漫畫的藝術性為何提升：表達的實驗場《GARO》開闢出的事物

1964年創刊的《月刊漫畫GARO》將作家的自由度擺在第一位，把漫畫從大眾娛樂提升到藝術表現的層次。日本的漫畫之所以有許多長篇作品、哲學性作品，以及像私小說一樣，能承受成人鑑賞之眼的作品，都是因為漫畫週刊誌這種載體發達，再加上有《GARO》這種陸續刊載先進作品的「表達實驗場」的存在。

從白土三平發表作品的場所出發 《月刊漫畫GARO》誕生於1964年7月，當時是日本因高度經濟成長以及昭和東京奧運而沸騰的時代。這本雜誌是由在貸本漫畫領域孕育出眾多暢銷作的知名編輯長井勝一，因肺結核臥病在床時構思出點子，加上創作出時代漫畫《忍者武藝帳 影丸傳》（全17集）而聲名大噪的白土三平全面提供資金與統籌，才得以成功創刊。創刊的目的是為了提供白土三平發表新長篇作的載體，並給予因為貸本業界低迷，而失去創作發表處的漫畫家們一個發表作品的機會。 〈座敷童子〉、〈赤竹〉、〈陽忍〉、〈傀儡〉──創刊號的卷首是《白土三平傑作選》，刊載了4部作品。另外還刊載水木茂的〈長生不老之術〉等作。 長井在類似自傳的著作中如此回顧當時的情景： 「如果不管收支核算，其實我非常熱衷於出版漫畫月刊誌。當時我想著，希望我喜歡的漫畫家能在這本雜誌中，盡情創作自己喜歡的事。即使現在回頭想，也覺得我當時幾乎算是第一次那麼認真想出版一本好漫畫。」（長井勝一《「GARO」總編》筑摩文庫）

白土三平的作品占了大部分篇幅的《GARO》創刊號（左）與第2號（筆者攝影） 在白土的提議之下，雜誌開設了發掘劇情漫畫和劇畫新人的「每月新人獎」。當時，漫畫雜誌的新人獎幾乎是單格漫畫和四格漫畫，徵求劇情漫畫是很稀奇的事。這個獎項比起商業性質，更重視原創性、獨特性，旨在孕育出新時代的漫畫，這也與《GARO》的編輯方針吻合。