坐落於高樓大廈間的「Chanoma」：在日式老宅，品日式甜點

自江戶時代綿延至今的池袋記憶

從喧囂的池袋站西口只需步行約7分鐘，走進一條小巷後，會讓你的腳步不由自主地停下來。在市中心林立的高樓之間，一家被叢密的樹木環繞的古民宅咖啡館出現在眼前。在仿佛穿越到另一個時代的靜謐中，蔥蘢綠色的深處，佇立著一棟近80年歷史的木平房。Chanoma咖啡館，便是一個從這樣一場靜靜的驚喜開始的地方。

這棟建築，是屋主深野弘之的祖父母在二戰後不久建造的住宅。深野家族自江戶時代起便世代居住於此地。入口處至今仍保留著一座木門，它建於江戶末期至明治年間，歷經了關東大地震與東京大空襲並倖存至今，是一處珍貴的遺址。穿過這道古老的木門，便可步入咖啡館。



木門上大大的屋頂讓人印象深刻

首先映入眼簾的是擺放著長凳和桌子的「土間」。再往裡走，便是日式房間的「和室」及簷廊，直至幾年前，屋主深野還居住在這裡。



明亮寬敞的土間，右側是和室

無論選擇在哪裡落座，從大大的窗外撲面而來的都是滿滿的、搖曳的綠意。若想沐浴透過樹葉灑落的陽光，就選坐在土間；若想體味日式古民宅獨有的日陰，那就脫鞋走進和室。咖啡時光是在日光中還是在日陰裡度過，可以憑當天的心情來決定。



讓人靜心而放鬆的榻榻米座位

在和室裡，裝飾著金雲和梅花圖案的隔扇、雪見紙拉門等體現了當年建築特色的構件，都被悉心保留了下來。設有壁龕與地爐的房間，有時會用作茶室，因此摒棄了華麗的裝飾，充滿令人心神舒緩的沉靜氣氛。



裝飾著掛軸和插花的壁龕