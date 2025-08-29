喜多川歌麿：浮世繪美人畫巨匠

喜多川歌麿是江戶時代著名出版商蔦屋重三郎發掘的浮世繪畫師，其美人畫作品風格新穎，深得那些老江戶市民的喜愛。進入明治時代（1868-1912年），當彩色浮世繪「錦繪」逐漸過時被人遺忘之際，歌麿的美人畫被英國人弗朗西斯·布林克利發現，之後開始作為頂級美術作品在世界傳播。

畫師生涯從役者繪開始 在浮世繪的歷史上，喜多川歌麿（1753？-1806年）無疑是美人畫第一人。正如眾多浮世繪畫師一樣，他也並非一夜成名。據說，最初他主要畫的是長33公分、高15公分的小幅「役者繪」，那是浮世繪的一種形式，內容以歌舞伎的演員、舞臺及觀眾為主。彼時的浮世繪版畫，並不是畫師想畫什麼就能畫什麼。製作人，也就是被稱為版元的出版商先考慮什麼樣的題材可能暢銷，再據此安排畫師、雕版師、印刷師分工合作，從而製作出多版套印的浮世繪版畫——錦繪，並透過薄利多銷的方式實現盈利。 役者繪的銷售期很短，一般僅有劇碼上演的一個月左右時間，因此以成本較低的小幅畫為主。尺幅小，人工費和材料費等可控，風險低，正適合交給新人畫師繪製。喜多川歌麿的浮世繪畫師生涯也和其他畫師一樣，是從小幅役者繪開始的。

《五郎時宗 市川八百藏》，小幅錦繪，作於1776-1777年間。喜多川歌麿以北川豐章為名繪製的作品，出版商不詳（藏於哈佛藝術博物館）

邂逅蔦屋重三郎 喜多川歌麿的幸運之處，在於他的才華得到了出版商蔦屋重三郎（人稱「蔦重」，1750-1797年）的賞識。蔦重在江戶時代（1603-1868年）有名的花街柳巷「吉原出生、長大，他憑藉在那裡養成的審美意識投身出版業，是一位具有高度審美眼光的不可多得的出版商。 歌麿與蔦重的第一次合作，是繪製黃表紙《身貌大通神略緣起》（1781年出版）的插圖。黃表紙是一種帶插圖的通俗讀物，這可以算是喜多川歌麿接到的第一個「大訂單」。

志水燕十著、喜多川歌麿繪《身貌大通神略緣起》，1781年。出版商：蔦重（藏於東京都立中央圖書館） 透過這部黃表紙，蔦重發現了歌麿的才華。1783年7月，蔦重委託歌麿繪製吉原慶典活動「燈籠祭」的活動序列表；同年8月，蔦重將以「吉原俄」為題材的《青樓仁和嘉女藝者部》系列委託給了歌麿，那是一幅真正的大幅錦繪，長38公分、高28公分。 吉原俄於晴朗的夏季舉辦，自8月1日起，為期30天。活動期間，藝伎們上街遊行並展示精心準備的表演。在歌麿之前，俄圖主要出自老出版商西村屋與八，其形式類似於節目單，上面有劇碼演出場景圖，配以劇碼名稱和藝伎名字等文字資訊。 而歌麿的俄圖與西村屋版的最大不同在於，他描繪的不是正在表演的藝伎，而是她們在舞臺下的樣子。例如，在《青樓仁和嘉女藝者部 獅子 Tama屋 Oito》中，藝伎正在茶屋休憩，旁邊的「禿」（侍奉藝伎的童女學徒——譯註）饒有興趣地凝視著藝伎身上華麗的服裝。這種生動的畫面，在已經形式化的浮世繪美人畫中極為罕見，雕刻、印刷也十分精細。可以說，蔦重最大限度地激發出了喜多川歌麿這個錦繪新人的潛力，成就了這個里程碑式的作品。同年9月，蔦重把業務擴展到錦繪出版中心日本橋地區，與歌麿的合作關係也愈發牢固。

《青樓仁和嘉女藝者部 獅子 Tama屋 Oito》，大幅錦繪，約1783年8月。出版商：蔦屋重三郎（藏於東京國立博物館，出處：ColBase）

在美人畫之外的領域亦展現才氣 蔦重基於自己與狂歌師的交往，鼓勵喜多川歌麿挑戰全新的繪畫領域。以1788年的《畫本蟲撰》為開端，歌麿創作了7部色彩華美的狂歌畫冊。這些畫冊也堪稱當時雕刻、印刷技術的巔峰之作，展示了歌麿在美人畫之外的才氣。

宿屋飯盛編、喜多川歌麿繪《畫本蟲撰》，彩印狂歌畫冊，1788年出版。出版商：蔦重（藏於大都會藝術博物館） 挑戰美人畫新風格 1791年，幕府推行寬政改革，加強了對出版業的管制。山東京傳（1761-1816年）著3部灑落本（江戶時代一種主要描寫妓院故事的詼諧小說——譯註）被認作為不當出版物，這致使山東京傳被處50天手鎖刑，蔦重則被判處沒收一半財產的重罰。為了捲土重來，蔦重於1792-1793年再次啟用喜多川歌麿，推出了全新風格的美人畫大首繪。構圖上聚焦面部的風格雖在役者繪中已有先例，但在美人畫領域屬於浮世繪史上首次嘗試。 喜多川歌麿特意選擇了沒有明確原型的女性作為大首繪的主角。僅憑畫中人物微傾的體態和細小的動作便能讓觀者感受到其內心情感，這種細膩的表現力唯有歌麿才能做到。《婦人相學十體 浮氣之相》《歌撰戀之部 溢露之戀》等作品享有盛譽，淋漓盡致地展現了他的才華。

《婦人相學十體 浮氣之相》，大幅錦繪，作於1792-1793年間。出版商：蔦重（藏於紐約公共圖書館）

《歌撰戀之部 溢露之戀》，大幅錦繪，作於1793-1794年間。出版商：蔦重（藏於芝加哥美術館） 同一時期出版的是描繪以美貌聞名的真實女性的作品系列。喜多川歌麿在自己的畫作中給當時的「寬政三美人」賦予了許多虛構的設定。這些作品廣受歡迎，他的名字也在大眾心中留下了更加深刻的印象。

《寬政三美人圖：難波屋Okita、高島Ohisa、富本豐雛》（被刪去女子名的版本），大幅錦繪，作於1792-1793年間。出版商：蔦重（藏於紐約公共圖書館）