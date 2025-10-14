第十四回：釋迦如來立像

拜佛像

室生寺金堂內的國寶釋迦如來像，以端祥莊嚴、敦厚溫和的身姿佇立在鮮豔的彩繪光背前，引導參拜者通向安寧的世界。

那安詳的表情，讓人幾乎忘記了眨眼。

這就是奈良縣宇陀市室生寺金堂內供奉的本尊釋迦如來立像。室生寺坐落在深山幽谷間，門前立著一塊石碑，上面刻著「女人高野室生寺」。真言宗的高野山總寺院是禁止女性進入的，而室生寺從鎌倉時代開始就一直向女性開放。即便是現代，參拜者中仍然有8成是女性。

相傳室生寺始建於飛鳥時代的681（天武10）年，由修驗道的開山鼻祖役小角興建。奈良時代末期，為祈禱山部親王（後來的桓武天皇）疾病痊癒，一眾高僧曾在此祈禱。因為效果靈驗，所以興福寺高僧賢璟受敕命，由弟子修圓負責修建伽藍。因此，室生寺最早是法相宗興福寺的附屬寺院。

進入平安時代後，空海的弟子、與修圓交情甚篤的真泰入寺，先後在此修建了舉行真言密教法事的灌頂堂（現為正殿），以及供奉空海的御影堂。到了江戶時代，這裡作為山嶽信仰修行的道場發展起來，密教色彩越發濃厚，最終成為真言宗的寺院。

這尊佛像製作於平安時代初期，由整根榧木製成，身裹薄衣，表情安詳，長身而立。腿部以膝蓋為中心呈現出同心圓紋樣，表現的是衣服的褶皺，即衣紋。當時，常見的樣式是大小褶皺交替的「翻波式衣紋」，但這尊佛像採用的是室生寺特有的「漣波式衣紋」，即在大褶皺之間插入兩個小褶皺，從而表現出更加流暢細膩的質感和立體感。

光背表現的是佛光，通常是在板材表面用雕刻的方式呈現出紋樣。而這尊佛像的光背由超過兩公尺的木板拼接而成，上面用彩色顏料描繪有蓮花紋和七佛藥師等圖案。氛圍莊重威嚴，如觀看曼荼羅一般。

根據寺院的傳承，這尊佛像為釋迦如來像，但從文獻記載來看，最早是按照手上未執藥壺的藥師如來的形象製作的。從其創建的背景，以及與藥師如來的護法十二神將立像一併供奉於此的情況來看，這一推測也合乎情理。

本尊釋迦如來立像

像高：234.8cm

時代：平安時代初期

收藏：室生寺

指定：國寶（國家指定名：木造釋迦如來立像）（供奉於金堂）

標題圖片：本尊釋迦如來立像（室生寺藏）

攝影：六田知弘