第七回：十一面觀音菩薩立像

拜佛像

這尊觀音像可以媲美斷臂維納斯雕像，被譽為天平時代佛像藝術的最高峰。發現這尊佛像美學價值的，是美國的東亞美術史學者Ernest Fenollosa。

優美的站姿，令人歎為觀止。

如花綻放奈良都，而今正盛時。

《萬葉集》中這首和歌描寫了奈良古都的景象，如同櫻花盛開滿城飄香時一般極盡繁榮之勢。如此繁華盛世，或許也曾映入這尊佛像細長而莊嚴的眼眸之中。這尊十一面觀音菩薩立像製作於天平時代，當時建於奈良的京城平城京的文化盛極一時。佛像用多張面孔表現了觀音菩薩救助多種苦難的神通之力。

天平時代是美術史上的年代劃分，指奈良時代（710-793年）中佛教藝術最鼎盛的時期。雖然有觀點認為等同於奈良時代，但我一直把710年到783年這段時期定義為天平時代。倫理學者和辻哲郎在《古寺巡禮》一書中，盛讚這尊製造於8世紀60年代的佛像為「天平第一名作」。

這尊十一面觀音像本是大御輪寺的本尊。大御輪寺是一座神宮寺（神社內附設的佛教寺院──譯註），位於以三輪山為神體山的大神神社中。奈良時代，為了讓神佛信仰共存，日本開始出現「神佛習合」現象，也就是將日本本土信仰和佛教融合折衷。當時修建了依附於神社的寺院，神殿內供奉的神體主要是鏡子和寶劍，而寺院供奉的本尊則是佛像。

時移世易，1868（慶應4）年，隨著明治政府「神佛分離令」的頒佈，作為神社內的神宮寺，大御輪寺遭到廢棄。於是，便將這座觀音像交由來往密切的聖林寺保管。1878（明治11）年，美國哲學家Ernest Fenollosa應日本政府邀請來到東京帝國大學執教，同時致力於對日本美術的研究。他在考察這尊佛像時，驚歎於佛像的優美，便捐贈了一個帶車輪的可移動佛龕，以備萬一遭遇不測，便於撤離避難。

當時，許多佛像在廢佛毀寺運動中遭到破壞或遺棄。Fenollosa卻認同其文化價值，積極開展佛像保護工作。他的努力終於獲得成果，1897（明治30）年頒佈了《古社寺保存法》，1899年，這尊佛像依據該法成為國寶。二戰後，根據1951年制定的《文化遺產保護法》，又成為第一批被指定為國寶的文物。

這尊佛像採用「木心乾漆」工藝製作而成，在以木料製成的胎型（頭部與身體是一整塊木材）上貼麻布，再將木粉和漆混合起來調製成「木屎漆」，塗在表面進行塑形。到了奈良時代後半期則不再雕刻佛像，而是改用堆砌法，以表現出手指的柔軟狀態。這尊佛像也表現出了一根根髮絲的質感，並透過厚塗一層木屎漆來強調衣服的褶皺紋理。頭部有一定的縱深感，營造出了整座佛像的厚重感。

這個時代製作佛像的關鍵字是「寫實的完成」。所謂寫實，指的是不加入主觀感受，如實表現。從飛鳥時代到白鳳時代，隨著時代的變化，雕刻工藝的完成度不斷提高，到了天平時代，開始製作出栩栩如生的寫實佛像。這尊佛像不愧是佛教和佛教藝術繁榮時期的奈良古都的寶物。

十一面觀音菩薩立像

像高： 209.1cm

209.1cm 時代： 奈良時代後期

奈良時代後期 收藏： 聖林寺

聖林寺 指定：國寶

標題圖片：十一面觀音菩薩立像（聖林寺收藏）

攝影：六田知弘