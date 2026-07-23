第二十四回：藏王權現立像

拜佛像

藏王權現是修驗道的本尊，自古在山嶽修行聖地備受尊崇。其威嚴的表情一直激勵著修行者們堅守初心，永不氣餒。

這尊栩栩如生的忿怒相佛像，是三德山三佛寺的藏王權現立像。

「權現」指的是神佛融合的形象，藏王權現是山嶽信仰和佛教結合而成的修驗道的主尊。據傳飛鳥時代，修驗道的開山祖師「役行者」在奈良吉野的金峰山修行時，看到藏王權現從巨岩的裂縫中飛身而出。這尊佛像呈怒髮衝冠的降魔相，左手結劍印於腰間，右拳與右足高抬，整體姿態極富動感。

安置供奉著本尊佛像的國寶建築奧院，坐落在三德山半山腰處的懸崖峭壁上，被稱為日本最危險的國寶。據說，706年「役行者」在山腳建造了供奉藏王權現的佛堂，並施展法力將佛堂投入崖洞中，因此得名「投入堂」。849年，慈覺大師圓仁修建伽藍，將釋迦牟尼、阿彌陀佛、大日如來三尊佛像安置其中，因此得名「三佛寺」。

投入堂為懸空結構建築，在懸崖和斜坡上立起長柱支撐地板，和京都清水寺的舞台並稱雙璧。2001年的調查發現，其廊簷建於平安時代後期（1086-1184年），可見並不是「役行者」投擲上去的，其建築方式依然謎團重重。

這尊佛像採用扁柏木拼接技法雕刻而成。雖由多塊木材組合，卻能保持單腳站立的姿態，造佛師的精湛技藝實在讓人驚嘆。1921年拆解修復時，在佛像胎體內發現了1168年的祈禱文，由此可推測這尊佛像與投入堂建於同一時期。關於造佛師，學界普遍認為是運慶的父親康慶，最初應為在胎體上先刷白土再施以彩繪。

三佛寺還保存著另外7尊藏王權現像，均被列為國家重要文化遺產。據推測與這尊佛像同為平安時代後期製作，但均為整木雕刻，風格迥異。除2017年度被指定為重要文化遺產的一尊像外，其他佛像均可在三佛寺寶物殿參觀。這些佛像向世人訴說著平安時代三德山修行聖地的修行者們對藏王權現的虔誠信仰。

修驗道的修行者律己苦修，他們遠離俗世，深入險峻山林，稍有不慎便會喪命。攝影師六田知弘說：「修行如果不時刻與死亡相伴，就無法獲得新生，最終實現蛻變。對於那些賭上性命修行的人而言，呈現出忿怒相的藏王權現必定是近乎保護神般的存在。透過鏡頭，我對此深信不疑。」

藏王權現立像

像高：1.15公尺

時代：平安時代後期

收藏：三佛寺

指定：重要文化遺產（指定名稱「木造藏王權現立像」＜安置於奧院＞）

標題圖片：藏王權現立像（三佛寺藏）

攝影：六田知弘