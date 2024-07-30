第二回：文殊菩薩立像

拜佛像

這是一尊掌管智慧的學問佛。看著那張充滿理性和智慧的面孔，莫名地就相信這尊佛像可以保佑我們學業進步、考試通過。

我們首先被這尊佛像莊嚴肅穆的表情所吸引。

仔細看時，發現那不是成年人的臉，而是一張慈祥富態的年輕人的面孔。這就是日本諺語「三人智慧頂文殊」中的文殊菩薩像。梵語的Maňjuśrī，漢譯成「文殊師利」「曼殊室利」，簡稱文殊菩薩。有趣的是，許多菩薩像來自於人們的想像，而一般認為文殊菩薩是在釋迦牟尼佛入滅後，作為婆羅門（印度掌管學問和祭祀的最高級僧侶）之子誕生的歷史人物。一想到這尊佛在歷史上實有其人，我們就會莫名地產生某種親近感。

鐮倉時代，新興宗派淨土宗和淨土真宗的信仰在民間廣泛流行，以奈良為中心的舊佛教教團試圖打壓這一勢力，他們製作象徵「戒律」和「智慧」的文殊菩薩像，與淨土信仰相抗衡。為此，文殊菩薩多被塑造為手持武器或書卷的形象，本尊佛像原來也是右手執智慧劍，左手持經卷的。

頂結五髻是密教中文殊菩薩的特點。5個髮髻表現的是祈禱時吟誦的五字咒語。雙目讓人感覺到堅強的意志力。因為眼球以水晶嵌入，所以像真實的眼睛那樣閃爍著光芒。這種技法就是鐮倉時代流行的「玉眼」。彩色衣裝的表面還採用了截金工藝，即將金箔切成細線，一根根黏上去描繪紋樣，給人以華麗的印象。

雖然沒有銘文，但從相似作品推測，可能是鐮倉時代前期活躍在奈良的佛像師善圓的作品。同時代，以運慶和快慶為代表的佛像師集團「慶派」，以厚重圓潤、強勁有力的風格見長，而善圓則風格迥異，衣角飄逸的表現手法讓人不禁看得入迷。

文殊菩薩立像

像高： 43.3cm（底座高4.2cm）

43.3cm（底座高4.2cm） 時代： 鐮倉時代

鐮倉時代 收藏：東京國立博物館

標題圖片：文殊菩薩立像 東京國立博物館藏 攝影：六田知弘