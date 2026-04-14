第二十二回：阿彌陀三尊像

拜佛像

淨樂寺的阿彌陀三尊像源於鎌倉武士發願，由運慶親手製作而成。其肅穆的神情和威嚴的身姿展現出堅定不移的信仰。

天才造佛師（專門從事佛像製作的工匠——譯註）運慶從奈良千里迢迢來到關東，製作了阿彌陀三尊像。中間是阿彌陀佛，左右脅侍是觀音菩薩和大勢至菩薩。這組造像為淨樂寺（神奈川縣橫須賀市）的主尊，由鎌倉幕府初期的武將和田義盛委託製作。

阿彌陀如來像身披袈裟，偏袒右肩，右手舉起左手下垂結「來迎印」。這是人在臨終時，阿彌陀佛從極樂淨土來迎接時的姿態。

觀音菩薩像和大勢至菩薩像頭頂髮髻高結，身姿微傾而立。與莊重沉穩的阿彌陀如來像相比，這兩尊菩薩像給人以輕盈飄逸之感。

這3尊造像均以日本扁柏拼接技法雕刻而成，眼部並未使用當時流行的鑲嵌水晶的玉眼技法，而是直接雕刻而成。這座寺廟還供奉著不動明王像和毗沙門天像，同樣出自運慶之手，卻採用了玉眼技法，所以大概是造佛師根據不同佛像進行了差異化處理。據傳，運慶為了表現遠離塵世、超凡脫俗的「佛」的存在，有意放棄了賦予佛像凡人般閃爍目光的玉眼技法。這組3尊像問世後，越來越多的佛菩薩像都利用雕刻技法直接塑造眼部形態。這5尊佛像完成於1189年，出自30多歲的運慶之手，現均被登錄為國家重要文化遺產。

製作淨樂寺佛像大約3年前，運慶在北條時政的委託下，在願成就院（靜岡縣伊豆之國市）創作了阿彌陀如來像、不動明王與2童子三尊像及毗沙門天像。將這5尊佛像合起來供奉，大概是當時武士階層推崇的信仰模式。

攝影師六田知弘談及他的印象時說：「運慶創作的關東地區佛像和奈良佛像給人的感覺不一樣。奈良佛像的委託方是寺院，而關東佛像的委託方是武士。兩者的差異自然體現於造像中，奈良佛像彰顯佛陀的慈悲，關東佛像則呈現出凜然之風姿。」

阿彌陀三尊像恢弘的身姿，想必曾給予虔誠的信徒堅如磐石般的信念。運慶想向武士表達的正是這樣一個信念：即使浴血戰場，也能往生極樂淨土。

曾統治三浦半島的和田義盛，在源賴朝舉兵後始終隨侍左右屢建功勳，成為鎌倉幕府第一任「侍所別當」。他本是軍事和警務機構的最高長官，卻因受北條氏挑釁而陷入紛爭，導致全族覆滅。不知義盛最終是否在阿彌陀佛的接引下安然往生極樂淨土？

阿弥陀三尊像

像高：阿彌陀如來坐像 1.41公尺，觀音菩薩立像 1.78公尺，大勢至菩薩立像 1.77公尺

時代：鎌倉時代

收藏：淨樂寺（神奈川縣橫須賀市）

指定：重要文化遺產（指定名「木造阿彌陀如來及兩脅侍像」）

標題圖片：阿彌陀三尊像（淨樂寺藏）

攝影：六田知弘