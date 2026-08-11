第二十五回：飛鳥大佛

拜佛像

日本最古老的釋迦如來像，據傳聖德太子和蘇我馬子都曾頂禮膜拜。1400年來一直守護著飛鳥地區，默默注視著這片國土波瀾萬丈的歷史。

奈良縣明日香村飛鳥寺內供奉的釋迦如來坐像是日本現存最古老的佛像，以「飛鳥大佛」之名為世人熟知。

587年，佛教傳入日本後不久，蘇我馬子致力於建立以佛教為基礎的統治制度，因其發願而興建了飛鳥寺。飛鳥寺是日本第一座擁有正規伽藍的寺院，當時規模大約是現在的20倍，曾是超過法隆寺的宏偉寺院。

其主尊釋迦如來像始造於605年。609年，這尊銅製的丈六佛（高度為一丈六尺的佛像——譯註）落成。一丈六尺為佛經記載的釋迦牟尼佛的身高，這尊佛像為坐像，因此高度約為其半，即2.75公尺左右。佛像以15噸銅鑄成，表面鍍金，耗費黃金30公斤。其臉型修長，柳眉杏眼，嘴角流露出大陸風格的「古風微笑」，讓人印象深刻。

造佛師是來自大陸的名匠鞍作鳥，也稱「止利佛師」。據推測，飛鳥寺的釋迦如來本應與其代表作——法隆寺的釋迦三尊像（國寶）一樣，為左右有脅侍菩薩、背倚巨大光背的三尊佛形式，但飛鳥寺因鎌倉時代的雷擊而燒毀了大部分伽藍，釋迦如來像也受到重創。

此後這尊佛像在露天長期受風雨侵蝕，年久失修，直到江戶時代前期建造了草庵「安居院」，經修復後將其供奉於庵內。現在的正殿為江戶時代後期的1825年重建。

飛鳥大佛雖是日本最古老的佛像，卻未被列為「國寶」。其原因在於這尊佛像在鎌倉時代的火災中受損而歷經後世修復，造像之初的原件僅餘眼睛和右手手指的一部分。不過進入本世紀第一個十年，隨著X射線分析研究的進展，證實其臉部和右手大部分均為造像之初的原件。研究人員指出，修補的軀體部分可能也是回收利用了火災中熔化的銅料。或許在不久的將來，飛鳥大佛即可躋身「國寶」行列。

然而，即使未獲「國寶」之名，飛鳥大佛的神聖地位也未曾有過動搖。雖然遭遇火災，兩側的脅侍菩薩燒毀，但它從未移動分毫，一直靜坐在1400年前建造的台座上。遙想當年，聖德太子和推古天皇也在我們此刻站立的這片土地上，仰望大佛雙手合十。

「注視著飛鳥大佛在火災中奇蹟般幸存的杏眼，我不由得聯想起中國山東省青島市龍興寺遺址出土的石佛的眼睛。」攝影師六田知弘說：「透過拍攝中日兩國相隔幾十年建造的佛像，我再次感受到古代山東半島與飛鳥地區之間緊密相連的連結。」

飛鳥大佛的微笑遠渡重洋、跨越時空，始終靜默地守護著芸芸眾生。

釋迦如來坐像（飛鳥大佛）

像高：2.75公尺

時代：飛鳥時代

收藏：安居院（飛鳥寺）

指定：重要文化遺產（指定名稱「銅像釋迦如來坐像」）

標題圖片：飛鳥大佛（飛鳥寺藏）

攝影：六田知弘