垃圾怎麼丟，各鄉鎮市大不同：多語指南成為地方課題

垃圾怎麼丟，各鄉鎮市大不同：多語指南成為地方課題社會 生活 家庭
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不做好垃圾分類？大家都在看
2025年，東京都不動產業者Albalink針對500名租屋族進行「與外國房客容易產生的租屋糾紛」調查，結果顯示，有71.4%認為「噪音」最容易引發問題，其次是「不遵守垃圾分類規定」，占了33.0%。具體而言，包括像是許多人反應的「未按指定日回收」、「不會做垃圾分類」等。而外國人求職網站「YOLO JAPAN」於2019年針對513名外國人進行的調查則顯示，有高達六成受訪者表示對日本的規定與禮儀「不甚了解而覺得困擾」，其中最多人表示困擾的就是「垃圾分類規定」。由此可見，垃圾分類規定的說明與理解，已成為日本人與外國人雙方共同的課題。
在日本大多數的市町村，家庭垃圾區分為「可燃」、「不可燃」、「資源回收」、「大型垃圾」等類別，並設定不同收運日期，但具體細節因地域而異，即使是日本人自己也經常引起紛爭。根據東洋製罐集團的調查報告《垃圾白皮書2025》，關於垃圾分類的項目，有85.8%回答「理解」。另一方面，認為不做好垃圾分類的人是「任性自私」者，占了53.0%，而認為是「缺乏教養」者則占27.6%。由此調查可知，民眾普遍認為做好垃圾分類與否，與個人守法意識及其人品有密切關聯。
垃圾回收站點的管理與清掃，多由居民或集合住宅的管理人員負責。通常由附近居民組成的自治會安排「輪班」，指派人力打掃垃圾回收處，或是設置防止烏鴉的護網等。整潔的街道也需要當地居民共同維護，因此，大家能否共同遵守社區規定相當重要。
為何各地分類規定不同？
在日本，家庭產生的一般廢棄物（家庭垃圾）處理是市町村的職責。因此分類方式會因處理設施的性能、人口規模、地方政府財務狀況等而有所不同。各地規範差異之大，連日本人都無所適從，外國人勢必得花更多時間才能充分理解。
根據日本環境省的《日本的廢棄物處理》（2021年度版），分類多達「11至15種」的城市就占了638個。有七成以上至少將垃圾區分為11類，且分類越細的地區，平均每人產生的垃圾量往往越少。垃圾分類的目的，除了將鐵鋁罐、寶特瓶回收再利用之外，也包含減輕焚化爐負擔、延長掩埋場使用年限等。
例如，部分地區會將有PET標示的飲料瓶或醬油罐再細分，瓶蓋與瓶身標籤屬於「塑膠容器包裝」，取下後丟棄，而瓶身則需用清水沖洗乾淨後壓扁，投入「寶特瓶」回收。不過，也有些地區將標籤視為「可燃垃圾」，足見各地規定大不相同。垃圾袋也是，有些地區指定使用「專用垃圾袋」，有些地區「只要是半透明即可」。還有垃圾放置的地方也不一樣，有些統一集中於某處，有些採逐戶收運，先將垃圾置於自家玄關，隨後由清潔車收走。
某些大城市將塑膠歸類為可燃垃圾，並未細分。但有時則會發生因垃圾量過大，來不及做好垃圾分類的情形。
另一方面，小型地方政府為了配合當地垃圾處理場的效能，要求民眾先做好分類，或直接將垃圾帶到指定地點，以降低處理成本。透過當地居民同心協力，方能澈底落實垃圾分類。
上勝町與富良野市澈底落實垃圾分類
人口約1300人的德島縣上勝町，是公認「日本分類最細」的地區。當地將垃圾分為44類，光是紙類回收，就可再細分為雜誌、報紙、紙盒等9種。根據日本環境省的數據，2024年度上勝町的資源回收率為全國第二的76.1%，約為全國平均19.3%的四倍。每人每日平均垃圾量為482公克，不到全國平均的6成。上勝町不採取逐戶收運方式，而是由町民自行將垃圾帶到町內唯一的回收站，做好分類與丟棄。同時町內也設置了二手好物交換區，讓居民可以彼此交換，達到物盡其用的效果。
