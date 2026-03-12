正因有漫畫，動畫才有趣：從原子小金剛到鬼滅，日本動畫一脈相承的成功模式

要尋找「為什麼漫畫和動畫在日本如此盛行？」這個疑問的解答，必須回溯超過半世紀之前的日本媒體狀況。1960年代前半，改編自漫畫的電視動畫登場。此舉成了日製大眾文化開始躍進的契機。

動畫的原作來自漫畫 2025年11月，人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》（2025年7月上映）成為第一部全球票房突破1000億圓的日本電影。上映國家攀升至150國。 《鬼滅之刃》的原作是吾峠呼世晴在《週刊少年JUPM》上連載的漫畫。目前日本一週播放的60～70部動畫中，有半數改編自漫畫。

上映《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》的東京池袋電影院，2025年9月（AFP / 時事） 日本的動畫市場規模在2024年達到史上最高，約3兆8000億圓（約250億美金），2025年可望繼續擴大。 電視動畫一旦受到好評，就會出DVD或上架到網路平臺，接著製作劇場版動畫電影。之後，劇場版作品會再次在電視播出，或是數位化，形成循環。 根據帝國資料庫顯示，2024年，動畫業界從電視、電影、DVD、網路等媒體獲得的收益（製作市場）比前一年多了4%，是3621億4200萬圓，刷新了過去的最高紀錄。「動畫網路上架市場」較前一年增加51.4%，是2501億圓，角色等動畫的商品市場也較前一年多了4.7%，達到7008億圓，每一項都刷新了紀錄。 如今，動畫已是代表日本的「產業」，「Japanese anime」、「Japanimation」等稱呼也逐漸普及。不過，有許多作品至今依舊是改編自漫畫。作品並不是只靠市場手法誕生的「東西」，而是漫畫家創作的故事。 動畫與漫畫以日本的主要產業之姿成長至此，兩者的關係是如何衍生的呢？現在就來追尋它們的原點。 國產電視動畫誕生前夜 電視動畫即將開始播出前的1958年，第一部國產長篇劇場彩色動畫《白蛇傳》完成。製作公司是1956年成立的東映動畫部（如今的東映ANIMATION）。該團隊的母體是戰前就一直參與動畫製作的日動映畫。同一年12月，在東京都練馬區大泉的新工作室落成，正式展開活動。 《白蛇傳》是以古代中國民間傳說為藍本的原創作品。接著，第二部作品《少年猿飛佐助》（1959年12月上映）則是改編作家檀一雄的小說而成。

手塚治虫與東映動畫

手塚治虫著《我的孫悟空》（筆者提供） 由漫畫創造出動畫的模式是從東映的第三部作品《西遊記》（1960年8月上映）開始。以手塚治虫的漫畫為原案，建構出整篇故事。 1958年年底，東映動畫的負責人前往已經是當紅漫畫家的手塚治虫家拜訪。此舉是為了前去洽談一個企畫案，也就是改編手塚在秋田書店的月刊雜誌《漫畫王》連載的漫畫《我的孫悟空》（1952年～1959年，之後以《我的孫悟空》出版單行本），作為第三部劇場用的長篇動畫。 手塚有著強烈的動畫製作熱情，於是成為東映動畫的特約人員，負責原案故事、劇情統籌、角色指導（名單上顯示導演）。忙碌的手塚負責畫出故事板，工作人員再以故事板做出劇本、分鏡──當時是以這種形式運作。月岡貞夫曾是手塚的助手，據說他和才剛出道的石森章太郎（後來的石之森章太郎）曾被派遣到東映動畫負責按草稿繪製完稿的清稿作業。

《西遊記》1960年©︎東映 虫製作公司與《原子小金剛》 手塚運用《西遊記》的經驗，構思了一個能按照自己的意思製作動畫作品的獨立製作公司。1960年8月，他在練馬區的自家腹地內，建造一個小工作室，與從東映動畫等公司召集來的七名年輕人一起開始製作實驗性動畫《街角的童謠》。 手塚當初是打算用自己的稿費支付製作費等費用，但後來接納了動畫師「獨立經營」的建言，才著手製作可望回本的電視動畫。第一部作品就是《原子小金剛》。因為這部作品有在月刊雜誌《少年》連載10年的庫存內容，電視上也曾播放紙偶劇場和真人改編作品，已經人盡皆知。 手塚在1962年設立虫製作股份有限公司。隨著新工作室落成，也開始製作要帶去電視臺毛遂自薦的動畫版《原子小金剛》試播帶。在同一年舉辦的「第一屆虫製作公司作品發表會」（東京銀座）上，隨著公開甫完成的《街角的童謠》，也讓《原子小金剛第1話 小金剛誕生》在人前亮相。

