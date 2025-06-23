以「月光假面」揭開日劇漫畫化的序幕：兒童雜誌與電視的幸福邂逅

漫畫家手塚治虫的《新寶島》等作品，帶動了戰後日本漫畫流行。1950年代中期，隨著電視播映的普及，漫畫又掀起一波更大的熱潮，只是這點鮮少人知。從日劇改編為漫畫，或漫畫改編為日劇，是讓漫畫成功進入家庭茶水間，在大眾市場站穩腳步的關鍵。可以說是兩種「嶄新文化」的幸福邂逅。（敬稱略）

日劇《月光假面》的誕生 1958年2月是日本的電視台正式開播的第5年，而代表電視草創時期的國產日劇節目《月光假面》也從這時開始於電視台播映。主角戴著白色面罩和墨鏡，遮著臉、披著斗篷、騎機車英勇奔馳的形象深植人心。月光假面懲惡揚善，提倡「不憎恨、不殺戮、要寬恕」。主角的形象是將大佛次郎筆下的《鞍馬天狗》加以現代化，成為「日本版超人」的化身。 節目最早在KRT（東京廣播電視台，現TBS）播出，每週一至週六下午6點，每集10分鐘。每到這個時段，孩子們便會離開遊樂場或澡堂，到自己或朋友家裡的電視機前坐好等待節目開播。月光假面的周邊商品如紙牌和面具大受歡迎，孩子們會把包巾當作斗篷、騎腳踏車假裝是機車，手拿玩具槍四處奔跑，模仿心目中的英雄。 編劇是川內康範，之後為森進一的人氣歌曲《母親》填詞。當時工作人員幾乎全是新手，而這部也是導演船床定男的處女作。節目播出後大受好評，最高收視率達到60.7%。中間曾多次更換播出時段，但節目仍持續播出近一年半的時間。1958年，甚至搬上大螢幕，前進有「娛樂之王」之稱的電影舞台，短短一年內推出了由大村文武主演的六部電影版作品。

日劇漫畫化大受好評 《月光假面》興起一股熱潮，少年雜誌《少年俱樂部》提出將該作品漫畫化的想法。擔任作畫的是在競爭對手雜誌以《幻影偵探》爆紅的年輕漫畫家桑田次郎（二郎），在電視劇播出後的三個月開始了漫畫版連載。雜誌編輯部看好電視版《月光假面》的潛力，使得順勢推出漫畫版的計劃十分成功，《少年俱樂部》的銷量大幅成長。在當時僅少部分漫畫連載能夠出版單行本的年代，《月光假面》順利開創了不一樣的成功典範。

《月光假面》漫畫單行本（nippon.com編輯部攝影） 隨著讀者爭奪戰越演越烈，其他競爭雜誌也紛紛加入改編行列，搭上這波日劇漫畫化的風潮。各電視台受到《月光假面》的成功啟發，開始致力於兒童戲劇節目製作，電視與少年雜誌進入爭相結盟的時代。 例如，1960年代左右，日本電視台的《遊星王子》和富士電視台的《海底人8823》與光文社的雜誌《少年》合作改編為漫畫、NET（現朝日電視台）的《七色假面》及《國立少年》與講談社的雜誌《我們》合作改編為漫畫。《國立少年》等作品甚至讓《我們》的發行量倍增。

兩種新媒體攜手共創高峰 其實戰前漫畫界就已有跨媒體合作。1924（大正13）年，寶塚少女歌劇團將影像雜誌《朝日畫報》的連載漫畫《阿正的冒險》改編成舞台劇，而東亞電影公司也將其改編成電影。戰後，集英社將在街頭紙芝居（譯註：連環圖紙話劇）大放異彩的山川惣治作品《少年王者》整理成單行本出版，順利成為暢銷書。 然而，《月光假面》是漫畫界首次透過與其他媒體合作並成功達到吸引大批讀者的成功範例。以此為契機，這兩種嶄新文化相互激盪，激發出創意火花，一同快速成長邁向高峰。 當時正值兒童雜誌創刊潮及改版潮，市場競爭逐漸白熱化。刊載《月光假面》的講談社雜誌《少年俱樂部》，戰前名稱也是《少年俱樂部》，到了1946年將名稱漢字改為片假名。同年，光文社的《少年》、學童社的《漫畫少年》等雜誌創刊。1948年《冒險活劇文庫》（明明社，現為少年畫報社）創刊，後來更名為《少年畫報》。1949年，秋田書店的《少年少女冒險王》、集英社的《趣味圖冊》陸續創刊。1951年集英社發行少女雜誌《少女圖冊》（現為《夢夢》）、1955年講談社發行《美少女月刊》。為了擴大市場佔有率，各家出版社不斷推陳出新，競爭激烈。

為了提升市佔率，各出版社爭相發行由日劇改編為漫畫的兒童雜誌（筆者提供） 各雜誌當時主要刊載小說、紀實文學、電影明星、運動選手寫真等內容，漫畫只是配角。根據《漫畫研究通信》1955年9月號記載，在以兒童為對象的各年級雜誌和少年少女雜誌中，漫畫篇幅僅僅佔比約20%。不過實際上，各出版社還會另外附贈36頁、B6尺寸的多本漫畫小冊子作爲雜誌附錄。 雖然漫畫在當時社會的文化評價比不上小說或寫真書，甚至被評為「哄小孩的內容」，卻相當受到歡迎。漫畫在競爭激烈的出版市場中，已成為不容忽視的關鍵力量。

成功打入大眾市場的兒童漫畫雜誌附錄（筆者提供） 同時間，電視也進入急速成長期。1953年電視台開播初始，NHK的收視契約戶僅866件，大部分的人都是到設置於車站前的大型街頭電視觀看節目。兩年後的1955年，KRT開台，而NHK收視契約戶數增加至10萬。隔年1956年，大阪及名古屋的民營電視台開台，日本全國電視台如雨後春筍般誕生。1958年，NHK收視契約戶數突破百萬，同年底東京鐵塔完工。電視節目急速成為茶水間的普遍話題。 然而，電視經常被嘲諷為「電動紙芝居」，社會對它的文化評價遠低於其他媒體形式，當時日本國內五大電影公司甚至聯名，禁止旗下舊作在電視台播映、或限制旗下演員參與電視節目演出等。 這時期也正是漫畫走向電視的巔峰期。1957年，連載於《少年畫報》的超人氣時代劇漫畫《赤胴鈴之助》被改編為廣播劇，接著由KRT與大阪電視台分別製作了現場直播的電視劇版本。1959年，KRT將替《月光假面》作畫的桑田次郎所創作的偵探漫畫《幻影偵探》改編為日劇。而富士電視台則將《赤胴鈴之助》作者武內綱義所創作的偵探漫畫《少年傑特》改編為電視劇。透過電視台的播映，漫畫在社會上的接受度與知名度也跟著水漲船高。