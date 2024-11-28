金魚：融入生活中的小美好 江戶時代人氣沸騰

金魚：融入生活中的小美好 江戶時代人氣沸騰生活 社會 文化
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家庭、店前、醫院…治癒心靈的小寵物
金魚是一種很容易飼養的寵物，學校和家庭自不待言，在醫院的候診室、公司的接待室、商業街的店前等各種場所，都能看到它的身影。調查機構Intage的寵物調查（2024年）顯示，飼養最多的寵物前3名是狗、貓，以及包含金魚在內的觀賞魚。
長長的魚鰭，頭頂的大包，鼓出的雙眼。魚鰭有的像蝴蝶一樣翩躚飄逸，有的像花瓣一樣雍容華貴。不僅百看不厭，還能治癒心靈。為了更好地看清搖曳的尾鰭，建議觀賞金魚時從正上方往下看。金魚顏色豐富，有紅色、橙色、白色、黑色、金銀等。它們在水裡翩翩起舞的姿態，著實惹人憐愛。
在金魚釣池放鬆解壓
在江戶時代，金魚風靡市井，以至於賣金魚都能當作生意。現在，走在東京街頭，也會遇到金魚釣池。東京阿佐谷的「壽壽木園」便是其中之一。這處釣池靠近JR阿佐谷站，是一家在2024年迎來創業百年的老店。每到節假日，單身男女、情侶、拖家帶口的人們都愛圍著池塘悠閒垂釣。金魚是一個深深嵌刻在日本風景裡的文化符號。
廟會中的熟面孔「撈金魚」
日本各地舉辦廟會，必會擺出「撈金魚」攤。用紙片或塑膠片做成的小撈勺撈上來的金魚，可以帶回家去。日本人家裡養的金魚，很多都是從這種小攤上撈到的。
撈金魚已經發展成了廣受喜愛的「休閒遊戲」，以至於出現了預約制的專門設施，有些著名的金魚產地，還會舉辦撈金魚比賽。
昇華為藝術
2022年在東京銀座開張的「藝術水族館GINZA」，將金魚昇華為藝術。展品主打金魚，美輪美奐的燈光照明中，浮現出它們遊弋在夢幻般空間的優美身姿。
故鄉在中國，江戶時代成為平民新寵
金魚是何時走進日本人生活的呢？
金魚的故鄉在中國。據說最早是在大約2000年前，從野生鯽魚中發現了紅色品種。一般認為，金魚是在16世紀初的室町時代傳入日本的。當時金魚相當珍奇昂貴，只有貴族等部分有錢人飼養觀賞。
金魚熱潮掀起，是在江戶時代。江戶中期，金魚養殖盛行，成為了平民也可唾手而得之物。江戶的街道上迴響著手提水桶的金魚販子的叫賣聲，記載了飼養方法的書籍《金魚養玩草》大受歡迎。
出現在川柳、文學、浮世繪中
當時的盛況也記錄在了川柳中。
金魚商販來，眾人身後逐。
金魚うり これかこれかと 追つかける（1774年）
淘氣孩童賣魚郎，買來金魚比一比。
わんぱくさ 金魚を買つて 料（はか）るなり（1805年）
江戶時代，是文祿／化政年代市民文化——「町人文化」的繁榮時期，金魚頻繁地出現於當時的文學作品和浮世繪中，融入了市井百姓的生活。
例如，以美人畫著稱的浮世繪畫家喜多川歌麿，就曾畫過一幅妓女手拿球型玻璃金魚瓶的作品。浮世草子作家井原西鶴的作品中，也時常有金魚出現。江戶的文人們似乎也都為金魚優美的遊姿所傾倒。
經歷了江戶時代的金魚熱潮，到了幕末時期，藩士開始將養殖金魚當副業；明治維新後，養金魚又作為農戶的副業流行開來。金魚隨著時代發展逐漸融入日本人的生活。
多樣化的品種，備受人們喜愛
就像盆景和插花，日本人生性易被小小的美好吸引。有人指出，這種特點也表現在對金魚的喜愛中。
撈金魚遊戲中最常見的金魚「和金」、頭頂肉瘤的獅子頭金魚「和欄獅子頭」、尾鰭和其它魚鰭各有特色的「琉金」、因琉金的基因突變令眼睛凸出成球狀的龍睛金魚「出目金」等，來自中國的品種非常多。
其他還有來自東南亞的形似乒乓球的「乒乓珍珠」，因琉金的基因變異而誕生的美國產彗星金魚等。
日本繁育的品種有大約30種
在日本進行雜交後誕生的品種，大概有30種。「大阪蘭壽」的特點是沒有背鰭和頭部肉瘤，鼻子長著小鬍鬚一樣的繡球，樣貌非常可愛。二戰期間一度幾近滅絕，後來通過雜交等方式得以復活。
高知縣的高級金魚「土佐錦魚」，據說是在江戶時代後期由大阪蘭壽和琉金雜交誕生的。土佐錦魚尾鰭向兩側張開，外緣前端向前方和下方飄逸延展。它與愛知縣的「地金」、島根縣的「南京」一併被指定為縣級天然紀念物。
日本雜交種「朱文金」最大的魅力是複雜的花紋，紅、白、黑、淺藍等多色混合，色彩斑斕。有長長的魚尾和魚鰭，給人優雅的印象。
「江戶錦」的特點是體圓鰭短。頭部有小肉瘤，顏色是繁複的紅色、黑色和淺蔥色的混色。
產自日本的品種也遠銷海外，1878年首次出口到美國。在金魚的故鄉中國，上世紀70年代金魚生產遭到重挫，之後引進日本產金魚，並在此基礎上進行了品種改良。
奈良縣大和郡山市是金魚的一大產地。據當地網站介紹，飼養金魚的關鍵是不過量投喂餌料，小容器內魚不可放太多，水不要常換。小魚缸裡魚太多，會造成缺氧。換水的標準做法，是每次換3分之1左右，夏天每月2次，冬天每月1次。投喂的量以5分鐘能吃光為宜。
如果去家居購物中心，你能很容易地買齊飼養用的裝備，比如水族箱、金魚缸、水草、照明燈等。你可以多買幾種水草為水族箱造景，也可以打燈凸顯金魚的遊姿，總之將之作為一種室內裝飾，也能為你帶來很多樂趣。
據說，金魚的壽命一般是10到15年，而金氏世界紀錄為43歲，那是一條英國夫婦飼養的名叫「Tish」的和金。
標題圖片：養在魚缸和水族箱裡的金魚，還可當作室內裝飾來觀賞（根據PIXTA製作）