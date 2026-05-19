日本小學生學用品面面觀：文具組與一致性特色所反映的教育觀

進入日本小學就讀後，從室內鞋、體育服，到口風琴、水彩畫具組，甚至連泳衣等，各式各樣的學用品都必須準備齊全。檢視這些必備用品清單，不僅能看到日本教育對學習與生活細節的周全考量，更能一窺其背後的教育理念。

鉛筆盒裡的教育細節 在入學典禮的前幾個月，多數小學會舉辦家長說明會，介紹哪些物品須由家長自行準備、哪些由校方統一發放。首先必備的就是課堂上使用的學習用品。而鉛筆盒、鉛筆等文具通常需由家長準備。

有些學校規定文具須為「無卡通圖案的素色款式」等（PIXTA） 對於鉛筆盒內的文具，校方往往有極為細節的規定。依據日本產業規格（JIS），鉛筆以B代表黑度（Black）、H代表硬度（Hard），共分為從6B至9H共17種等級。由於低年級學童的寫字力道較輕，多數學校會指定使用筆芯較軟、書寫較滑順的「B」或「2B」鉛筆。

對於寫字力道較輕的低年級學童，通常建議使用「B」或「2B」鉛筆（PIXTA） 此外，批改用的紅色鉛筆、訂正用的藍色鉛筆、橡皮擦、油性筆、直尺等也是必備品。為了避免學童上課分心，幾乎所有學校都規定禁止攜帶印有動漫角色等圖案的文具，要求以素色為主。至於自動鉛筆或原子筆，因較難表現出漢字書寫中的「頓筆」、「鉤筆」與「撇捺」等筆畫細節，多數學校禁止使用，連細微處都足以見到校方對於基礎教育的嚴謹考量。 作業簿則依用途分為：縱向書寫的國語簿、橫向書寫的數學簿、方格狀的漢字練習簿，以及素色的空白簿等。第一本通常由學校發放，第二本之後則由家長購買規格類似的簿本。由於各學年適用的行數與方格大小不同，購買時需要特別留意。 透過美勞工具箱與數學教具組，學習「整理整頓」 色鉛筆、蠟筆、剪刀等美勞用具需由家長自行準備，並統一收納在「美勞工具箱」中。有些學校甚至要求另外準備專用的手提袋，以便攜帶。這些用品不僅用於學習，更是教導學生如何「整理整頓」與收納技巧的教材。

透過美勞工具箱學習如何整理整頓（PIXTA） 將多種教具整齊收納為「一套」而廣為人知的，便是「數學教具組」。入學前後，學校會代為訂購或統一發放。其中包含：練習加減法的計算卡、學習個位數與十位數的數數棒、輔助理解進位與借位的積木、學習數量概念的算術圓片，以及教學時鐘等，主要用於協助一、二年級學生建立數感。這類組合內的每個教具都有固定的收納位置，其設計精密，只要歸位正確，外盒蓋子便能完全闔上。

學習數量與數字等算術基礎的「數學教具組」（PIXTA）