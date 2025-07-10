第十一回：大日如來坐像

拜佛像

這尊大日如來坐像是佛像雕塑師運慶在20多歲時為世人獻上的一尊紀念碑式的佛像。該像製作於平安時代末期，可以認為它預示了鐮倉時代佛像黃金期的輝煌藝術成就。

天才佛像雕塑師的這尊處女作魅力獨特，讓人百看不厭。

它被供奉在奈良市郊外山間的古刹圓成寺內，是佛像雕塑師運慶20多歲時的作品，他可謂是佛教史上的一顆璀璨明珠。

提到運慶，人們會想到他是鐮倉時代的人物，但這尊柏木拼接的雕像卻製作於平安時代末期。據底座背面的墨書銘文記載，佛像於1175（安元元）年11月24日著手製作，第2年10月完成。作者名為「大佛師康慶實弟子運慶」。康慶是運慶的父親，慶派佛像雕刻師的祖師爺。「實弟子」的意思是身為親生子女的弟子。這種尺寸的佛像一般3個月左右就能完工，但這尊佛像卻耗費了11個月之久。可想而知，它是兒子在父親的嚴格指導下完成的，抑或是運慶花了很長時間，才達到自己追求的效果。

大日如來是密教的本尊，因其光明普照世間而稱為「大日」。象徵智慧的金剛界和象徵慈悲的胎藏界，這兩界的中心都是大日如來，只是手印不同。左手在胸前豎起食指，右拳握住左手食指，這個手印叫「智拳印」，象徵佛包容眾生的無邊智慧，表現的是金剛界的大日如來。而胎藏界的大日如來，手勢與坐禪時一樣，結禪定印，雙手十指伸展，手心向上疊放於下腹部。

平行排布的衣紋線以及流暢的體態都保留了平安時代的風格。另一方面，採用以水晶嵌入眼部的玉眼技法，表情給人以意志堅定之感；而挺胸直背的身姿，則傳達出一種緊張感，這又與平安時代佛像端莊勻稱的姿態截然相反。而且，雙手結智拳印，與身體保持一定距離，形成絕妙的空間感，則是另一個前所未有的特徵。它讓人看到了一種超越現實主義的形體美，預示著日後運慶的佛像雕塑作品的藝術成就。或許可以認為，這尊佛像開啟了佛像雕刻史的新篇章。

大日如来坐像

像高：98.2cm

時代：平安時代末期

收藏：圓成寺

指定：國寶

標題圖片：大日如來坐像 圓成寺藏

攝影：六田知弘