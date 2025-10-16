第十四回：大野寺 彌勒摩崖佛

拜佛像

奈良大野寺內河對岸的岩壁上，雕刻著一尊巨型彌勒菩薩像。這座日本最大的摩崖佛誕生於鎌倉時代，如今依然慈祥地護佑著到訪室生山村的人們。

歷經風霜雨雪，表情始終安詳，充滿慈悲。

真言宗室生寺派的古刹大野寺（奈良縣宇陀市）境內，清澈的宇陀川對岸高聳的岩壁上，矗立著一尊巨型彌勒菩薩摩崖雕像。

雕刻師登上木材和竹子搭成的腳手架，在岩壁上鑿刻出超過13公尺高的背光，再將背光內側打磨平整，用線條刻畫出高達11.5公尺的彌勒菩薩立像。規模雖不及東大寺大佛（15公尺），卻是日本國內最大的摩崖佛像。佛像身披袈裟，頭部略微向右傾斜，細長的雙眸似乎在溫柔地俯視著芸芸眾生。雙足各踏一個蓮花台座，日語叫作「踏割蓮華座」。

相傳大野寺在飛鳥時代由修驗道開山鼻祖役小角創建，平安時代弘法大師空海擴建伽藍，命名為「慈尊院彌勒寺」。

大野寺的創建者與室生寺為同一人，二寺皆與空海淵源深厚，由此可見，兩座寺院自古就關係密切。大野寺位於室生寺西北3.5公里處，很多人去室生寺參拜途中會順便造訪，因此也有「室生寺西大門」之稱。

彌勒摩崖佛建於鎌倉時代初期的1207年，由興福寺僧人雅緣發願建造。其原型據說模仿的是京都笠置寺的本尊、雕刻於飛鳥時代的彌勒像。製作者是慶派佛師宗慶，東大寺復興時東渡日本的中國宋代石匠也參與了建造。1209年3月7日舉行開光儀式時，後鳥羽上皇也親臨現場。

日本的石佛在平安時代以前多為在岩壁上雕刻的摩崖佛，進入鎌倉時代後，切割石材進行雕刻的整雕作品成為主流。而這尊彌勒菩薩像不僅是鎌倉時代的摩崖佛，而且採用的是線刻技法，實屬珍貴之作。從其優美的曲線中，可以看到當時剛傳入日本、以寫實形式表現柔美動態的宋代佛像風格的影響，可謂工藝精湛的摩崖佛傑作。

在遠離人煙的山林裡，一尊巨大的石佛赫然而立。當時的人們，是以怎樣的心情仰望這尊佛像的呢？

彌勒摩崖佛（大野寺石佛）

像高：11.5m

時代：鎌倉時代

收藏：大野寺

指定：國史遺跡（登錄名：大野寺石佛）

標題圖片：彌勒摩崖佛（大野寺石佛），大野寺藏

拍攝：六田知弘