北海道富良野市也是全國知名落實垃圾分類的地方政府，他們透過獨自的分類標準細分回收物，以提升資源再利用率。富良野市自1980年代起推動垃圾分類，提倡「不焚燒、不掩埋」，於2001年度將垃圾分為14類。根據市府估算，資源再利用率可達九成。即使是一般的「可燃垃圾」，就分為：（1）衣服與紙屑、（2）廚餘、（3）紙尿布等衛生用品，共三類。衣服與紙屑等會加工成固體當作燃料，廚餘則製成肥料。市內亦設置多個「瓶罐回收桶」，依照顏色及種類回收空瓶罐。
千葉市將自2027年12月起新增「塑膠資源」分類，專門回收100%純塑膠垃圾。雖然目前僅單純區分「可燃」與「不可燃」，但未來便可使用新設備將塑膠熔化再利用。新規定實施後，含有金屬的塑膠製品不列入此分類回收範圍。市政府並貼心製作垃圾分類宣導手冊，幫助外國人了解新規定，以避免他們無所適從。
七成地方政府實施垃圾袋收費，東京都23區免費
根據日本環境省2024年度的調查顯示，扣除大型垃圾之後，有1172個市區町村針對家庭垃圾清運實施收費制度，約占全國的67.3%。收費的目的在於減少垃圾量，並讓垃圾分類受益者負擔部分的垃圾處理費用。
專用垃圾袋通常可到便利商店購買，40公升垃圾袋每個售價約20至50日圓不等。
不過，各地收費差異極大，例如北海道襟裳町因海岸線狹長，加上採取逐戶收運方式，成本較高，因此45公升垃圾袋售價高達200日圓。另一方面，東京都23區家庭垃圾基本上為免費收運。只是，若想在東京灣設立新掩埋場或擴大現有廠區，越來越不容易，因此，有關單位現正研議是否應導入收費制度。多摩地區的30個市町村即使同屬東京都，其中已有29個針對家庭垃圾清運實施收費制度。
根據環境省調查資料，2024年度日本全國垃圾總量為3811萬噸，每人每日垃圾量約為839公克，較10年前減少一成。垃圾量下降可能是因為實施了垃圾清運收費，以及推動無紙化等措施。另一方面，日本全國資源回收率為19.3%，近10年來並無太大變化。
東京都八王子市每人每日垃圾量約691公克，是人口50萬以上的城市中最低的。其次是川崎市、千葉縣松戶市。至於資源回收率則是千葉市的34.3%最高，其次是岡山市、八王子市。
外國人適用的APP與多語言標示日漸增加
在國外，垃圾分類制度也很普遍，但實際落實程度仍依國家與地區而有不同。即使外國人知道日本各市町村有不同的垃圾規定，但很多時候仍無法充分理解其細微差異與嚴格程度。
因此，在外國居民較多的地區，政府會提供新遷入居民生活手冊、宣傳單及公告等，並提供多種語言選擇，另外也導入智慧型手機APP與人工智慧（AI），搭配各國語言介紹，協助外國居民快速理解相關規定。
東京都江東區自2026年1月起，正式啟用AI分類查詢服務「江東垃圾指南」。除了日文之外，該系統還支援英文、簡體中文、韓文、菲律賓文及越南文。使用者只要輸入想要丟棄的垃圾名稱或照片，經過AI分析，即可得到正確的垃圾分類方式。此外，亦可查詢垃圾清運日期與回收地點。
隨著居民國籍日益多元，埼玉縣川口市於2024年4月修改了相關條例施行規則，要求公寓大樓等所有權人或管理者，必須以符合住戶使用的語言來標示相關垃圾規定。
然而，在外國居民迅速增加的地區，多國語言資訊更新速度追不上居民結構變化的情形也不少。高市政權於2026年1月制定的《接納外國人與建立有秩序的地方共融社會之綜合因應措施》中，明確指出應積極協助外國人理解垃圾相關規定等生活規範，並提供外語友善及簡易日語服務，促進資訊流通與發布。中央政府也是各地方政府的強力助手，希望能將便民服務推廣至全國各地。
標題圖片：如未遵守「垃圾須裝入半透明袋，並依指定日期丟棄」規定，有時會被貼上警告標語（左）；公告欄上標示不同種類垃圾的回收日期（右）。（PIXTA）