拜佛像

太迷人了！不由得被這尊佛像安詳和平的神態所吸引。

純真的表情，多麼惹人喜愛。

這尊佛像的神態舉止模擬兒童形象，姿態舒展直立，自然地向前伸出左手。這是一尊銅製菩薩像，童顏短軀，即所謂的「童子形」。左手結與願印，是意為「我來滿足你的願望」的印相（象徵證悟境界的手勢）。由於沒有可以證實這尊菩薩名號的標識，因此其名稱不詳。最後施以鍍金，所以也稱金銅佛。

童子形的佛像，一般認為其源流是中國的北周（557-581年）到隋朝（581-619年），以及朝鮮半島的新羅（356-935年）或百濟（4世紀前半-660年）的佛像。日本這種造型的佛像製作於飛鳥時代後期（白鳳時代，7世紀中期-710年）。

頭部正面和兩側佩戴的花瓣狀裝飾物是「三面寶冠」。中國北周、北齊（550-577年）的佛像就頭戴這種三面寶冠，飛鳥時代後期，日本也開始製作這種造型的佛像。從胸前垂落在身體正前方的裝飾物「瓔珞」也是同時代造像裡常見的元素。

很多金銅佛是中空的，在注入模具的銅水冷卻後，去除內部的泥土模骨，但這尊菩薩像不是中空狀態，而是由純銅製成。雖然也可推測當時沒有把泥土模骨挖出的技術，但內部氣泡少，鑄造狀態良好。

這尊菩薩像是「法隆寺獻納寶物四十八體佛」中的一尊。明治初期的「廢佛毀釋」運動中，寺院的佛像和經書被破壞或大批賤賣。法隆寺於1878（明治11）年將佛像進獻給皇室，以此保住寶物不流落民間。這其中有童子形的佛像、朝鮮半島製作的佛像、具有印度風格元素的佛像，而這尊菩薩像與這些佛像具有共同特點，從中可以窺見當時文化交流之一隅。

銅造菩薩立像

像高： 29.7cm

29.7cm 時代： 飛鳥時代（後期）

飛鳥時代（後期） 收藏： 東京國立博物館

東京國立博物館 認定：重要文化遺產

標題圖片：銅造菩薩立像 東京國立博物館藏

攝影：六田知弘