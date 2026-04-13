第二十一回：增長天立像

拜佛像

奈良當麻寺的增長天立像，呈現出某種獨特的大陸造像風格。其佇立於靜謐空間內的姿態，令人感受到守護神的威嚴氣魄。

造像的表情沉穩莊嚴，流露出蘊藏於心底的昂揚鬥志。

增長天立像安置在奈良縣葛城市當麻寺的金堂內。增長天是四方護法神四大天王之一，護持南贍部洲。臉上蓄有濃密的絡腮鬍，神情中流露出宛如中國西域守將的異域風情。甲胄的形製據說早於中國唐朝（618-907年），類似隋朝（581-619年）或南北朝時期（439-589年）的佛像風格。身體直立，右手前伸，左手持矛。站姿穩重沉靜，令人感覺到某種威嚴氣魄，仿佛在告誡眾人「此路不許任何人通過」。

攝影師六田知弘說，從剛記事時起，祖父就時常帶他到老家附近的當麻寺參拜。殿堂內十分幽暗，柔和的光線透過南側門板的格子灑在增長天像上，整尊佛像看似從黑暗中浮現而出，那場景他至今記憶猶新。

據傳，當麻寺是612年由聖德太子的弟弟麻呂子親王創建。其後親王之孫當麻國見在平定壬申之亂（672年）中立下功勳，於是將寺廟移到奈良與大阪交界處的二上山東麓，始稱當麻寺。

飛鳥時代，供奉彌勒佛坐像（國寶）的金堂曾為正殿。到了平安時代末期，末法思想普及，相傳奈良時代由中將姬織就的淨土圖《當麻曼荼羅》（國寶）廣受崇拜，因此便將供奉此圖的曼荼羅堂（國寶）改建為正殿。中將姬是傳說中的人物，相傳她在當麻寺出家，織就曼荼羅，29歲往生極樂淨土。她的故事也常見於能樂和淨琉璃等傳統表演藝術的劇碼中。

彌勒佛坐像是日本最古老的泥塑像，也是飛鳥時代後期（白鳳時代）的代表作。護衛彌勒佛的四天王立像是國家重要文化遺產，除製作於鎌倉時代的多聞天像外，其他都是日本最古老的「脫活乾漆造像」。製作方法是先用黏土塑造模型，再貼上浸泡過生漆的麻布，待漆乾後掏泥脫胎成形。

興福寺的阿修羅像等脫活乾漆像在天平時代（奈良時代）後才開始廣泛製作的，三大天王立像可以說是其先驅作品。因為與主尊彌勒佛坐像的材料和技法皆不相同，所以推測出自不同的地方，後遷移至此。除木造的多聞天像外，其他三大天王可謂日本第二古老的四天王像，據寺裡的歷史傳承記載，這組造像來自百濟。順便一提，現存最古老的四天王像供奉在法隆寺金堂內。

增長天立像

像高：2.19公尺

時代：飛鳥時代後期（白鳳時代）

收藏：當麻寺

指定：重要文化遺產（指定名「乾漆四天王立像」

標題圖片：增長天立像（當麻寺藏）

攝影：六田知弘