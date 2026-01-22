為何日本成年人也熱衷看漫畫？——起點是《Magazine》和《Sunday》同時創刊

為何日本成年人也熱衷看漫畫？——起點是《Magazine》和《Sunday》同時創刊漫畫 社會 娛樂
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
在日本也曾是「兒童讀物」
「為何日本成年人也看漫畫？」2005年前後，總是有美國和亞洲圈的記者問我這個問題。
當時，日本動畫片透過有線電視播放，在美國吸引了眾多觀眾的興趣；亞洲和歐洲青少年群體中，日本動漫粉絲也越來越多。儘管如此，國外仍普遍認為漫畫是兒童讀物，因而日本的狀況顯得有些異樣。那時我是這樣解釋的：「在上世紀60年代之前，日本人也同樣覺得漫畫是兒童讀物。改變這一觀念的，是主打漫畫的週刊雜誌的出現。」
推翻「13歲壁壘」
日本最早的少年週刊雜誌是《週刊少年Magazine》（講談社）和《週刊少年Sunday》（小學館）。這兩本雜誌的創刊號在書店上架，其實同是在1959年3月17日這一天。Magazine定價是40日圓，Sunday是30日圓。Magazine還另贈3本別冊附錄。
刊登的漫畫方面，《週刊少年Sunday》拿出了手塚治蟲的偵探故事《驚奇博士》等5部漫畫，《週刊少年Magazine》則刊載了高野義輝的巨型機器人系列《13號，啟動！》等8部作品。雖然雜誌還刊登小說、職業棒球和大相撲的新聞、鐵道車輛及飛機的圖解、國中男生憧憬的業餘無線電相關文章，但兩本雜誌的主要內容都是漫畫。
上世紀50年代末兩大出版巨頭競相創刊少年週刊雜誌，其時代背景是電視普及，娛樂節目「以週為單位」的變化，並且面向成年人的週刊雜誌已經盛行。但出版社方面的最大目標，是留住從小學生起就看兒童月刊雜誌長大的漫畫受眾，具體來說，就是1947年到1949年嬰兒潮時期出生的「團塊世代」，希望他們在升入國中後，依然是漫畫的讀者群體。
進入60年代，「團塊世代」中年紀最大的13歲，也就是國中生的年紀。之前漫畫讀者存在著一個所謂的「13歲壁壘」——上了國中還看漫畫，會被家長批評說「影響學習」，高中生如果再看漫畫，甚至會被視為問題學生。
根據《每日新聞》1957年版的《學校讀書調查》，小學6年級男生喜歡的雜誌前3名是面向兒童的月刊雜誌《少年》《少年畫報》和學年雜誌《小學六年級生》，它們都刊登有大量漫畫。另一方面，國3學生看的是考試雜誌《中學Course》《中學時代》《中學生之友》，內容以學習技巧和課外讀物為主，基本沒有漫畫版面。高中生則喜歡看面向成年人的《週刊朝日》《高中時代》《Sunday每日》。
為了跨越這座巨大的「13歲壁壘」，擴大漫畫市場，少年週刊雜誌應運而生。出版社的佈局完美奏效，短短幾年，Magazine和Sunday的銷售量就顯著上揚了。
面向男生的週刊雜誌獲得成功之後，面向女生的週刊也隨之而來。1962年講談社的週刊雜誌《少女Friend》創刊，接替月刊雜誌《少女Club》；1963年集英社的《週刊Margaret》創刊，取代月刊雜誌《少女Book》；同時，面向低齡兒童的雜誌，也紛紛仿效，朝著週刊雜誌時代邁進。
漫畫第一線的蛻變
中學生雜誌從月刊到週刊的轉型期內，發生了諸多變化。當時也是漫畫百花齊放的黃金年代，一批漫畫家受手塚治蟲提倡的「故事漫畫」的影響，創作了許多主題廣泛、價值觀多樣的作品。
