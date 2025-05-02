數位漫畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》大獲成功，紙版漫畫雜誌何去何從？文化 漫畫 動漫 財經
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顛覆「人氣銷售出自紙版雜誌」的常識
2019年，日本漫畫界出了一件大事。《SPY×FAMILY間諜家家酒》單行本第1卷一經發售，短短22天銷量即突破30萬冊。這個數字在同期發售第1卷的漫畫作品中遙遙領先。該作品連載於集英社的漫畫雜誌APP「少年Jump+」，而非傳統紙版雜誌。
這部漫畫除了登上漫畫評論年刊《這本漫畫真厲害！2020》的「男性篇」榜首，還斬獲多個獎項。2020年12月發售的單行本第6卷首印量達100萬冊，震驚業界。要知道在這個時代，人們幾乎都認為只有紙版漫畫雜誌才出得了首印量達100萬冊的暢銷漫畫作品。
融合間諜、動作、喜劇元素，多形態開發
作品的舞臺是一個虛構的世界，在那裡，彼此接壤的東國和西國不斷展開情報戰。東國的一名精神科醫生洛伊德·佛傑和其養女安妮亞·佛傑、其妻約兒·佛傑一家三口生活在一起。然而，他們並不是真正的一家人。洛伊德是西國間諜，安妮亞是超能力者，約兒是殺手…，故事設定複雜，是一部融合間諜、動作、喜劇元素的家庭劇。
2022年4月，《SPY×FAMILY間諜家家酒》TV版動畫片在東京電視臺系的電視臺播出。2023年3月音樂劇版在東京的帝國劇場等開演，同年12月劇場版動畫片上映，此外還被改編為遊戲和Podcast有聲劇等，榮獲當年日本漫畫家協會漫畫部門大獎。截至2024年10月發售的第14卷，單行本累積銷量突破3600萬冊。
「少年Jump+」提供免費線上閱讀服務
《SPY×FAMILY間諜家家酒》在漫畫雜誌APP「少年Jump+」上隔週連載。該電子漫畫雜誌創刊於2014年9月，上架的漫畫包括APP原創作品和《週刊少年Jump》的電子版。APP用戶可免費閱讀APP原創作品的前3話和最新3話，從2019年4月起可享一次免費閱讀APP原創連載作品完整內容的機會。
用戶可以從流覽量和評論量找到人氣漫畫免費閱讀，發掘作品，這對讀者很友好。長久以來，紙版漫畫雜誌也扮演著為讀者和他們喜歡的作品牽線搭橋，進而組建社群、引起社會現象的角色。我覺得這種傳統和思路也被平移到了數位平臺上。繼《SPY×FAMILY間諜家家酒》之後，《怪獸8號》（松本直也）等人氣作品也接連在APP上問世。
從2019年1月起，集英社透過其面向海外用戶的漫畫雜誌APP「MANGA Plus by SHUEISHA」同步更新作品內容。這也是數位時代的優勢吧。
造就無數名作的紙版漫畫雜誌
漫畫雜誌APP的興起看似能讓日本漫畫市場再創輝煌，筆者卻深感憂慮——「少年Jump+」和《SPY×FAMILY間諜家家酒》的成功或將成為紙版漫畫雜誌休刊、廢刊潮的導火線。
在日本，漫畫作品先於紙版雜誌連載，後出單行本，被製作成TV版和劇場版動畫片，再推出周邊產品，進而拓展全球粉絲圈。漫畫雜誌分週刊和月刊等，根據讀者特點又被細分為面向少年的、面向青年的、面向少女的，種類多達數十種。每本雜誌每期各有近20部漫畫作品連載，這些連載作品達到一定條件後將被集結成單行本出版。這樣的架構可以說是日本獨有的。
