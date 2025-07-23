越來越早起的日本小學生

越來越早起的日本小學生社會 生活 教育 家庭
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6點38分起床：早起的孩子越來越多
在平日，日本小學生的平均起床時間為早上6:38（學研教育綜合研究所調查結果）。成年人平均起床時間為6:32，孩子幾乎與大人同時起床。
NHK廣播文化研究所實施的國民生活時間調查結果，反映出孩子們早起的現況。2020年，6:00就醒來的小學生占28.4%，比1995年增加了18.9個百分點。6:30起床的比例為61.1%（比1995年增加22.3個百分點），到7:00，90.5%的小學生已經起床（比1995年增加8.5個百分點）。
有分析指出，這一趨勢與雙薪家庭增多，導致整個家庭早上的作息提前有關。1995年時，雙薪家庭與全職主婦家庭數量相近，而到了2023年，雙薪家庭已經是全職主婦家庭數量的約2.5倍。
6點45分吃早餐：注重省時方便，吃麵包的人變多
小學生吃早餐的高峰時間是6:45，36.8%的孩子在這一時間吃早飯。而25年前，早餐高峰時間是7:15，比現在晚了30分鐘。
農林中央金庫的調查顯示，近9成的小學生「每天都吃早餐」。但是，吃傳統日式早餐（白飯、味噌湯、配菜）的比例正在下降。某民間調查對2015年3月至2019年3月的4年與2019年3月到2023年3月的4年進行了對比，發現早餐餐桌上的白飯、泡菜、湯類、蔬菜類食品減少，而麵包、優酪乳、雞蛋、甜食則越來越多。另有調查顯示，約3分之1的小學生幾乎每天都會吃麵包。
另有觀點指出，吃麵包的家庭增多的原因之一，是煮飯時間變得緊張。雙薪育兒家庭的增多，影響了人們吃早餐的習慣。
8點45分上課：提前30分鐘到校
日本教育機構學研教室（以下簡稱學研）等的調查顯示，日本的小學通常從上午8:45開始上課。多數小學生會在8:30前到校，80%的孩子從8:15開始進行各類校內活動。而在25年前，80%以上的小學生從8:30開始活動，如今整體提前了15分鐘。
有分析認為，上學時間提前的主要原因是為了配合家長的上班時間。對此，一些學校會提早開放操場，或安排教職員工照顧早到的孩子等。國民生活時間調查顯示，早上7:30已有10%的小學生開始學習，到7:45，這一比例上升至30%。由此可見，部分孩子會提前到校進行自習等活動。
日本《小學學習指導綱要》規定，一節課原則上應為45分鐘。在小學6年期間，國語課的課時最多，共1461節，其後依次為數學、體育、理科和社會。低年級學生則會學習包含理科和社會課內容的「生活」課。此外，還有培養問題意識和探究能力的「綜合學習時間」，學習珍惜生命、關愛他人的「道德」等課程。
文部科學省2003年實施的國際對比調查顯示，小學5年級上課時間最長的地方是印度，其次是義大利、美國和香港，日本則屬於上課時間較短的國家之一。然而此後，出於提升國際競爭力等方面的考量，日本對學校上課時間進行了調整，整體授課時間有所增加。
然而，日本的小學教育也面臨嚴峻挑戰。根據文部科學省統計，2023學年因厭學拒學而缺勤的小學生人數創下歷史新高，達到1萬3370人，連續11年成長，這一數字是10年前的5.3倍。導致這一現象的原因包括霸淩、周邊環境影響、疫情打亂生活節奏，以及人們對校外學習形式的接受度提高等。一些孩子選擇就讀私立的自由學校（為厭學拒學兒童提供學習、諮詢和體驗活動的場所——譯註），有些地方自治體還會提供相應的支援舉措。
12點15分吃午餐：每月4688日圓
上午4節課結束後，小學生們在中午12:15左右開始在各自的教室裡與老師一起吃飯。日本99%的小學都會供應營養午餐，並且用餐準備工作由孩子們輪流負責。通常全校學生的午餐菜單是相同的，很少有吃便當或在自助餐形式。近年來，不少學校也開始允許有食物過敏等問題的學生自備午餐。
截至2023年，日本小學午餐的月均收費為4688日圓，每餐約230日圓。不過，免費供餐的地區也越來越多。孩子們最愛吃的有咖哩飯、炸麵包和冷凍橘子等。此外，一些學校還會將當地特產、友好城市及國外的特色食材加入菜單，讓學生們透過午餐加深對不同地區文化的了解。
2022年的調查顯示，超9成的小學會在午餐後安排學生打掃教室，時間約為15分鐘。其中，每週需要打掃4天以上的學校占85.7%。不過近來，越來越多的學校將打掃頻率縮減至每週3到4天。
由學生負責打掃教室被認為是日本特色的校園文化，此外，在埃及、新加坡及英國部分學校等也採取相同的舉措。
15點左右放學：早點回家，看電視、玩遊戲
放學高峰時間段為15:15至15:30。到16:00，仍留在學校的學生占比不超過20%，這一時間比1995年提前了15分鐘。可以看出，越來越多的孩子放學後直接回家，而不留在學校和同學們一起玩。
學研的調查顯示，放學後小學生們最常進行的活動是看電視，平均81分鐘，其次是玩遊戲，平均56分鐘，排名第3的是上網（55分鐘）。其後依次為上補習班或藝能技能班（51分鐘），學習、與朋友聊天、戶外活動（各45分鐘），看書和漫畫（31分鐘）。
許多家長對孩子沉迷遊戲感到擔憂。經濟合作暨發展組織（OECD）2018年實施的「學生學習成果評估調查」顯示，在日本受訪者中，「每天」或「幾乎每天」玩單人遊戲機的學生占47.7%，是OECD國家平均值26.7%的兩倍以上。玩多人上線遊戲的學生比例則與OECD平均值相近，為29.6%。
19點30分吃晚餐：開動時間推遲，飯前先學習
最受歡迎的藝能技能班是游泳。超過20%的學生在16:00至18:15之間上家教、補習班等課外輔導。1995年時則為17:00至18:15及晚上20:00至20:30。如今，孩子們回家後學習的時間提前，晚餐後的學習時間減少。不過，在東京等考國中競爭激烈的地區，經常在21:30左右還能看到剛從補習班回家的小學生。
小學生吃晚餐時間則變晚了。2020年的調查顯示，超過兩成的孩子在19:00至19:45之間吃飯，而25年前的晚餐高峰時間為18:30至19:30，如今普遍推遲了15到30分鐘。
2022年的另一項調查發現，與父親一起吃晚餐的小學生比例約為6成，比2016年的調查結果上升了10個百分點以上。疫情使得居家辦公普及，因此一家人得以有更多機會共進晚餐。
21點36分睡覺：4分之3的孩子在22點前入睡
學研的調查顯示，小學生的平均就寢時間為21:36。1年級學生為21:17，6年級學生則為21:59，晚了40多分鐘。另據國民生活時間調查資料，21:30前已有約半數小學生睡覺，22:00前則有4分之3的孩子上床睡覺。1995年時，晚上22:00睡覺的小學生占比為6成，可見如今孩子們睡覺的時間越來越早。
日本厚生勞動省發佈的指導方針建議，小學生的理想睡眠時間為9到12小時。而東京大學等機構的調查顯示，日本6年級小學生的平均睡眠時間僅為7.9小時。由於學習、藝能技能班以及早起的影響，許多孩子的睡眠時間遠遠沒有達標。
※整理編輯：nippon.com編輯部 松本創一
標題圖片：日本小學生早起傾向明顯， 6時起床的占3成（PIXTA）