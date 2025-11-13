隨時代而變化的「Nominication」

廣泛植根於日本的職場和商務交往中的應酬「Nominication」，即酒桌交際，其一大目的被認為是在觥籌交錯之間吐露心聲，可以讓人際關係變得順暢。儘管長期以來有分析稱，公司內部上下級關係會被帶入應酬，因而受到年輕人的強烈排斥；但如今卻有資料顯示，中老年人開始遠離應酬，年輕人反倒變得積極主動起來。

尾牙、新年會減少兩成 在居酒屋的大堂裡，一群上班族正舉杯高呼「乾杯！」。今晚是一場酒會。湊在一起吃吃喝喝，酒精的作用讓緊繃心情放鬆下來。這個時候可以「不拘禮數」地暢所欲言，將平時難以開口的「心聲」一吐為快。 「Nominication」是一個日語與英語結合的複合詞，字面意為「飲酒交流」，源自日語「飲酒」（飲み，讀音 nomi）和英語「交流」（communication）的融合，表示酒桌上的交際，也被認為是日本職場文化的一部分。面向海外提供求職資訊服務的「JOBS IN JAPAN」在日本的「Nomikai（應酬）」相關介紹中稱：「酒精是最有效的社交場合中的潤滑劑，日本的職場生活離不開應酬」。 日本人會在歡迎歡送會、新年會、尾牙、同學會、志同道合的同樂會、女生會、男生會、消暑和聖誕派對、慰勞會等各種場合碰杯飲酒。參加酒會的人會很注意上下級關係和人際關係，一旦誰的杯子空了，就會主動為其「斟酒」，還會為他人夾菜。如果是大型宴會，可能還會以唱歌、即興小表演、美式賓果等來帶動氣氛。

斟酒時許多人會注意將貼有啤酒標籤的一面朝上等禮節。也有一種風氣認為，倒酒和夾菜都應該讓下屬來做（PIXTA） 但如今，這種定位已經發生變化。東京商工調查公司2024年實施的調查顯示，59.6%的受訪公司表示會舉辦尾牙、新年會，較發生疫情前的2019年減少了近20個百分點。出於「需求不多」「表示排斥的社員越來越多」等理由，即便到了現在，酒會應酬也並未完全恢復。 在其他的調查中，關於認為不需要「Nominication」的理由，「勞心費神」「感覺是工作的延展」等位居前列。Nissei基礎研究所副主任研究員小口裕列舉的理由是「工作方式日益多樣化，以及人們越來越注重工作與個人生活的分離，疫情催生的新型工作方式和生活方式也已經落地生根」。

人與人相連的傳統 對於日本人來說，酒自古就被賦予了建立人際關係的意義，在人生各個節點的儀式等場合扮演了重要角色。「日本酒造組合中央會」在官方網站主頁上做了如下說明。 婚禮時，通常會在神明面前舉行交杯儀式，宣誓結婚。除了婚禮以外，過去結成兄弟、義父母子女關係時還有喝「結拜酒」的習慣，交杯換盞一詞具有象徵歐美社會的契約那樣的意義。即便不是特別的契約，「一起喝過酒」也具有「同食一鍋飯」的意思，表現著親密的人際關係。 據《酒的日本文化》（神崎宣武）介紹，日本人的飲酒最初分為兩個階段：一是「直會」，即將神前供酒倒在一個大杯中輪流傳著喝；二是「饗宴」，即人們不拘禮數開懷暢飲的應酬。 據說日本人集體飲酒的習俗始於明治時代的中日甲午戰爭和日俄戰爭時期。在出兵的壯行宴以及戰場上為加強團結舉行的活動中，都會喝酒。大企業也開始舉辦「年終聚會」「尾牙」，以提升團隊的凝聚力。

《雞聲粟鳴子》中描繪了江戶時代的一種提供熟食及酒水的酒館「煮賣酒屋」。可以在圖中看到商人們斟酒對飲的情景（國立國會圖書館數位典藏） 一般認為，職場酒會應酬被視為人際關係的潤滑劑並變得司空見慣，是在上世紀60年代的經濟高速成長期。「Nominication」一詞於上世紀80年代登上媒體。 之所以酒會應酬受到重視，是因為職場中缺乏可以自由抒發意見的氛圍，似乎需要有借助酒力的一面。人事領域調查機構「HR綜研」的調查資料顯示，超過6成受訪公司表示「感覺社內溝通存在問題」。針對這一問題，大公司列舉的有效應對舉措中，排名首位的是「酒會和聚餐的鼓勵與補助」，占比達到52%。 在歐美國家，認為工作結束後屬於私人時間的意識較強，職場同事之間的酒會應酬很少。要喝酒的聚餐活動通常都是和關係親近的人一起，鮮少將其作為人際關係構建的手段。