《七龍珠》《ONE PIECE航海王》《火影忍者》《鬼滅之刃》等誕生於集英社少年漫畫雜誌《週刊少年Jump》，《王者天下》《黃金神威》誕生於集英社青年漫畫雜誌《週刊Young Jump》，《犬夜叉》《名偵探柯南》出自小學館少年漫畫雜誌《週刊少年Sunday》，《進擊的巨人》出自講談社少年漫畫雜誌《別冊少年Magazine》，《AKIRA》出自講談社青年漫畫雜誌《週刊Young Magazine》，《美少女戰士》出自講談社少女漫畫雜誌《Nakayoshi》。
紙版雜誌是日本漫畫發展至今的基石，而今卻面臨存亡危機。
看日本出版科學研究所的推算銷售額數據（參考上圖），2014年紙版漫畫雜誌為1313億日圓，漫畫單行本為2256億日圓，電子版漫畫為887億日圓。而2023年，紙版漫畫雜誌減少6成至497億日圓，漫畫單行本減少3成至1610億日圓，合計紙版漫畫減少4成。與此同時，電子版漫畫增至4830億日圓，規模是2014年的近6倍。
原因之一是讀者行為的變化。到20世紀90年代為止，讀者閱讀習慣的變化。他們定期購買自己喜歡的雜誌，從中找到自己想看的漫畫。每新出一期雜誌就有20頁左右的新故事可看，看完繼續期待下一期。然而進入2000年後，讀者變得不追新故事，而是等連載內容被集結成單行本出版了才買來看。這大概跟日本經濟進入長期低迷期也有關係。比起每週都買1期雜誌，買自己喜歡的漫畫的單行本CP值更高。
雜誌銷量銳減也倒逼IP經濟轉型
20世紀90年代中期，漫畫雜誌迎來全盛期。《週刊少年Jump》創下了653萬冊的銷量紀錄。據說在當時，少年漫畫週刊的盈虧平衡點是100萬冊，青年漫畫雜誌的盈虧平衡點是50萬冊左右。
根據日本雜誌協會公佈的「有據可查的印數」，2024年4月到6月的平均發行量，《週刊少年Jump》109萬冊，《週刊少年Magazine》32萬冊，《週刊少年Sunday》13萬冊。面向青年、少女及女性的雜誌無一超過百萬冊。可想而知，大部分雜誌本身其實是虧損的。
即便如此，出版社依然沒有砍掉漫畫雜誌業務。那是因為單行本的銷售收入，TV版和劇場版動畫片的版權收入，以及IP授權收入加起來足以填平雜誌本身的虧損。從數年前起，出版社就已經把重心從出版業務轉向版權運營和IP運營了。例如集英社第83期決算報表顯示，其非數位出版收入為511億日圓，數位出版收入為720億日圓，版權、周邊商品銷售等的收入為753億日圓。
電子版漫畫原地踏步的時代也結束了
電子版漫畫曾經一度原地踏步，長期沒什麼發展，這給了紙版雜誌喘息的時間。電子版漫畫開始進入大眾視野是在20世紀90年代中期。2003年au開始上線手機漫畫。其他公司紛紛效仿，刮起了BL和TL的一股小風潮，但那不足以摧毀紙版漫畫的牙城。2008年美國的蘋果手機進入日本市場，電子版漫畫正式登場。2013年韓國的電子版Webtoon也在日本上線。
從2010年起，「電子書籍元年」一詞幾乎每年都被提及，可電子漫畫市場未見擴大，尤其是紙版漫畫雜誌優勢穩固。日本出版科學研究所統計並公佈的電子版漫畫銷售額數據始於APP「少年Jump+」上線那年，即2014年。5年之後的2019年，《SPY×FAMILY間諜家家酒》問世，紙版漫畫市場與電子漫畫市場的排名產生逆轉。
紙版雜誌集合多部漫畫新內容成冊銷售的優勢漸衰，電子雜誌APP和電子版漫畫不斷在市場上攻城掠地。這樣的形勢下，紙版漫畫書刊尤其是紙版漫畫雜誌會迎來終結嗎？如果得以倖存，又將變成什麼樣？
我想，答案應該能從80年的漫畫史中找到。
標題圖片：銷量達百萬冊的《SPY×FAMILY間諜家家酒》最早連載於漫畫雜誌APP「少年Jump+」。截至2024年10月發售的第14卷，累計發行冊數突破了3600萬冊 ©遠藤達哉／集英社