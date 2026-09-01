垃圾怎麼丟，各鄉鎮市大不同：多語指南成為地方課題

隨著訪日遊客與居住日本的外國人漸增，因垃圾清運規定所引發的糾紛日益嚴重。在日本，市町村等各級地方政府的家庭垃圾分類與規定皆不相同。例如，東京23區的分類項目較少，且原則上免費收運；但也有某些地區將垃圾細分為44類，或是以專用垃圾袋收取高額費用。而規劃多國語言指南時，各地方政府亦有不同處理方式，中央政府在要求外國人學習並遵守規定的同時，也呼籲各地方政府加強輔導。

上勝町與富良野市澈底落實垃圾分類 人口約1300人的德島縣上勝町，是公認「日本分類最細」的地區。當地將垃圾分為44類，光是紙類回收，就可再細分為雜誌、報紙、紙盒等9種。根據日本環境省的數據，2024年度上勝町的資源回收率為全國第二的76.1%，約為全國平均19.3%的四倍。每人每日平均垃圾量為482公克，不到全國平均的6成。上勝町不採取逐戶收運方式，而是由町民自行將垃圾帶到町內唯一的回收站，做好分類與丟棄。同時町內也設置了二手好物交換區，讓居民可以彼此交換，達到物盡其用的效果。

落實「零浪費宣言」的德島縣上勝町垃圾回收站（時事） 北海道富良野市也是全國知名落實垃圾分類的地方政府，他們透過獨自的分類標準細分回收物，以提升資源再利用率。富良野市自1980年代起推動垃圾分類，提倡「不焚燒、不掩埋」，於2001年度將垃圾分為14類。根據市府估算，資源再利用率可達九成。即使是一般的「可燃垃圾」，就分為：（1）衣服與紙屑、（2）廚餘、（3）紙尿布等衛生用品，共三類。衣服與紙屑等會加工成固體當作燃料，廚餘則製成肥料。市內亦設置多個「瓶罐回收桶」，依照顏色及種類回收空瓶罐。

富良野市英文版垃圾分類海報（富良野市提供） 千葉市將自2027年12月起新增「塑膠資源」分類，專門回收100%純塑膠垃圾。雖然目前僅單純區分「可燃」與「不可燃」，但未來便可使用新設備將塑膠熔化再利用。新規定實施後，含有金屬的塑膠製品不列入此分類回收範圍。市政府並貼心製作垃圾分類宣導手冊，幫助外國人了解新規定，以避免他們無所適從。