在虫製作公司前擺姿勢拍照的手塚治虫，1963年5月13日（共同）

以省力方式「做出獨特的作品」 日本第一部長篇動畫《原子小金剛》於1963年1月1日於富士電視臺開始播出。 敘述在21世紀這個未來的舞臺，與人類一樣擁有感情的機器人少年小金剛活躍的故事。小金剛會飛天、潛水、遁地、為了正義而戰。雜誌上熟悉的角色會動、會說話，有時還會唱歌。孩子們沉迷於這樣的電視動畫。而且那個時候隔年即將舉行東京奧運，是日本家庭擁有電視數量飛躍性成長的年代。 日本的內容產業就從這裡展開爆發性的成長。 但憑那一點人力，要每週製作出像劇場動畫那樣1秒24幀的全動畫很困難。《小金剛》不得不澈底地省力化，採取減幀、使用兼用卡，或是只動嘴巴等部分部位的「有限動畫」措施。以當時日本的資金和技術，很難達到像迪士尼那樣流暢又自然的動作。 不過，手塚治虫在設立虫製作時，曾說過這樣的話： 「迪士尼的作品一言以蔽之，就是圖畫故事。以文學來說，實在太偏兒童文學。我以迪士尼為踏板，有信心在內容上超前他們一步。」、「即使是一部小作品，迪士尼的製作費也動輒7億圓到8億圓。東映也會投入3、4000萬圓。參與製作的人數也有300人左右。對我來說，實在沒有這種餘力。可是，即使不用多平面攝影機這種鋪張的攝影器材，我也有信心能與約10位的助手一起推出獨特的作品。」（《週刊公論》60年5月17日號） 每週固定1話30分鐘

《原子小金剛》的單行本（筆者提供） 《小金剛》以每週1話、每話30分鐘的形式播出。當時，國外製作的電視動畫大都以頂多10分鐘的短篇為主。這部作品固定在星期幾、幾點播出，以這一點來說，可謂劃時代。這種播出方式使得以漫畫為原作的複雜故事和心理描寫化為可能，並逐漸扎根，成為電視動畫的固定模式。 出版雜誌《少年》的光文社將《原子小金剛》的舊作重新編輯，從1964年1月開始，每個月刊行capa comics版本。虫製作公司正式註冊玩具等物的商標，開始拓展漫畫角色商機。 動畫熱潮與製作公司的興隆 《原子小金剛》從1963年～1966年總共播出193話，隨著它的成功，以漫畫為原作的電視動畫陸續誕生。 1963年10月，富士電視臺開始播出《鐵人28號》。原作是在雜誌《少年》上，人氣與《原子小金剛》分庭抗禮的橫山光輝的巨大機器人漫畫。 機器人漫畫《原子超空人》則是在1963年11月於TBS電視臺播出動畫。未來漫畫《超級傑特》也是由TBS電視臺播出。它們的贊助商都是丸美屋食品。

昭和40年代刊行的兒童取向漫畫《鐵人28號》等漫畫書。它們陸續成為電視動畫的原作（時事） 東映動畫以電影為主力，在1963年才稍晚進場，於NET（現在的朝日電視臺）推出原創電視動畫《狼少年肯》。1964年則是改編白土三平的忍者漫畫，製作出第二部電視動畫《少年忍者風之藤丸》。 初期的贊助商都以零食、食品業者為主。贊助商會補足製作費，另一方面，也確立了推出角色商品的商業模式。日本動畫的特色便是角色商品豐富齊全，其原型就是這個時代建立的。 東映ANIMATION（1998年從東映動畫改名）到今天為止，發表了諸如《七龍珠》、《航海王》、《光之美少女》等眾多劇場、電視動畫，同時也持續輸出到國外。 受到電視動畫爆炸性人氣的影響，許多小規模的動畫製作公司應運而生。其中，也包含1963年5月時，以石森章太郎（當時）、藤子不二雄（當時）、角田次朗等5名年輕漫畫家為中心設立的工作室・零。 東京工藝大學杉並動畫博物館詳細介紹了日本動畫在戰後蓬勃發展的情形。館內有許多活用影片的展示，是大人到小孩都淺顯易懂的內容。

杉並動畫博物館展出1960年代從漫畫改編成動畫作品陸續誕生的原委（nippon.com編輯部 松本創一攝影）