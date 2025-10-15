東洲齋寫樂：曇花一現的神秘畫師

1794年，名不見經傳的畫師東洲齋寫樂繪製的一批大膽地運用了誇張、變形手法的「役者繪」橫空出世，獨樹一幟的風格，引發了巨大轟動。這些作品極具震撼力，映照出人物的內心世界，至今仍令人著迷不已。

突破傳統的肖像畫 寫樂描繪的不是單純的歌舞伎演員像，而是演員在戲劇中扮演的角色形象，甚至還可以辨認出他畫的是戲中的哪個場景。寫樂根據歌舞伎演出的變化，調整自己的創作形式和表現手法，他的作品大致可以劃分為四個階段。 第一個階段是1794年5月，以在控櫓劇場演出的歌舞伎為題材的28幅大型錦繪。這些作品都是僅描繪上半身的「大首繪」，背景均運用了黑雲母粉，印在高約37公分、寬約25公分的奉書紙（日本的一種傳統紙張，古代文書用紙——譯註）上。其中有5幅是在一張紙上畫兩個人物的「雙人大首繪」。

《三代目佐野川市松的祇園町白粉藝妓Onayo》（左）沒有繪成美人畫，而是刻意凸顯了反串演員的男性特徵（東京國立博物館藏。圖片：ColBase）。《市川鰕藏的竹村定之進》（右）當時首屈一指的演員那穩健的表演功力躍然紙上（東京國立博物館藏。圖片：ColBase） 大首繪類似現代的演員特寫肖像，一般來說，取悅戲迷重於還原戲中場景。但寫樂拒絕迎合，作畫時大膽對演員的特徵進行了誇大、變形。 例如，「江戶兵衛與奴一平」「松下造酒之進與志賀大七」等，作品兩兩呼應，呈現了承載關鍵劇情的核心打鬥場面。

《三代目大谷鬼次的江戶兵衛》（左）與《初代市川男女藏的奴一平》（右）成對呈現了江戶兵衛企圖襲擊奴一平以搶奪錢財的場景。大概鬼次在公演前展示過這個動作，其他畫師也畫了同一個姿勢（東京國立博物館藏。圖片：ColBase）

《初代尾上松助的松下造酒之進》（左，東京國立博物館藏。圖片：ColBase）與《三代目市川高麗藏的志賀大七》。兩幅作品分別描繪了貧困潦倒、疾病纏身的松下造酒之進與露出不屑笑容的志賀大七（芝加哥藝術館藏） 寫樂透過手勢、身段、握刀姿態、五指舒展情況等，精妙地展現了演員在戲中的動作姿態和角色特徵等。黑雲母背景更凸顯了演員形象帶來的視覺感染力。

強烈的個性逐漸消失 第二個階段是1794年7月到8月。寫樂在這一階段的作品均為全身像。他採用役者繪傳統細判（高約33公分、寬約15公分）創作的浮世繪作品以無背景留白的連續組圖形式呈現，把自己動態造型、流動曲線的特點展現得淋漓盡致。‌ 他在這一階段的大幅浮世繪依舊採用了以雲母粉增效的技法，構圖注重圓形和三角形的視覺效果。例如，將兩個人物成弧形搭配，或集中偏置於對角線一側。與第一個階段厚重的風格迥然不同，寫樂這一階段的作品更注重視覺效果，為搭配或白或黃的背景，人物服飾色彩明豔華麗，繁複紋樣纖毫畢現。這種變化或許是因為蔦重希望主打價格低廉的小型版本「細判」，以擴大購買人群。

《篠塚浦右衛門的都座口上圖》。畫中人正在宣讀即將出版肖像畫第二系列的消息。這是蔦重的出版宣言（東京國立博物館藏。圖片：ColBase）

《三代目大谷鬼次的川島治部五郎》（左）與《三代目澤村宗十郎的名護屋山三元春與三代目瀨川菊之丞的傾城Katsuragi》（右）（東京國立博物館藏。圖片：ColBase） 第三個階段是1794年11月，寫樂描繪「顏見世」演出（一年一度歌舞伎新演員的亮相演出——譯註）的作品。這是他作品數量最多的階段，已確認的有58幅，但每一幅的現存數量都很少，多數僅存孤本，可見當時在商業上未能取得成功。寫樂原本明快的特點不再，作品個性漸失。畫作中標注了演員的屋號和俳名，由此推測這批作品是為人氣演員定制的肖像畫。相較寫樂在第一個階段深度刻畫每一個演員戲劇張力的作品，這一階段的作品止於淺描淡摹，變得單調且公式化。

《堺屋秀鶴》（左）與《三代目澤村宗十郎的孔雀三郎成平》（右）是第三個階段鮮有的凝練表現之作（東京國立博物館藏。圖片：ColBase） 第四個階段作品現僅存以1795年新春狂言為題材的10幅小型畫作。相比於第三個階段多數作品僅象徵性添加背景的處理方式，第四個階段的作品更強調舞臺佈景，但服飾與人物線條變得單調了。 由於這些作品是配合首演而出版的，因此實際繪製時間應為1794年末。由此推算，東洲齋寫樂出道不到一年便從畫壇「謝幕」了。其間風格變化之大令人震驚，出道之初的強烈個性最後也蕩然無存。特別是現存的10幅歌舞伎題材作品，給人一種都是未竟之作的唐突之感，可見其在商業出版上已然失敗。從第三個階段開始畫風突變，難免讓人懷疑是他人代筆的結果。

從左至右依次為《二代目坂東三津五郎的曾我五郎時致》《三代目澤村宗十郎的曾我十郎祐成》《三代目坂東彥三郎的工藤左衛門祐經》，這是以曾我兄弟為主題的新年傳統劇碼三聯畫（東京國立博物館藏。圖片：ColBase）

《大童山文五郎抬棋盤》描繪了當時頗有人氣的壯漢童子力士。與其他作品不同，這幅是力士肖像畫（東京國立博物館藏。圖片：ColBase）