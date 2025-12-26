第十七回：龍燈鬼立像

拜佛像

興福寺收藏的國寶龍燈鬼立像，以卓越的寫實主義手法表現出詼諧滑稽之感，彰顯著運慶的三兒子康辨的藝術造詣。

那滑稽逗趣的表情，令人忍不住莞爾。

龍燈鬼立像安置於奈良興福寺的國寶館。與其成對的天燈鬼立像將燈籠扛在左肩不同，這尊雕像則是頂著燈籠，以精妙的平衡感讓燈籠穩穩不墜。頸部盤繞的龍從右肩探出頭來，彷彿是邪鬼的搭檔。右手緊抓龍尾、左手在胸前交握，抬眼偷瞄頭頂燈籠的姿態，實在既滑稽又可愛。

雕像以扁柏木材採拼木技法雕成，內部中空。除了木材外，雕像亦大量運用了其他素材，展現獨到匠心。上翻的眼神栩栩如生，正是玉眼技法所呈現的效果。從下垂的嘴角間伸出的獠牙以水晶鑲嵌而成，鋸齒狀的眉毛由切割銅板構成，纏繞身軀的龍其背鰭則使用動物皮製作。

興福寺於 1717 年 1 月遭火災，金堂、西金堂、南大門等主要建築均付之一炬。根據同年記錄，倖存於西金堂的龍燈鬼立像中發現了銘文，顯示此像由運慶之三子康辨於 1215 年所作。1795 年的《興福寺由來記》中亦在西金堂的章節記載了同樣的銘文，並明確寫道：「天燈龍燈 立像二尺五寸」。由此可知，兩尊鬼像原本便是成對安置。

西金堂昔日供奉許多精美佛像，但至今仍未重建。現今，這尊龍燈鬼立像連同曾共置於須彌壇上的阿修羅像等珍貴造像，一同在興福寺國寶館中展出，供人參觀。

康辨製作龍燈鬼立像時，其父運慶仍在世。因此，這種風格鮮明、個性強烈的表現方式，很可能也受到父親的指導與影響。

從這尊逗趣的鬼像中，我們仿佛看見了一股試圖突破佛像既定形式的時代浪潮。

龍燈鬼立像

像高：77.8cm

時代：鎌倉時代

收藏：興福寺

指定：國寶（指定名「木造 龍燈鬼立像」）

標題圖片：龍燈鬼立像（興福寺藏）

拍攝：六田知弘