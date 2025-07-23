越來越早起的日本小學生

近年來，日本的各類社會調查顯示，日本小孩的作息時間正在整體提前。基於國民生活時間調查等資料，對日本小學生的一天進行追蹤後，我們發現，如今日本小學生的生活方式已經與2、30年前截然不同。這種趨勢可能受到雙薪家庭增多等家庭環境變化的影響。

19點30分吃晚餐：開動時間推遲，飯前先學習 最受歡迎的藝能技能班是游泳。超過20%的學生在16:00至18:15之間上家教、補習班等課外輔導。1995年時則為17:00至18:15及晚上20:00至20:30。如今，孩子們回家後學習的時間提前，晚餐後的學習時間減少。不過，在東京等考國中競爭激烈的地區，經常在21:30左右還能看到剛從補習班回家的小學生。

在大城市，有些孩子為了準備考國中，會在補習班學習到很晚（PIXTA） 小學生吃晚餐時間則變晚了。2020年的調查顯示，超過兩成的孩子在19:00至19:45之間吃飯，而25年前的晚餐高峰時間為18:30至19:30，如今普遍推遲了15到30分鐘。 2022年的另一項調查發現，與父親一起吃晚餐的小學生比例約為6成，比2016年的調查結果上升了10個百分點以上。疫情使得居家辦公普及，因此一家人得以有更多機會共進晚餐。

疫情時居家辦公普及，全家一起吃飯的比例增加（PIXTA） 21點36分睡覺：4分之3的孩子在22點前入睡 學研的調查顯示，小學生的平均就寢時間為21:36。1年級學生為21:17，6年級學生則為21:59，晚了40多分鐘。另據國民生活時間調查資料，21:30前已有約半數小學生睡覺，22:00前則有4分之3的孩子上床睡覺。1995年時，晚上22:00睡覺的小學生占比為6成，可見如今孩子們睡覺的時間越來越早。

各類補習班、藝能技能班讓許多孩子睡眠不足（PIXTA） 日本厚生勞動省發佈的指導方針建議，小學生的理想睡眠時間為9到12小時。而東京大學等機構的調查顯示，日本6年級小學生的平均睡眠時間僅為7.9小時。由於學習、藝能技能班以及早起的影響，許多孩子的睡眠時間遠遠沒有達標。 ※整理編輯：nippon.com編輯部 松本創一 標題圖片：日本小學生早起傾向明顯， 6時起床的占3成（PIXTA）