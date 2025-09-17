第十三回：伐折羅大將，十二神將立像之一

拜佛像

這是尊被認定為國寶的日本最古老的十二神將像之一。那怒髮衝冠的神情令無數觀者為之傾倒，據說對歌舞伎的臉譜藝術也產生了影響。

造像氣勢非凡，仿佛隨時都有可能撲過來，非常震撼人心。

這就是伐折羅大將立像，奈良新藥師寺中的十二神將像之一。十二神將是藥師如來的十二護法大將，各率7000夜叉守衛左右。

據記載，新藥師寺建於747年，是光明皇后為祈禱聖武天皇的眼疾早日痊癒而下令興建的，此前聖武天皇一直計畫修建東大寺的大佛殿。據正倉院資料記載，新藥師寺原本是一座宏偉的寺院，面積約為四町（約440公尺）見方，東西兩側各矗立著一座佛塔，金堂（正殿）和檀院等建築錯落有致。然而，780年寺院遭雷擊，建築物幾乎全部燒毀。962年，金堂在暴風中倒塌，寺院占地面積也隨之縮減。現在的正殿以前是食堂，從創建初期一直保存至今，是一座珍貴的建築遺存。

正殿中央的圓臺上，端坐著本尊藥師如來坐像，這尊佛像也被指定為國寶。拱衛著本尊的十二神將面朝外而立，威懾四方。因為坐落方式呈現出十二神將與本尊的整體感，所以容易讓人誤以為是同期製作的，而實際上十二神將像是從附近的岩淵寺（廢寺）轉移過來的，這已成定論。

除了昭和初期補造的波夷羅大將，其餘11尊均為天平時代製作，被指定為國寶。登錄名為「塑造十二神將立像」，以黏土塑型的泥塑技法製作而成。先製作木骨架，再纏繞麻繩加固，然後添加黏土塑型，塗抹白黏土打底後施以彩繪。此前的佛像均為木雕工藝製作，泥塑上漆的製作技法從中國傳入後，造像得以呈現出更為細膩的藝術表現形式。伐折羅大將輕盈飄動的衣袖，正是這一成果的見證。

最初的造像豎起的頭髮呈土紅色，嘴唇為紅色，鎧甲黃綠相間，色彩極其豔麗。嘴巴大張，似在怒吼。眼珠以堪與寶石媲美的黑琉璃珠鑲嵌，向對方怒目而視。憤怒的表情令人感到無比震撼，據說對歌舞伎的臉譜藝術也產生了影響。右手持劍、充滿動感的勇猛姿態，讓人不由得聯想到誕生於上世紀50年代的黑白寫實漫畫——劇畫。

任何妖魔鬼怪都休想靠近半步——昂揚的鬥志，激蕩人心。

伐折羅大將，十二神將立像之一

像高：162cm

時代：奈良時代（天平時代）

收藏：新藥師寺

指定：國寶（國家指定名：迷企羅大將）

標題圖片：伐折羅大將立像，十二神將像之一。背後為藥師如來坐像（新藥師寺藏）

拍攝：六田知弘