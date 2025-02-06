動畫有人氣？漫畫有人氣？在國外熱門作品的法則和日本相反，箇中理由為何？

日本的漫畫、動畫受全世界歡迎──這種說法已經行之有年。然而，當我們放眼世界，就會發現國外大多是動畫帶動漫畫走紅，與日本先流行漫畫，再有動畫炒熱人氣的狀況相反。《鬼滅之刃》和《進擊的巨人》就是從動畫開始走紅的例子。這樣的差異早在六十年以前的動畫──《原子小金剛》就開始了。

人氣名列前茅的都是改編成動畫的作品 2024年11月，文化廳、漫畫綜合研究所等機構公布了訪日遊客喜歡哪部日本漫畫、動畫作品。針對在東京池袋的訪日遊客進行「漫畫聖地豐島常盤莊街的外國人訪日活性化調查」，根據這個調查顯示，以第一名的《鬼滅之刃》（吾峠呼世晴）與第二名的《進擊的巨人》（諫山創）為首，前十名都是動畫版有在國外播出的作品。 在國外，幾乎沒有日本這樣的漫畫雜誌文化，而是透過電視、有線電視或網路串流平臺播出的動畫，來認識日本發祥的作品。許多人是在看過動畫後，才去購買翻譯的漫畫單行本。多數國家的翻譯單行本價格較高，年輕讀者難以入手，因此也有不少粉絲沒看過原作。相較之下，動畫能透過電視、有線電視或網路輕鬆享受。 也有許多國家只能藉由動畫認識日本漫畫。舉例來說，《火影忍者》（岸本齊史）的國外銷售成績就超過了一億部，是「全世界最多人看的日本漫畫」。但相較於有60個以上的國家和地區出版了翻譯單行本，電視動畫卻有多達81個國家和地區引進。也就是說，約有20個國家和地區的粉絲只看過動畫。

2021年，東京電視臺開始將《火影忍者》等動畫作品向阿拉伯語圈的中東、北非等地進行網路播送。《火影忍者疾風傳》©︎岸本齊史SCOTT／集英社、東京電視臺、Pierrot

故事有深度，刺中廣泛客群 為什麼日本的動畫接受度高呢？現在就來考察基本原因吧。基本上，國外的電視動畫在傳統上，大多是以兒童和家庭為客群。劇場用的動畫電影大致上也會意識到孩童和家庭來製作。相較之下，日本的動畫不只針對孩童，也會關注各個年齡層。而且主題會探討人類的本質、生與死或戰爭等國外動畫所沒有的要素。 《火影忍者》講述的是，忍者生活的虛構世界中，留級生鳴人與夥伴們同心協力，取回世界和平的故事。故事描繪出敵我各種角色的人性，例如主角「鳴人」原本是個孤獨的少年，後來成長為一名追求夢想的忍者。《火影忍者》之所以能成為有深度的作品，都要歸功於原作漫畫呈現出如此多樣的主題。 「My Anime List」是由日本出版社等公司出資的世界最大動畫、漫畫資料庫網站，網站裡登錄了440萬部以上的動畫，以及77萬5000部以上的日本漫畫。在2024年12月時，人氣動畫榜單Most Popular Anime中，奪得第一的是《進擊的巨人》

在第27屆東京國際電影展開幕典禮的紅毯上登場的「進擊的巨人」，2014年10月23日（AFP時事）

動畫帶動漫畫人氣 《進擊的巨人》的舞臺是，因巨人突然出現而面臨滅亡危機的人類，在巨大的城牆中勉強存活的世界。除了有人類淪為巨人餌食的嚴肅劇情，也有人認為故事中區分人種並進行隔離、仇恨的元素，對移民問題和仇恨犯罪問題深刻的歐美人來說，很能引起共鳴。 這部《進擊的巨人》也是動畫創下佳績，因此拓展了購買原作的客群。美國於2012年，由講談社USA出版圖像小說（單行本）第一集。當隔年4月開始在網路上播送電視版動畫，單行本的銷量便跟著成長。後來，該作單行本在180個以上的國家和地區翻譯出版，到了2023年底，包含日本，全世界的銷量已經累計1億2000萬本。

美國書店架上的日本漫畫單行本（PIXTA） 在日本，人們會將漫畫和動畫混為一談，以「日本的漫畫和動畫在全世界很受歡迎」來形容。在國內，普遍來說，漫畫都要達到一定的熱門程度，才會開始製作動畫。但是，國外的漫畫粉絲卻是在日本的動畫中，發現自己國家制式的動畫中沒有的新穎事物，因此沉迷其中，進而認識日本的漫畫。有許多對國外情況熟知的漫畫研究者和動畫研究者都覺得「日本的漫畫很受歡迎」的說法抱持違和感。他們會說「受歡迎的是以日本漫畫為原作的動畫」。 在中國很熱門的《灌籃高手》（井上雄彥）也是因為電視動畫蔚為風潮才開始熱賣。中國遊客之所以將江之島電鐵的鎌倉高中前的平交道視為聖地造訪，也是因為動畫主題曲中，使用的這個平交道畫面令人印象深刻。11月結束連載的《【我推的孩子】》（原作：赤坂明，作畫：橫槍萌果）在韓國、美國擁有許多粉絲，而這部作品也是在動畫的帶動之下，使得音樂團體YOASOBI演唱的動畫主題曲〈偶像〉，在2023年6月10日登上美國告示牌「美國除外全球單曲榜」的第一名。 回顧動畫和漫畫的歷史，日本電視動畫打入國外市場的時間也比漫畫還要早非常多。

