埼玉縣秩父「泰山堂咖啡」，見證養蠶業興衰史的有形文化財

遠離喧囂的東京市中心，在大自然中愜意散步，在承載地方產業史的古老建築中稍作休息。在本系列專題中，熱愛咖啡廳的作家川口葉子將帶領讀者探訪東京近郊的「古民家咖啡廳」。本篇介紹位於埼玉縣秩父市的「泰山堂咖啡」（Taizando Cafe）。

與大自然和歷史交融的「喫茶文化」 「夜晚回家，一下電車就能聞到山的氣息。」 這是笠間直穗子的隨筆集《來自山影之町》（河出書房新社）開篇的一句話。笠間直穗子是一位研究法國文學的學者，從東京移居秩父。 「想聞到美好的氣息」是她被秩父吸引的原因之一。另一個原因，則是這裡星羅棋布的特色咖啡廳。 「每家店都與眾不同。不隨波逐流似乎是這裡的風氣。無論是當地人還是外地遊客，都能自然而然地在這裡找到一處可以靜靜獨處的空間。」 的確，秩父的「喫茶文化」源遠流長。我就是在黑門通一棟古民宅裡的「泰山堂咖啡」邂逅這本書的。當時，它被當作店主心愛的讀物，擺放在吧檯上。

寧靜雅致的店內空間 這間咖啡廳的魅力在於，即便是不經意地造訪，也能接觸到秩父的傳統文化。黑門通一帶至今保留著曾經輝煌的秩父織物批發商舖，訴說著昭和時代的故事。從東京池袋站搭乘西武線特急列車，約1小時20分鐘即可抵達西武秩父站。走吧，去那座晨霧繚繞、群山環抱的小城，來一場微旅行。

在曾以養蠶與織物興盛的街道上，感受時光的層疊 通往秩父神社的黑門通兩側，從大正到昭和初期林立著許多商舖。它們經營著一種名為「秩父銘仙」的絹織物。這裡曾因養蠶與織物而繁榮，目前尚存的三棟木造兩層建築均以「秩父銘仙分所」之名，被列為日本國家「登錄有形文化財」，向世人展示著昔日的盛況。 其中一棟採用「切妻造」（懸山頂）的兩開間長屋建築，便是泰山堂咖啡的所在地。面對建築，右側那間是陳列著古董雜貨的印章店，左側那間是咖啡廳。兩間店內部貫通，營造出如記憶迷宮般的獨特韻味。 推開那扇鑲嵌著花窗玻璃的英式復古木門，店主青田美雪微笑迎接。

綠色的英式復古木門是咖啡廳的標誌 藝術與歷史共鳴的空間 對咖啡廳與藝術感興趣的人，或許立刻就能察覺到，那些不經意點綴店內的繪畫作品與裝飾品中，藏著一種獨到的審美。那是長期在日常生活中浸潤於藝術的人才有的氣質；不過分刻意，讓每一位訪客置身其中都感到舒適而溫暖。 據店主青田小姐介紹，她的父母喜愛民間器物、籠具、「根付」（江戶時期人們用來懸掛隨身物品的卡子——譯註）等，因此她是在這些收藏品的環繞下長大的。如今，店內各處都擺放著她親自蒐集而來的秩父當地藝術家的作品。 入口處懸掛的畫作，便是出自秩父當地畫家淺見哲一之手。畫家透過深邃的幽藍色調，靜靜地展現以秩父風土與生活為主題的心象風景。 青田店主表示，正是笠間直穗子的隨筆與秩父藝術家們的作品，讓她注意到了這座小城的魅力。

法式甜點與紅茶的協奏 這家咖啡廳的另一大吸引力，在於青田店主的女兒——甜點師大崎泉所製作的甜點。她曾在法國里昂進修過一年，製作的甜點風味經典且精緻。 其中最受歡迎的是法國南部的傳統甜點「法式凍軋糖」（Nougat glacé）。這是一款冷凍甜品，以鮮奶油與蛋白霜為基底，加入蜂蜜調出自然的甘甜，再撒上堅果與果乾等。冰涼的凍軋糖在舌尖輕盈地融化，與香脆的堅果、甘甜的果乾交織在一起。擺盤時以酸甜的覆盆子醬點綴，更增添了令人愉悅的層次感。

最受歡迎的冷凍甜點 Nougat glacé 菜單上的飲品也相當豐富，提供來自法國著名紅茶品牌「瑪黑兄弟」（MARIAGE FRÈRES）的多種茶款。如果猶豫不決，不妨請店主推薦。青田店主總能為女兒大崎泉的正統法式甜點，搭配上一款香氣馥郁的紅茶，讓饕客為甜點的美味折服。此外，散發香料韻味的自製薑汁汽水、使用黑醋調製的清爽飲品，都非常適合在夏天享用。

擺放在吧檯後方的茶杯與紅茶罐。

（左）核桃塔與自製薑汁汽水；（右）抹茶白巧克力蛋糕。