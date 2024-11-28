金魚：融入生活中的小美好 江戶時代人氣沸騰

水中悠然遊弋的金魚。在夏季節假日活動中撈金魚、在學校和家裡養金魚…，金魚是融入日本人生活中的人氣寵物。然而，令人意外的是，金魚的歷史卻鮮為人知。本文我們將帶你走進日本人生活中尋常可見的金魚世界。

家庭、店前、醫院…治癒心靈的小寵物 金魚是一種很容易飼養的寵物，學校和家庭自不待言，在醫院的候診室、公司的接待室、商業街的店前等各種場所，都能看到它的身影。調查機構Intage的寵物調查（2024年）顯示，飼養最多的寵物前3名是狗、貓，以及包含金魚在內的觀賞魚。 長長的魚鰭，頭頂的大包，鼓出的雙眼。魚鰭有的像蝴蝶一樣翩躚飄逸，有的像花瓣一樣雍容華貴。不僅百看不厭，還能治癒心靈。為了更好地看清搖曳的尾鰭，建議觀賞金魚時從正上方往下看。金魚顏色豐富，有紅色、橙色、白色、黑色、金銀等。它們在水裡翩翩起舞的姿態，著實惹人憐愛。

使用水族箱專用內飾後，金魚生活的水缸呈現五彩斑斕的變化（PIXTA） 在金魚釣池放鬆解壓 在江戶時代，金魚風靡市井，以至於賣金魚都能當作生意。現在，走在東京街頭，也會遇到金魚釣池。東京阿佐谷的「壽壽木園」便是其中之一。這處釣池靠近JR阿佐谷站，是一家在2024年迎來創業百年的老店。每到節假日，單身男女、情侶、拖家帶口的人們都愛圍著池塘悠閒垂釣。金魚是一個深深嵌刻在日本風景裡的文化符號。

釣金魚無需高深的技巧，只管享受就好。東京市區有多處金魚釣池（PIXTA）

廟會中的熟面孔「撈金魚」 日本各地舉辦廟會，必會擺出「撈金魚」攤。用紙片或塑膠片做成的小撈勺撈上來的金魚，可以帶回家去。日本人家裡養的金魚，很多都是從這種小攤上撈到的。 撈金魚已經發展成了廣受喜愛的「休閒遊戲」，以至於出現了預約制的專門設施，有些著名的金魚產地，還會舉辦撈金魚比賽。

撈金魚，作為廟會上不可或缺的遊戲而聞名（PIXTA） 昇華為藝術 2022年在東京銀座開張的「藝術水族館GINZA」，將金魚昇華為藝術。展品主打金魚，美輪美奐的燈光照明中，浮現出它們遊弋在夢幻般空間的優美身姿。

以金魚為主題的展覽「花魁帶舞」（藝術水族館GINZA提供）

故鄉在中國，江戶時代成為平民新寵 金魚是何時走進日本人生活的呢？ 金魚的故鄉在中國。據說最早是在大約2000年前，從野生鯽魚中發現了紅色品種。一般認為，金魚是在16世紀初的室町時代傳入日本的。當時金魚相當珍奇昂貴，只有貴族等部分有錢人飼養觀賞。

摘自1748年的著作《金魚養玩草》（國立國會圖書館藏） 金魚熱潮掀起，是在江戶時代。江戶中期，金魚養殖盛行，成為了平民也可唾手而得之物。江戶的街道上迴響著手提水桶的金魚販子的叫賣聲，記載了飼養方法的書籍《金魚養玩草》大受歡迎。 出現在川柳、文學、浮世繪中 當時的盛況也記錄在了川柳中。 金魚商販來，眾人身後逐。 金魚うり これかこれかと 追つかける（1774年） 淘氣孩童賣魚郎，買來金魚比一比。 わんぱくさ 金魚を買つて 料（はか）るなり（1805年） 江戶時代，是文祿／化政年代市民文化——「町人文化」的繁榮時期，金魚頻繁地出現於當時的文學作品和浮世繪中，融入了市井百姓的生活。 例如，以美人畫著稱的浮世繪畫家喜多川歌麿，就曾畫過一幅妓女手拿球型玻璃金魚瓶的作品。浮世草子作家井原西鶴的作品中，也時常有金魚出現。江戶的文人們似乎也都為金魚優美的遊姿所傾倒。

收錄於1863年的書籍《二十四孝》中的《金魚好》（國立國會圖書館藏） 經歷了江戶時代的金魚熱潮，到了幕末時期，藩士開始將養殖金魚當副業；明治維新後，養金魚又作為農戶的副業流行開來。金魚隨著時代發展逐漸融入日本人的生活。