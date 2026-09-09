第二十七回：吉祥天立像

拜佛像

淨琉璃寺的吉祥天像讓人聯想起中國的貴婦，被譽為日本佛教雕刻史上最美女神像。

豐腴的面龐，細長的雙眼，櫻桃小口，格外迷人。

京都府木津川市淨琉璃寺的吉祥天像，源於印度古代神話中的吉祥天女拉克希米，是一位掌管著美麗和豐收的女神。平安時代末期淨土信仰盛行，該寺在本堂（國寶）並排安置了9尊西方極樂淨土教主阿彌陀佛像（國寶）。在高大的中尊佛像一側有一個佛龕，裡面供奉著一尊由日本扁柏拼接組合製作而成的吉祥天像。歷經800年歲月，這尊造像依然沒有明顯損傷，色彩鮮豔如初。這是因為寺院一直將其作為祕佛供奉，僅在限定日期開放佛龕供公眾參拜。

環繞佛龕的七幅「扉繪」（重要文化財）在明治初期廢佛毀釋運動中流落到寺外，1889年由東京藝術大學的前身——東京美術學校收購並收藏至今。淨琉璃寺佛龕上的彩繪由該大學臨摹複製，如今依然靜靜地守護著吉祥天。

身上疊穿三層衣服，肩上披著披肩，白色腰帶在胸前挽成蝴蝶結後下垂，呈舒緩的曲線形向身體兩側延展。右手柔和下垂，結滿足眾生心願的與願印；左手向上托起消除煩惱的寶珠。普遍認為這尊造像是以中國貴婦的形象為原型創作的，散發出典雅知性的氣質。

據寺內所傳《淨琉璃寺流記事》（重要文化財）記載，吉祥天像於1212年安置到本堂，可見其為鎌倉時代所作。造像體態豐盈，五官輪廓分明，這些都體現出鎌倉佛像的特點。

吉祥天的母親「鬼子母神」本是捉食人類幼童的恐怖惡鬼，但後來經釋迦牟尼佛教化後皈依佛法，成為順產和育兒的守護神。攝影師六田知弘說：「柔和的晨光透過門窗灑入室內，映照出佛龕中微笑的面龐，與洗心革面的鬼子母神形象重疊起來，讓人感受到慈母對孩子無私的愛。」

拍攝過眾多佛像的攝影家土門拳讚嘆說：「這恐怕是日本佛像中最美的女性形象。我們永遠都不會忘記這尊小小佛像的魅力。」這便是它在日本佛教雕刻史上被譽為「絕世美女」的緣由。

吉祥天立像

像高：0.9m

時代：鎌倉時代

收藏：淨琉璃寺

指定：重要文化財（指定名稱：「廚子入木造吉祥天立像」）

※此佛像為祕佛，僅在以下期間對外開放：1月1日到15日、3月21日到5月20日、10月1日到11月30日。

標題圖片：吉祥天立像（淨琉璃寺藏）

攝影：六田知弘