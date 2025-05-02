數位漫畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》大獲成功，紙版漫畫雜誌何去何從？

在第二次世界大戰結束後80年的漫畫發展史中，雜誌和單行本等載體（媒介）的變遷對內容（作品）的發展產生了很大的影響。從連環畫劇和租借漫畫的時代到漫畫雜誌的鼎盛期，再到數位化時代，日本漫畫經歷了怎樣的演變？本篇將帶讀者了解當前漫畫數位化轉型帶來的變化和漫畫雜誌的現狀。

「少年Jump+」提供免費線上閱讀服務 《SPY×FAMILY間諜家家酒》在漫畫雜誌APP「少年Jump+」上隔週連載。該電子漫畫雜誌創刊於2014年9月，上架的漫畫包括APP原創作品和《週刊少年Jump》的電子版。APP用戶可免費閱讀APP原創作品的前3話和最新3話，從2019年4月起可享一次免費閱讀APP原創連載作品完整內容的機會。

漫畫雜誌APP「少年Jump+」智慧手機端頁面 用戶可以從流覽量和評論量找到人氣漫畫免費閱讀，發掘作品，這對讀者很友好。長久以來，紙版漫畫雜誌也扮演著為讀者和他們喜歡的作品牽線搭橋，進而組建社群、引起社會現象的角色。我覺得這種傳統和思路也被平移到了數位平臺上。繼《SPY×FAMILY間諜家家酒》之後，《怪獸8號》（松本直也）等人氣作品也接連在APP上問世。 從2019年1月起，集英社透過其面向海外用戶的漫畫雜誌APP「MANGA Plus by SHUEISHA」同步更新作品內容。這也是數位時代的優勢吧。

2023年12月上映的劇場版動畫片票房大賣。該片也在中國上映，引發關注（路透）

造就無數名作的紙版漫畫雜誌 漫畫雜誌APP的興起看似能讓日本漫畫市場再創輝煌，筆者卻深感憂慮——「少年Jump+」和《SPY×FAMILY間諜家家酒》的成功或將成為紙版漫畫雜誌休刊、廢刊潮的導火線。 在日本，漫畫作品先於紙版雜誌連載，後出單行本，被製作成TV版和劇場版動畫片，再推出周邊產品，進而拓展全球粉絲圈。漫畫雜誌分週刊和月刊等，根據讀者特點又被細分為面向少年的、面向青年的、面向少女的，種類多達數十種。每本雜誌每期各有近20部漫畫作品連載，這些連載作品達到一定條件後將被集結成單行本出版。這樣的架構可以說是日本獨有的。 《七龍珠》《ONE PIECE航海王》《火影忍者》《鬼滅之刃》等誕生於集英社少年漫畫雜誌《週刊少年Jump》，《王者天下》《黃金神威》誕生於集英社青年漫畫雜誌《週刊Young Jump》，《犬夜叉》《名偵探柯南》出自小學館少年漫畫雜誌《週刊少年Sunday》，《進擊的巨人》出自講談社少年漫畫雜誌《別冊少年Magazine》，《AKIRA》出自講談社青年漫畫雜誌《週刊Young Magazine》，《美少女戰士》出自講談社少女漫畫雜誌《Nakayoshi》。 紙版雜誌是日本漫畫發展至今的基石，而今卻面臨存亡危機。 看日本出版科學研究所的推算銷售額數據（參考上圖），2014年紙版漫畫雜誌為1313億日圓，漫畫單行本為2256億日圓，電子版漫畫為887億日圓。而2023年，紙版漫畫雜誌減少6成至497億日圓，漫畫單行本減少3成至1610億日圓，合計紙版漫畫減少4成。與此同時，電子版漫畫增至4830億日圓，規模是2014年的近6倍。 原因之一是讀者行為的變化。到20世紀90年代為止，讀者閱讀習慣的變化。他們定期購買自己喜歡的雜誌，從中找到自己想看的漫畫。每新出一期雜誌就有20頁左右的新故事可看，看完繼續期待下一期。然而進入2000年後，讀者變得不追新故事，而是等連載內容被集結成單行本出版了才買來看。這大概跟日本經濟進入長期低迷期也有關係。比起每週都買1期雜誌，買自己喜歡的漫畫的單行本CP值更高。 雜誌銷量銳減也倒逼IP經濟轉型 20世紀90年代中期，漫畫雜誌迎來全盛期。《週刊少年Jump》創下了653萬冊的銷量紀錄。據說在當時，少年漫畫週刊的盈虧平衡點是100萬冊，青年漫畫雜誌的盈虧平衡點是50萬冊左右。 根據日本雜誌協會公佈的「有據可查的印數」，2024年4月到6月的平均發行量，《週刊少年Jump》109萬冊，《週刊少年Magazine》32萬冊，《週刊少年Sunday》13萬冊。面向青年、少女及女性的雜誌無一超過百萬冊。可想而知，大部分雜誌本身其實是虧損的。

書店裡依然擺滿了各類紙版漫畫雜誌，但銷量卻一直在下降（nippon.com編輯部） 即便如此，出版社依然沒有砍掉漫畫雜誌業務。那是因為單行本的銷售收入，TV版和劇場版動畫片的版權收入，以及IP授權收入加起來足以填平雜誌本身的虧損。從數年前起，出版社就已經把重心從出版業務轉向版權運營和IP運營了。例如集英社第83期決算報表顯示，其非數位出版收入為511億日圓，數位出版收入為720億日圓，版權、周邊商品銷售等的收入為753億日圓。