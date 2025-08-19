第十二回：重源上人坐像

拜佛像

這尊高僧佛像被譽為日本肖像雕刻的巔峰之作，並被指定為國寶。在重建奈良東大寺的巨集偉工程中所經歷的艱難困苦，都鐫刻了在了這張面孔上。

從雕像的表情中，我們可以感受到老僧人不屈不撓的精神。

俊乘房重源（1121-1206年）被譽為東大寺的中興之祖。他出身於武士家庭，13歲時出家為僧。在京都醍醐寺學習真言密教後，3次前往宋，將最新的佛教文化和建築技術帶回日本。

1180年，平家攻打南都奈良，放火焚城，東大寺的大佛殿等殿舍和多數佛像都毀於一旦。平家沒落後，61歲的重源被委以東大寺「勸進上人」一職，奉命統領寺院重建工作。在後白河法皇與源賴朝的支持下，重源為籌措修繕所需的木材和資金四處奔走，也親赴現場指揮重建。南大門採用的建築樣式「大佛樣」，便是重源將宋朝與日本的建築技法融會貫通後所創。直到86歲人生落幕，他為這一偉大工程鞠躬盡瘁長達25年之久。

重源自號「南無阿彌陀佛」，篤信淨土宗。據傳這尊佛像的作者快慶為慶派佛像雕塑師，他師從重源，自號「安阿彌陀佛」。

關於製作時間，日本第一部佛教通史《元亨釋書》中記載，「源（重源）亡，遺像置於寺」，所以長久以來普遍認為是在他去世前不久雕刻，圓寂後再放到寺院的。不過近年來，也有觀點認為這是為了祝賀重源80歲大壽，讚頌其功績而製作的，是所謂的「壽像」。總之，毫無疑問，這尊雕像精准再現了重源生前的身姿。

雕像中的重源手執佛珠，正在念誦經文。這尊柏木的拼接雕像並未使用當時流行的眼部鑲嵌水晶的玉眼工藝，而是直接在木材上雕刻眼睛。不知為何雙唇緊閉嘴角下撇，似乎心情不佳，左右兩眼的開合度也不對稱，讓人印象深刻。整體身形寶相莊嚴，同時又表現出內心堅定的意志，必定出自極致追求真實性的佛師之手。

這類僧人形象的雕像稱作「肖像雕刻」。如今也有很多人主張，「能完成如此寫實主義的表達，應該是天才佛師運慶的作品吧」，不過，我想支持另一種觀點——能將重源的細微表情雕刻得如此栩栩如生，應該是與他交情甚篤的快慶的作品。

重源上人坐像

像高：81.8cm

時代：鐮倉時代

收藏：東大寺

指定：國寶

※本尊佛像為「秘佛」，每年只有兩次對外開放日可供瞻仰。對外開放日期，請透過東大寺官方網站確認。

標題圖片：重源上人坐像 東大寺藏

攝影：六田知弘