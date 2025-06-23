以「月光假面」揭開日劇漫畫化的序幕：兒童雜誌與電視的幸福邂逅

以「月光假面」揭開日劇漫畫化的序幕：兒童雜誌與電視的幸福邂逅娛樂 文化 漫畫
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日劇《月光假面》的誕生
1958年2月是日本的電視台正式開播的第5年，而代表電視草創時期的國產日劇節目《月光假面》也從這時開始於電視台播映。主角戴著白色面罩和墨鏡，遮著臉、披著斗篷、騎機車英勇奔馳的形象深植人心。月光假面懲惡揚善，提倡「不憎恨、不殺戮、要寬恕」。主角的形象是將大佛次郎筆下的《鞍馬天狗》加以現代化，成為「日本版超人」的化身。
節目最早在KRT（東京廣播電視台，現TBS）播出，每週一至週六下午6點，每集10分鐘。每到這個時段，孩子們便會離開遊樂場或澡堂，到自己或朋友家裡的電視機前坐好等待節目開播。月光假面的周邊商品如紙牌和面具大受歡迎，孩子們會把包巾當作斗篷、騎腳踏車假裝是機車，手拿玩具槍四處奔跑，模仿心目中的英雄。
編劇是川內康範，之後為森進一的人氣歌曲《母親》填詞。當時工作人員幾乎全是新手，而這部也是導演船床定男的處女作。節目播出後大受好評，最高收視率達到60.7%。中間曾多次更換播出時段，但節目仍持續播出近一年半的時間。1958年，甚至搬上大螢幕，前進有「娛樂之王」之稱的電影舞台，短短一年內推出了由大村文武主演的六部電影版作品。
日劇漫畫化大受好評
《月光假面》興起一股熱潮，少年雜誌《少年俱樂部》提出將該作品漫畫化的想法。擔任作畫的是在競爭對手雜誌以《幻影偵探》爆紅的年輕漫畫家桑田次郎（二郎），在電視劇播出後的三個月開始了漫畫版連載。雜誌編輯部看好電視版《月光假面》的潛力，使得順勢推出漫畫版的計劃十分成功，《少年俱樂部》的銷量大幅成長。在當時僅少部分漫畫連載能夠出版單行本的年代，《月光假面》順利開創了不一樣的成功典範。
隨著讀者爭奪戰越演越烈，其他競爭雜誌也紛紛加入改編行列，搭上這波日劇漫畫化的風潮。各電視台受到《月光假面》的成功啟發，開始致力於兒童戲劇節目製作，電視與少年雜誌進入爭相結盟的時代。
例如，1960年代左右，日本電視台的《遊星王子》和富士電視台的《海底人8823》與光文社的雜誌《少年》合作改編為漫畫、NET（現朝日電視台）的《七色假面》及《國立少年》與講談社的雜誌《我們》合作改編為漫畫。《國立少年》等作品甚至讓《我們》的發行量倍增。
兩種新媒體攜手共創高峰
其實戰前漫畫界就已有跨媒體合作。1924（大正13）年，寶塚少女歌劇團將影像雜誌《朝日畫報》的連載漫畫《阿正的冒險》改編成舞台劇，而東亞電影公司也將其改編成電影。戰後，集英社將在街頭紙芝居（譯註：連環圖紙話劇）大放異彩的山川惣治作品《少年王者》整理成單行本出版，順利成為暢銷書。
然而，《月光假面》是漫畫界首次透過與其他媒體合作並成功達到吸引大批讀者的成功範例。以此為契機，這兩種嶄新文化相互激盪，激發出創意火花，一同快速成長邁向高峰。
當時正值兒童雜誌創刊潮及改版潮，市場競爭逐漸白熱化。刊載《月光假面》的講談社雜誌《少年俱樂部》，戰前名稱也是《少年俱樂部》，到了1946年將名稱漢字改為片假名。同年，光文社的《少年》、學童社的《漫畫少年》等雜誌創刊。1948年《冒險活劇文庫》（明明社，現為少年畫報社）創刊，後來更名為《少年畫報》。1949年，秋田書店的《少年少女冒險王》、集英社的《趣味圖冊》陸續創刊。1951年集英社發行少女雜誌《少女圖冊》（現為《夢夢》）、1955年講談社發行《美少女月刊》。為了擴大市場佔有率，各家出版社不斷推陳出新，競爭激烈。
各雜誌當時主要刊載小說、紀實文學、電影明星、運動選手寫真等內容，漫畫只是配角。根據《漫畫研究通信》1955年9月號記載，在以兒童為對象的各年級雜誌和少年少女雜誌中，漫畫篇幅僅僅佔比約20%。不過實際上，各出版社還會另外附贈36頁、B6尺寸的多本漫畫小冊子作爲雜誌附錄。
雖然漫畫在當時社會的文化評價比不上小說或寫真書，甚至被評為「哄小孩的內容」，卻相當受到歡迎。漫畫在競爭激烈的出版市場中，已成為不容忽視的關鍵力量。
同時間，電視也進入急速成長期。1953年電視台開播初始，NHK的收視契約戶僅866件，大部分的人都是到設置於車站前的大型街頭電視觀看節目。兩年後的1955年，KRT開台，而NHK收視契約戶數增加至10萬。隔年1956年，大阪及名古屋的民營電視台開台，日本全國電視台如雨後春筍般誕生。1958年，NHK收視契約戶數突破百萬，同年底東京鐵塔完工。電視節目急速成為茶水間的普遍話題。
然而，電視經常被嘲諷為「電動紙芝居」，社會對它的文化評價遠低於其他媒體形式，當時日本國內五大電影公司甚至聯名，禁止旗下舊作在電視台播映、或限制旗下演員參與電視節目演出等。
這時期也正是漫畫走向電視的巔峰期。1957年，連載於《少年畫報》的超人氣時代劇漫畫《赤胴鈴之助》被改編為廣播劇，接著由KRT與大阪電視台分別製作了現場直播的電視劇版本。1959年，KRT將替《月光假面》作畫的桑田次郎所創作的偵探漫畫《幻影偵探》改編為日劇。而富士電視台則將《赤胴鈴之助》作者武內綱義所創作的偵探漫畫《少年傑特》改編為電視劇。透過電視台的播映，漫畫在社會上的接受度與知名度也跟著水漲船高。
互利共生一同成長
可以說，日本漫畫之所以能蓬勃發展，有很大原因歸功於其快速興起時期，恰好與電視出現的時間重疊。
這兩種新興媒體皆有強烈的視覺訴求，且共通點為適合闔家觀賞。此外，儘管二者廣受民眾喜愛，但在當時社會的文化評價上，卻同樣被視為較低等的娛樂形式。 漫畫透過兒童雜誌及附錄收穫廣大觀眾、出版社將電視內容改編為漫畫、漫畫則提供電視節目靈感來源，雙方在良性互動下共同成長，擄獲大量觀眾的心。
《月光假面》播出至今將近70年，漫畫儼然成為文化創意產業中的要角之一，提供作品靈感給電視或電影製作方已成常態。
不過，漫畫也是一路歷經漫長的發展，才逐步奠定了今日的地位。例如《週刊少年週日》、《週刊少年雜誌》等兒童雜誌的創刊、以及動畫與電視的跨媒體整合等，在在都是不可或缺的推動力量。
標題圖片：日本英雄節目的元祖《月光假面》主角和一群小朋友。漫畫版作品也十分暢銷（1958年於東京都內攝影棚拍攝）（共同）