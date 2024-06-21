第一回：銅造誕生釋迦佛立像

拜佛像

剛誕生地就面露微笑的佛陀。實在太可愛了。這尊佛像據傳製作於6-7世紀，是日本最古老的一尊誕生佛。

距今約2500年前，位於印度恒河流域的釋迦國誕生了一位王子。他就是悉達多·喬達摩，後來的佛陀。據傳摩耶夫人生下佛陀後，佛陀當即走出7步，然後右手指天，左手指地，稱「天上天下唯我獨尊」，聲言世上再沒有比自己更尊貴的人。當時的這一姿勢就是後來「誕生佛」的造型。即使到了現在，4月8日的灌佛會都會供奉人稱「花祭」的本尊。傳說佛陀誕生時，神龍為他灑下甘露（眾神飲用的可長生不老的甘甜靈液），所以日本也產生了澆灑甘茶的風俗。

愛知縣小牧市正眼寺傳承的誕生佛造像，是銅胎鎏金，高度不足10公分的秀珍金銅佛像。仔細觀察鵝蛋臉，會看到神秘的微笑，一般稱為「古風式微笑」。這類表情是奈良時代以前的佛像特點，這尊佛像也可由此推測為6-7世紀的作品。

後腦有個凸起物，用來安裝頭光。再看卷在腰間的裳，褶皺左右對稱。這種表現手法與法隆寺所傳佛像樣式相似，可以說在日本人所製作的誕生佛中，屬於現存最古老的一尊。這種純真的造型給人印象深刻，傳達出佛教剛傳入日本時的氛圍感。

摩耶夫人誕下佛陀1週後就去世了。而悉達多·喬達摩波瀾萬丈的人生才剛剛開始。

銅造誕生釋迦佛立像

像高： 8.3cm

8.3cm 年代： 飛鳥時代

飛鳥時代 收藏： 曹洞宗 青松山正眼寺（愛知縣小牧市大字三渕29）

＊寄存於奈良國立博物館

曹洞宗 青松山正眼寺（愛知縣小牧市大字三渕29） ＊寄存於奈良國立博物館 定級：重要文化遺產

標題圖片：銅造誕生釋迦佛立像 正眼寺藏 攝影：六田知弘