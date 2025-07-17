在小巷深處的「paso」，邂逅洪都拉斯咖啡

在經過翻修的老宅裡，感受懷舊空間的氛圍，悠閒地品味一杯咖啡。彷彿受邀來到私人住宅般，讓人產生錯覺的同時，也觸碰到某個人家所承載的歷史。在此介紹位於東京近郊、能帶來如此體驗的「古民宅咖啡廳」，透過熱愛喫茶店的文筆家川口葉子的報導與攝影來呈現。這次介紹的是位於神奈川・鎌倉的「paso by 27 COFFEE ROASTERS」。

步入小巷，開啟異國咖啡體驗之旅 從「江之島電鐵」的長谷站下車，步行6分鐘即可到達坂之下地區，這裡因融合了鎌倉的歷史風貌和海濱生活方式而聞名。在狹長的小巷深處，有一家名為「paso by 27 COFFEE ROASTERS」（以下簡稱paso）的咖啡店，店內的空氣中彌漫著來自中美洲國家洪都拉斯山間的芳香。 這家咖啡店是一處時空交會之地，昭和時代古民宅的記憶與現代咖啡文化完美融合，並且，鎌倉的海濱小鎮與洪都拉斯風情也在此邂逅。不過，這裡沒有自稱「咖啡師」的人，迎接顧客的只有「導遊」。 出了長谷站的剪票口，大海的氣息便撲面而來。穿行在住宅區，沿著石子小路前行，心中有些忐忑不安——是否已迷失了方向？坂之下過去曾是漁村，在這條昔日風貌猶存的小路上行走，也是paso咖啡的體驗之一。踏在石子路上的腳步聲沙沙作響，民宅屋簷邊的花朵隨風搖曳。 小巷的景觀處處體現出「鎌倉R不動產」在改建古民宅過程中的精益求精。透過在房屋和庭院四周的混凝土圍牆上新添木板牆，街巷得以重現昔日風貌。在今昔相連的圍牆一隅，排列著paso店員從海邊撿來的貝殼和海玻璃。這片土地上孕育的這些珍寶，也成為paso獨具象徵意義的一道風景。

混凝土圍牆和木板牆巧妙結合，與古街風貌完美融合

附近沙灘上撿來的貝殼

從面向庭院的簷廊進店

來自洪都拉斯的小農莊 掀開門簾走進店裡，首先映入眼簾的是擺放在吧臺上的4款洪都拉斯產咖啡。在日本，這種風味的咖啡並不為人所熟知，日常生活中能有機會品嘗的人恐怕為數不多。 這家咖啡店的總店位於藤澤市辻堂的「27 COFFEE ROASTERS」，在鎌倉湘南地區已經營25年之久，是一家備受顧客喜愛的自家烘焙咖啡店。多年來，店主一直致力於推廣品質上等、在日本知名度卻還不高的洪都拉斯咖啡。他們親自前往洪都拉斯，持續從當地小規模農莊的生產者手中直接採購咖啡豆，與對方建立起了信任關係。不同產地與生產者培育出的咖啡豆各具風味，這正是洪都拉斯咖啡的迷人之處。 paso作為27 COFFEE ROASTERS的坂之下店，於2022年開業。 「淺烘咖啡豆的酸味怕是有些喝不慣…」有如此顧慮的顧客也不用擔心。咖啡師們對每一款咖啡的風味都有深入研究，他們自稱「導遊」，可以輕鬆自如地幫顧客選出中意的口味。 「我們不會將自己執著的東西強加於人，而是盡可能地去滿足顧客的喜好與興趣。我們只是引領顧客前往新選擇的大門而已。」導遊之一的山田航平如是說。他為剛接觸咖啡的顧客考慮得細緻入微，以免大家因資訊過多而無所適從。而對顧客而言，他們也能有機會透過簡單的交流，明確表達出自己的喜好。

山田正在泡咖啡 山田說：「我自己也是連續3年和店主前往洪都拉斯。各位咖啡生產者的努力超出了我們的想像。」 消費國不曾目睹的誠摯努力，最終凝結成杯中的醇香。山田表示，讓更多的人品嘗這杯咖啡的香醇，愛上它的口感，並在今後持續成為顧客的選擇，這才是對當地生產者最切實的回饋。 我一邊品嘗著咖啡與甜品，一邊悠然環視這令人身心舒適的空間。柔和的酸味與甘甜在口中彌漫開來。巴斯克芝士蛋糕的內裡是布丁般的口感，也讓人感到驚喜。

最有人氣的甜品是巴斯克蛋糕 在paso，沖好的咖啡會以燒瓶和杯子組合的形式端上來。之所以選用沒有刻度和標誌且完全透明的燒瓶，是為了在視覺上能直接呈現出因烘焙度不同而帶來的液體顏色的變化。如果坐在靠窗的吧檯位置，還能看見玻璃瓶表面映出庭院中紫陽花的色彩或是梅梢的疏影。

開業前雜草叢生的庭院，如今也已煥然一新

改建過程中「做減法」 無論是咖啡沖泡還是空間設計，都貫穿著一個共同理念，即注重原料本身的自然品質。 這棟寬敞的平房，房齡不詳，一位老婦人曾獨居於此。房屋改建時，設計師著重於「做減法」，而不是增添新的設計。 他們拆除了以前擴建改建時疊加的木紋膠合板等新型建材，使隱藏起來的房梁與屋頂骨架重見天日。立柱經過精心清洗，雨水管改用竹材。透過工匠的手藝和當地的天然原材料，讓這棟建築返璞歸真，恢復了原始氣息。

由精心打磨的立柱和土牆構成的空間 重要的不是單純追求功能性與設計感，而是「為何如此選擇」這一深究本質的思考方式。paso的店員們親自參與的空間設計也是基於這一思路。顧客可以坐在與簡約的木吧檯搭配的長凳上，欣賞庭院的四季美景；也可脫下鞋子，在榻榻米臺上享受悠閒時光。

在榻榻米臺上愜意小憩 據說，店員們每天清晨的第一項工作便是打開防雨的木板套窗。開關時發出的那吱呀吱呀的聲音，對他們而言也是古民宅晨間獨特風情的享受。