第三回：十二神將立像之戌神

拜佛像

十二神將可謂藥師如來的保鏢。那犀利的目光，讓人感受到他們保護如來不受一切外敵侵擾的決心。

這尊佛像究竟在凝神注視著什麼？

手搭涼棚，極目遠眺。表情莊重嚴肅，卻又給人一種詼諧感。這是一尊戌神像，京都淨琉璃寺與藥師如來一併供奉的十二神將像之一。

十二神將是佛經裡的「十二夜叉大將」，藥師如來的眷屬（侍從），也可認為是順應藥師如來的十二大願而化身為十二夜叉大將。十二神將最早是皈依佛法的印度古神，屬於佛像分類裡的「天」。十二這個數字與十二地支一致，到了中國又與十二生肖結合。日本也受其影響，平安時代之後的十二神將像，頭部分別是十二地支的動物形象。「戌」對應的是「狗」，所以這尊佛像頭戴狗冠。

眼球以「玉眼」的雕塑技法來表現，呈現出鐮倉時代造像的特點，根據淨琉璃寺傳承的文獻，這尊佛像應該製作於13世紀初。左肩的天衣沒有徑直垂下，而是配合身體的動作進行表現，增強了佛像的動感。從這種變形誇張的表現手法來看，可推測是鐮倉時代的佛像師集團代表流派「慶派」的作品。

十二神將像表現為身穿甲胄、手持武器的形象，但考察中國的作品，可知最早都是按菩薩的造型來表現的，到了7世紀左右才變形為武將造型，然後傳入日本。順便一提，十二神將是部隊的大將，各自率領7000兵馬。換言之，藥師如來像周圍有十二神將像拱衛，就意味著有隱身的8萬4000步兵在為藥師如來護法。

淨琉璃寺舊藏的十二神將像，直到1884（明治17）年都在寺外顛沛流離，輾轉於收藏家之手，現在東京國立博物館收藏有5尊，靜嘉堂文庫有7尊，全都被指定為重要文化遺產。這十二尊神將像奇跡般地全部保存至今，沒有失散海外，也沒有在關東大地震和太平洋戰爭中毀於一旦，實在是萬分感恩。

十二神将立像之戌神

像高： 75.3cm

75.3cm 時代： 鐮倉時代

鐮倉時代 收藏： 東京國立博物館

東京國立博物館 認定：重要文化遺產

標題圖片：十二神將立像之戌神 東京國立博物館藏

攝影：六田知弘