第十八回：如意輪觀音坐像

拜佛像

這是一尊被譽為平安時代密教藝術巔峰之作的國寶級佛像。很長一段時間內，它是33年才向公眾開放一次的秘藏佛像，因此當時的彩繪依稀可見，其妖豔的姿態讓無數人為之傾倒。

優美的身姿令人心醉神迷。

這就是供奉在真言宗名刹觀心寺（大阪府河內長野市）的如意輪觀音坐像。據傳這座寺廟於701年由修驗道始祖役行者創建。815年弘法大師空海為消災祈福雕刻了這尊佛像，從827年起，空海十大弟子之一的實惠及其弟子真紹著手營造伽藍。據《觀心寺勸錄緣起資財帳》記載，如意輪觀音最早供奉在講堂內。一般認為，講堂由嵯峨天皇的皇后、篤信佛教的橘嘉智子（786-850年）興建，所以可推測這尊佛像也是因皇后發願而造。

觀心寺也以南北朝時代著名武將楠木正成的菩提寺而聞名。後醍醐天皇曾任命這位忠心耿耿的武將擔任奉行，督建以講堂為前身的金堂改建工程。

如今，供奉本尊如意輪觀音坐像的金堂也被指定為國寶。

如意輪觀音是觀音菩薩的化身之一，因持有可實現心願的如意寶珠和消除煩惱妄想的「法輪」，故得名「如意輪」。佛像的六臂代表一人能實現多人的功德。托腮思維手、執念珠手、承托如意寶珠手、持蓮花手、按蓮花座手、擎法輪手，都雕刻得栩栩如生。

有學者指出，這一造型與空海從唐帶回的曼荼羅相符，所以應該是當時前沿的觀音菩薩造型。與之前的如意輪觀音像截然不同，這尊造像散發著密教特有的神秘氣息。

造像由整塊香榧木材雕刻，手臂以其他木材拼接而成。採用乾漆技法，表現出皮膚細膩的質感。很長一段時間內曾為秘藏佛像，每33年才打開佛龕對外開放一次。因此多處保留了豔麗色彩，整體給人妖豔的印象。

這尊佛像每年僅在4月17日和18日兩天對外開放，其獨特的魅力吸引著眾多觀者的目光。頭部微傾，面龐圓潤，口唇朱紅，眼簾半垂悵惘，右膝屈立…。這雖是一尊妖嬈的半跏思維像，卻散發著一股優雅與精美。

若果真是為皇后發願所造，那麼這優美的身姿或許正符合其審美，也可能正是以皇后自身為原型雕刻而成。

如意輪觀音坐像

像高：109.4cm

時代：平安時代

收藏：觀心寺

指定：國寶（指定名：木造如意輪觀音坐像）

標題圖片：如意輪觀音坐像（觀音寺藏）

拍攝：六田知弘