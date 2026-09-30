第二十九回：虛空藏菩薩立像

拜佛像

這尊飛鳥時代的佛像，具有大陸特色並略帶異國風情。站在佛像前雙手合十默默祈禱時，不知不覺間，我們會被一種寧靜祥和的氛圍所環繞。

坐落在奈良縣斑鳩町的法輪寺，據傳是622年山背大兄王為祈禱父親聖德太子疾病痊癒而修建的。因為附近有三口井相傳為聖德太子所挖，所以也叫「三井寺」。法輪寺距離與聖德太子淵源深厚的法隆寺不遠，步行約15分鐘即到。

據法輪寺的歷史記載，這尊佛像是虛空藏菩薩，但一般認為最初建造的應該是觀世音菩薩。

左手輕拎淨瓶，右臂彎曲掌心朝上，這姿態似乎模仿的是法隆寺的國寶——百濟觀音像。

佛像從頭頂到臺座由一整塊樟木雕刻而成，腰身稍顯豐腴，但整體身材纖細平坦，呈站姿，也與百濟觀音像相似。不過從身體比例看，這尊佛像的面部、耳朵和手都比百濟觀音像要大些。

與面帶柔美微笑的百濟觀音不同，法輪寺的虛空藏菩薩像色彩剝落露出木紋，雙眼半閉，嘴唇緊閉呈一字型，給人以樸素的印象。

事實上，法隆寺的百濟觀音像直到江戶時代一直被稱為虛空藏菩薩，明治時代從倉庫裡發現了象徵觀世音菩薩的寶冠，此後才作為百濟觀音而廣為人知。

斑鳩地區是「太子信仰」的核心地帶，人們尊崇聖德太子為觀世音菩薩的化身，因此不難想像，法輪寺的佛像是模仿法隆寺的觀世音菩薩像雕刻而成的。兩寺的佛像不知從何時起都被稱為虛空藏菩薩，而隨著寶冠的發現，法隆寺的佛像恢復了原本的觀世音菩薩之名，而法輪寺的佛像卻依然保留著虛空藏的名稱。

攝影師六田知弘說：「我從未見過姿態如此安祥端莊的佛像。柔和的光線透過窗戶映照在佛像身上，那姿態美得令人嘆為觀止。它所散發出的帶有寧靜氣息的獨特氣場，將站在稍遠處取景拍攝的我溫柔地環繞其中」。

虛空藏菩薩立像

像高：1.75m

時代：飛鳥時代

收藏：法輪寺

指定：重要文化財（指定名稱「木造虛空藏菩薩立像」）

標題圖片：虛空藏菩薩立像（法輪寺藏）

攝影：六田知弘