為何日本成年人也熱衷看漫畫？——起點是《Magazine》和《Sunday》同時創刊

在日本也曾是「兒童讀物」

「為何日本成年人也看漫畫？」2005年前後，總是有美國和亞洲圈的記者問我這個問題。

當時，日本動畫片透過有線電視播放，在美國吸引了眾多觀眾的興趣；亞洲和歐洲青少年群體中，日本動漫粉絲也越來越多。儘管如此，國外仍普遍認為漫畫是兒童讀物，因而日本的狀況顯得有些異樣。那時我是這樣解釋的：「在上世紀60年代之前，日本人也同樣覺得漫畫是兒童讀物。改變這一觀念的，是主打漫畫的週刊雜誌的出現。」

推翻「13歲壁壘」

日本最早的少年週刊雜誌是《週刊少年Magazine》（講談社）和《週刊少年Sunday》（小學館）。這兩本雜誌的創刊號在書店上架，其實同是在1959年3月17日這一天。Magazine定價是40日圓，Sunday是30日圓。Magazine還另贈3本別冊附錄。



講談社的《週刊少年Magazine 創刊號》（左）和小學館的《週刊少年Sunday 創刊號》（筆者提供）

刊登的漫畫方面，《週刊少年Sunday》拿出了手塚治蟲的偵探故事《驚奇博士》等5部漫畫，《週刊少年Magazine》則刊載了高野義輝的巨型機器人系列《13號，啟動！》等8部作品。雖然雜誌還刊登小說、職業棒球和大相撲的新聞、鐵道車輛及飛機的圖解、國中男生憧憬的業餘無線電相關文章，但兩本雜誌的主要內容都是漫畫。

上世紀50年代末兩大出版巨頭競相創刊少年週刊雜誌，其時代背景是電視普及，娛樂節目「以週為單位」的變化，並且面向成年人的週刊雜誌已經盛行。但出版社方面的最大目標，是留住從小學生起就看兒童月刊雜誌長大的漫畫受眾，具體來說，就是1947年到1949年嬰兒潮時期出生的「團塊世代」，希望他們在升入國中後，依然是漫畫的讀者群體。

進入60年代，「團塊世代」中年紀最大的13歲，也就是國中生的年紀。之前漫畫讀者存在著一個所謂的「13歲壁壘」——上了國中還看漫畫，會被家長批評說「影響學習」，高中生如果再看漫畫，甚至會被視為問題學生。

根據《每日新聞》1957年版的《學校讀書調查》，小學6年級男生喜歡的雜誌前3名是面向兒童的月刊雜誌《少年》《少年畫報》和學年雜誌《小學六年級生》，它們都刊登有大量漫畫。另一方面，國3學生看的是考試雜誌《中學Course》《中學時代》《中學生之友》，內容以學習技巧和課外讀物為主，基本沒有漫畫版面。高中生則喜歡看面向成年人的《週刊朝日》《高中時代》《Sunday每日》。

為了跨越這座巨大的「13歲壁壘」，擴大漫畫市場，少年週刊雜誌應運而生。出版社的佈局完美奏效，短短幾年，Magazine和Sunday的銷售量就顯著上揚了。



本世紀初，在超商閱讀漫畫雜誌的學生（時事）

面向男生的週刊雜誌獲得成功之後，面向女生的週刊也隨之而來。1962年講談社的週刊雜誌《少女Friend》創刊，接替月刊雜誌《少女Club》；1963年集英社的《週刊Margaret》創刊，取代月刊雜誌《少女Book》；同時，面向低齡兒童的雜誌，也紛紛仿效，朝著週刊雜誌時代邁進。