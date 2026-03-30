第二十回：盧舍那佛（奈良大佛）

拜佛像

奈良時代，日本社會因災害和瘟疫陷入危機，為祈禱萬物和平與共生，天皇下令建造了奈良大佛。歷經13個世紀的風霜，如今無數遊客超越宗教藩籬，從全球各地來到大佛前合掌祈福。人們將各自的心願寄託於未來，祈禱和平永存。

這尊規模宏偉的佛像讓人為之震撼，不由自主地雙手合十。

日本人熟知的奈良大佛是世界最大的銅鑄佛像。高約15公尺，佛身推測重達250噸，正式名稱為「盧舍那佛」。在距今約1300年前的奈良時代，聖武天皇為祈願國泰民安而修建了東大寺（奈良市），奈良大佛是東大寺的主尊。現在東大寺是華嚴宗的總寺院，其經典《華嚴經》中闡釋，盧舍那佛居於世界中心。

佛像所結的手印有各種含義。大佛右掌立於胸前，手心朝外，結「施無畏印」，表示為眾生消除恐懼，使其安心。左手掌心朝上，向對方伸出，結「與願印」，象徵著滿足眾生的願望。奈良大佛的手印體現出佛陀的慈悲之心，在許多佛像中常配合使用。

這尊青銅巨像採用熔銅澆鑄技法製造而成。大約使用了500噸銅，440公斤黃金，2.5噸水銀，足足耗時9年才完成。

當時日本國內基本不產黃金，曾研究過是否進口黃金；但在製造佛像的過程中，陸奧國的小田郡發現了金礦。聖武天皇聽聞此事喜笑顏開，認為「這是神佛的庇佑」，並把年號從「天平」改為「天平感寶」。水銀是鍍金的溶劑，雖然從現在的外觀很難想像，但當初卻使整座大佛都閃耀著金色的光芒。

大佛的開光儀式於752年4月9日舉行。據《續日本紀》記載：「自佛教東傳以來，從未有過如此盛大的儀式。」聖武太上天皇率文武百官親臨法會，歌舞音樂嫋嫋縈繞，更有萬名僧眾共襄盛舉。

為大佛點睛開眼的法師，是來自印度的高僧菩提仙那。他用過的筆如今作為寶物保存在正倉院。

大佛殿在鎌倉時代和戰國時代曾兩度遭戰火焚毀，大佛也受損嚴重。現在所見的大佛頭部為江戶時代重造。奈良時代的大佛只保留了腹部到腳部，以及台座的蓮花瓣。

蓮花有28瓣，每一瓣都以釋迦如來像為中心雕刻著22尊菩薩像，其下方是三界諸天和須彌山的景象。這一構圖所依據的經典雖眾說紛紜，但無疑是《華嚴經》中所述的廣大無邊的佛教世界，而居於最高位的大佛，即是盧舍那佛。

盧舍那佛放大光明，遍照十方世界，以其光明普度眾生。

或許正因為如此，奈良大佛才建造得如此宏偉。

盧舍那佛

像高：14.98公尺

時代：奈良時代到江戶時代

收藏：東大寺

指定：國寶（指定名「銅造盧舍那佛坐像」）

標題圖片：人稱「奈良大佛」的盧舍那佛（東大寺藏）

拍攝：六田知弘