第一個變化是漫畫家出現了世代交替。週刊雜誌是每週截稿，這令習慣了月刊雜誌截稿週期的資深漫畫家們難以承受，紛紛離開雜誌社，轉而投身到「教育類漫畫」單行本製作領域。
取而代之的是一批年輕漫畫家在週刊雜誌的崛起。比如石森章太郎（代表作《人造人009》）、藤子·F·不二雄（代表作《哆啦A夢》）和藤子不二雄A（代表作《忍者哈特利》）、赤塚不二夫（代表作《阿松》）、橫山光輝（代表作《鐵人28號》）、千葉徹彌（代表作《小拳王》）等。
在少女漫畫界，月刊時代有眾多男性漫畫家活躍其中，但週刊雜誌興起後，水野英子（代表作《白色三套車》）、牧美也子（代表作《Maki的口哨》）、細川知榮子（代表作《王家的紋章》）等女性漫畫家開始接棒挑起大樑。
另一個變化是生產體系的普及。週刊雜誌為避免工作集中於漫畫家一身，確保每週按時交稿，普及了僱用多個助手的分工制漫畫製作方式。
第3個變化則是漫畫故事原作者的出現。在月刊雜誌時代，基本是漫畫家自己構思故事、編寫對話和畫畫。但在轉變為週刊雜誌後，這種模式就趕不及發稿，不再可行。於是就有需要有原創作者來構思漫畫故事和對話。
這一時期，Magazine編輯部積極挖掘漫畫原作者，起用了年輕的科幻作家、推理作家，創作主題更為複雜。這期間展露頭角的作家是梶原一騎。他之後創作了棒球漫畫《巨人之星》（川崎升作畫）、拳擊漫畫《小拳王》（以高森朝雄之名創作，千葉徹彌作畫）等大熱作品。由此，漫畫創作逐漸不再只是作家的副業了。
下一步，跨越「18歲壁壘」
就這樣，出版社讓雜誌伴隨讀者的成長，不斷拓寬漫畫的表現領域，逐步「摧毀」了「13歲壁壘」。
然而，即便解決了「13歲壁壘」問題，當團塊世代高中畢業，成為社會人士或大學生時，那麼面臨的將是「18歲壁壘」。想要跨越這一障礙，就必須有新的動作。
成為關鍵的是「劇畫」。這種漫畫類型，透過「貸本出版」，即專供租書店的出版物，在當時的10幾歲青少年群體中受到喜愛。Magazine的著名總編內田勝便去委託貸本劇畫的人氣作家齊藤隆夫（代表作《骷髏13》）創作「能夠抓住即將從Magazine畢業的讀者的作品」。於是就有了《無用之介》的問世。此舉推動了劇畫路線的強化。
貸本劇畫出身的作者，如妖怪漫畫《鬼太郎》作者水木茂、忍者漫畫《佐助》作者白土三平等人都斬獲人氣，劇畫逐漸成為一種社會現象。
右手硬派報刊，左手漫畫雜誌
1966年12月，《週刊少年Magazine》創下發行數量百萬冊記錄，1969年12月突破150萬冊。走在街頭的大學生被形象地稱為「右手（朝日）Journal，左手Magazine」，以漫畫為中心的少年週刊雜誌逐漸與硬派嚴肅雜誌一起，融入年輕人的生活方式中。儘管依然有些大人會對「大學生還看漫畫」皺眉，但可以肯定地說，如果沒有這一「成長」，日本漫畫文化的發展便無從談起。
1968年Magazine和Sunday的讀者已經成為高中生和大學生，於是，瞄準中小學生漫畫讀者的《週刊少年Jump》（集英社）創刊了。內容基本是清一色的漫畫，「週刊少年漫畫雜誌」這一全新門類應運而生。在前一年，面向大學生和走上社會的年輕人的青年雜誌《週刊漫畫Action》（雙葉社）也已創刊。
在面向中學生的Magazine、Sunday等少年週刊雜誌創刊的基礎上，漫畫雜誌逐漸突破年齡壁壘，獲得了廣泛年齡層讀者的喜愛，最終構建起了一個「成年人也看漫畫的神奇國度」。
標題圖片：日本書店和超商擺放的週刊漫畫雜誌（時事）