從《ASTRO BOY》這個原點開始 美國第一個播放的日本電視動畫是《ASTRO BOY（原子小金剛）》。日本的名稱是『鉄腕アトム』。這部作品在1963年9月7日，開始在美國NBC系列電視的地方電視頻道開始播出。是由手塚治蟲設立的動畫製作公司──蟲製作所打造的第一個國產長篇動畫系列。

日本在昭和40年代（1965年前後）刊載孩童取向的〈原子小金剛〉、〈宇宙少年索欄〉等作品的漫畫書（時事） 《原子小金剛》在國外也是以「動畫→漫畫」的順序被人認識。 《原子小金剛》是以人類與機器人共存的未來社會為舞臺，描述與人類一樣有煩惱、會思考，然後行動的機器少年小金剛活躍的作品。1963年1月開始在富士電視臺播出，隨即創下30%的高收視率，開創了往後國內電視動畫的風潮。 將動畫《原子小金剛》引進美國的人，是1960年創立的廣告公司Video Promotions的藤田潔社長（當時）。藤田社長為了實現隸屬該公司的日本人氣歌手艾．喬治在卡內基大廳演唱的夢想，在1963年前往紐約。在1美元等於360日圓的固定匯率制時代，made in Japan給人的印象是「廉價品質差」。 藤田社長在2009年10月20日上架的網路雜誌《Wedge ONLINE》的訪談報導「將原子小金剛賣給美國的男人」（訪問、撰寫／飯尾佳史）中，清楚地道出當時的情景。 藤田社長首次前往美國出差時，認為「如果是無國籍的動畫，應該也能被國外接納吧」，因此制定了推銷日本動畫的計畫。他委託獨立團體「動畫三人會」製作一段簡短的動畫。此外，還委託與「三人會」關係密切的手塚治蟲，希望能將動畫版《原子小金剛》的膠卷交給他，以便推向美國。 當時，日本的電視臺相關人士皆存有疑慮。手塚治蟲也不認為賣得出去。但是，藤田社長預計洽談的三大電視聯播網ABC、CBS、NBC都釋出興趣。在當地舉辦試映會後，「三人會」的作品因「太高級」遭到拒絕，但《原子小金剛》卻一致獲得「很有趣」的回饋。

時隔40年，2003年於美國再度登場的《原子小金剛》（美國名稱：ASTRO BOY）的動畫亮相典禮。這一年，正規版的漫畫單行本才開始在當地販售（時事） 美國電視普及與節目內容不足也是促成的背景。其中，NBC很有熱忱，手塚治蟲也在3月飛往紐約簽約。後來，這部作品透過NBC也銷往英國、法國、西德（當時）、澳洲、臺灣、泰國、菲律賓。但在那個時代，這些國家都沒有翻譯出版《原子小金剛》的漫畫版。 日本製的電視動畫遂以這次機會，陸續銷往美國和世界各國。1966年，日本和美國甚至聯手製作《海底小遊俠》（美國的名稱是《Marine Boy》）。1967年，《馬赫GoGoGo》翻譯成《Speed Racer》，在美國播出，並獲得更勝日本的人氣。此外，1975年播出的《金剛戰神》是《無敵鐵金剛系列》的第三部，這部也在1978年開始，以《Goldorak》這個譯名，在法國播出，創下高收視率。這部作品後來也在中東圈以《Mughamiratal-Fada:Grendizer》之名播出。

2013年，擺在巴黎拍賣會場的機器人動畫的玩具。其中也有1978年開始，以《Goldorak》之名在法國播出的《金剛戰神》玩具（路透社Charles Platiau） 從80年代中期開始，機器人科幻、奇幻、運動、美食等各式各樣日本動畫都逐漸受到全世界青睞。 外國觀眾在初期幾乎不知道這些作品是「日本製」。因為當時美國的父母世代有許多人從軍過，參加過太平洋戰爭，電視臺無法公開表示那是「日本產」。雖說華特．迪士尼在1964年～1965年於紐約舉辦的萬博會場遇見手塚治蟲，而且知道他是《ASTRO BOY》的作者，但此情況純屬特例。當時知道手塚治蟲這個名字的美國人幾乎不存在。