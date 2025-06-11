拜佛像

半跏思維菩薩像與斯芬克斯和蒙娜麗莎並稱「世界三大微笑像」。這件國寶是飛鳥時代佛像的傑作之一，其微笑中蘊藏著許多謎團。

端莊的面容流露出深邃靜謐的微笑，令人感到清新美妙。

這尊菩薩像是奈良縣斑鳩町的尼姑庵中宮寺的本尊。相傳中宮寺是聖德太子為生母穴穗部間人修建的，與法隆寺同屬聖德太子建造的7大寺院。中宮寺現在與法隆寺東院相鄰，但直到16世紀末，它都在其東面500公尺處。現在這片地區已是國史遺址「中宮寺遺址」，在昭和年間的發掘調查中，出土了與法隆寺創建之初相同的瓦片。據此可推測，作為中宮寺供奉的本尊，這尊菩薩像從飛鳥時代起就享受香火供奉。

「半跏」指的是單腿盤坐的姿勢。這尊佛像還右手托腮，正在思考「如何普度眾生」。呈現出這種姿態的佛像被稱為「半跏思維像」。而中宮寺內部則稱其為「如意輪觀音」。不過，有個頗具說服力的觀點認為，既然大阪府野中寺的半跏思維像底座銘文刻有「彌勒像」字樣，那麼日本製作的半跏思維像應為彌勒菩薩。為何中宮寺的傳承認為這尊菩薩像是如意輪觀音，目前還是迷霧重重。

關於製作年代，從推古天皇（554-628年）時期，到持統天皇（645-702年）時期，眾說紛紜。現在，最有說服力的觀點認為製作於650年前後。因為佛像臉上的微笑，沒有絲毫僵硬的感覺，相較飛鳥時代前期佛像中常見的古拙微笑前進了一步，更加接近人類的真實表情。衣服褶皺也不是左右對稱，而是採用了相對自由的表現手法，這點也可作為佐證。基於這一觀點，可以認為這尊佛像是飛鳥時代後期，也就是白鳳時代的造像。

雕像為木材拼接而成，使用的是有「神樹」之稱的樟樹木材。通過對身體各部分精雕細琢和巧妙拼接，創造出了一種細膩精巧之美。全身泛著黑色光澤，給人一種金屬材質的印象，但經考證發現，其實是表面塗了一層「鏽漆」——在石塊磨成粉狀製成的砥粉中加入生漆混合而成，再在上面覆蓋一層白土，然後進行上色。

據推測，下裳最初也是朱紅色，搭在底座的布料應該採用了截金工藝（將金箔切成細線，一根根粘上去繪製紋樣的技法），用銅綠色顏料裝飾，佛像背後的光環原本也是金光閃閃的。頭部和腕部都有釘孔，大概身上曾經裝飾有華麗的寶冠和手鐲等飾物，最早應該是一尊色彩格外明豔的佛像。

右腳腳底還保留了些許當初的膚色，但在1300多年的歲月中，色彩幾乎消失殆盡。至於為何如今通體漆黑，有人認為是鏽漆表面被燈油熏黑了，也有人認為是加刷了一層黑漆，但真相不甚明瞭。

這尊菩薩像迷霧重重，其神秘的微笑似乎是在規戒世人不必進行如此俗世的爭論。

菩薩半跏像（據傳為如意輪觀音）

像高：132cm

時代：飛鳥時代-白鳳時代

收藏：中宮寺

指定：國寶

標題圖片：菩薩半跏像（據傳為如意輪觀音）

攝影：六田知弘