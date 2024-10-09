第五回：無著菩薩立像

拜佛像

這尊菩薩像被譽為佛教雕刻的最高傑作。攝影師將從無著身上感受到的魅力，盡數展現給讀者。

栩栩如生的面部表情，逼真到令人難以置信。

這尊像的存在感，伴隨著一種緊張感，讓觀者認為自己看到的是一個活生生的人。凝視著遠方的眼神，如古井無波般安詳。使用了「玉眼(*1)」雕刻技法的眼眸，閃爍出柔和的光芒。

右腳略微前置的樣子，讓人覺得他隨時都會動起來。

這尊「寄木造(*2)」佛像，是興福寺北圓堂的無著菩薩立像。無著是生活於5世紀北印度犍陀羅國的歷史人物。據傳，他與弟弟世親一起發展了大乘佛教的唯識論，並將之體系化，認為意識是唯一真實存在的東西。這一思想確立了興福寺所屬的日本法相宗的教義。

據傳無著世親兄弟受教於彌勒，因此無著世親兩尊像被設置於北圓堂本尊彌勒菩薩的旁邊。彌勒是授記將來繼承釋迦牟尼佛位置成為未來佛的菩薩。

興福寺北圓堂是8世紀前半葉為了給藤原不比等（659-720年）追善而建造的。以彌勒為主佛，大概是希望不比等能往生彌勒淨土吧。然而，奈良的寺院在1181年的源平之戰中化為灰燼。1208年開始重建，以這尊菩薩像為首，新造了一批佛像。根據文獻推測，牽頭人應是運慶，他統領了負責北圓堂的慶派(*3)佛師們。

左脇處的袈裟金屬吊環可見於中國北宋（960-1127年）年代的繪畫，而在日本首次將這一元素用到雕刻作品中的，是慶派的佛師們。無著左手托著放有佛經（也有人認為是佛舍利）的寶篋，並用右手輕扶，以此表現了手持珍貴物品的姿態。可以說，這是日本寫實主義佛像雕刻的頂點。

無著菩薩立像

像高： 193.0cm

193.0cm 年代： 鐮倉時代

鐮倉時代 收藏： 興福寺

興福寺 定級：國寶

標題圖片：無著菩薩立像 興福寺藏

攝影：六田知弘