，發現有個未接來電，是大學時代的朋友打來的。六田回電後，友人告知「我右腿連根截肢了」。這個消息讓六田大腦一片空白，後來員工開會確認下午的流程，他一個字都沒聽進去。 回到北圓堂，六田發現上午原本關好的門，不知為何開了一扇。走進堂內，低角度的冬日陽光從敞開的門洞射入，反射在地板上，昏暗的空間內，一尊無著像顯露真容。 「就是這個！」 員工都準備下午的拍攝去了，誰也不在。獨自一人使用長焦鏡頭一氣呵成，完成拍攝。六田既沒有特意等待這一瞬間的到來，也沒有計劃過，完全丟掉了「這尊佛像，應該這麼拍」的意識。這個瞬間，六田感覺自己接收到了無著像展示給他的「秘密」資訊。

「照片不是個適合表達自我的媒介」 六田並不是一開始就達到這種境界的。早稻田大學的學生時代，他很敬佩開拓了新領域的攝影師東松照明（1930-2012年），想拜師學藝，卻遭到無情拒絕。不過，他後來一直找東松點評自己作品，交流不斷。其間有一次，東松對他說了這麼一句話：「你是把攝影當作自我表達的手段了吧？照片不是個適合表達自我的媒介。小說和畫畫更能實現自我表達。」 「東松老師自己的拍攝作品不也是在自我表達嗎？憑什麼這麼說我？」——解開這個心結，是2年後的事了。六田大學畢業後，去了尼泊爾東部的喜馬拉雅地區，那裡居住著少數民族雪巴人。六田在雪巴人的村子裡待了18個月，四處走動，拍攝人物和風景。 「和自身相比，身外的世界更廣闊更深遠，簡直天壤之別。拿拍攝外界來完成自己渺小的自我表達，簡直是牛鼎烹雞，愚蠢至極，這樣根本拍不出好東西。拍攝對象發出的那些無法用語言悉數捕捉的部分，需要我化身接收器，將其定格在照片上。這才是我的使命。」這便是六田在雪巴人的村莊，通過「顛覆自身世界觀的體驗」而得出的結論。

在喜馬拉雅山中的雪巴人村莊體驗生活拍攝的第一部攝影作品集《光之赤足——雪巴人》 在那個時刻，六田終於親身體會到東松老師說的那句「攝影作品不適合用來表達自我」。之後，他便一直把這句話作為自己的信條。

與光的粒子融為一體 在雪巴人村莊拍攝的第一部作品集《光之赤足——雪巴人》（1990年）、以中世紀羅馬教會和修道院為題材的《羅馬式建築 光之聖堂》（2007年）、《石與光 熙篤會修道院》（2012年）《羅馬式建築——光影中的隱匿之物》（2017年）。六田的作品集大多以光為標題。 六田重視自然光拍攝，源自小學時期被祖父帶著巡遊奈良古寺的經歷。在昏暗的佛堂內，他們連續幾小時一直觀看隱隱綽綽的佛像。他說，於是「我看到了光的粒子，而我潛入到粒子堆裡。我總是能跟佛像發出的東西同頻同步。」 這點，在雪巴人村莊的經歷中得到了確認。在《光之赤足——雪巴人》的後記裡，六田寫了這樣一段話。 這種光線的擴散和聚集相互交織，令人炫目。大概是這個原因吧？我時不時會被拖入一種奇妙的眩暈感中。架起相機，窺探世界，不知為何，讓我有種站在異世界入口的感覺。然後，我感到那個跟這個世界不同的世界，跨過了交界線，肆意入侵這個世界。 六田捕捉到的光，跨越了國境和宗教，引人共鳴。以羅馬式教堂建築為主題的攝影展在巴黎舉辦之際，收穫了眾多觀展者的驚歎：「照片上有我們小時候在教堂感受過的光影。」「你一個東方人，為什麼能捕捉到我們感受到的光？」 沒有裝飾的、昏暗的修道院堂內，柔和的光線從小窗射入，光影中仿佛感到上帝的存在。800多年來人們的信仰堆積成記憶，六田知弘作為「接收器」，接收到了這些記憶發出的光的波動。這些照片就是證據。

摘自寫真集《石與光 熙篤會修道院》，該作品集收入了在建於歐洲中世紀的羅馬式建築——熙篤會修道院拍攝的照片