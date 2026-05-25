埼玉縣秩父「泰山堂咖啡」，見證養蠶業興衰史的有形文化財

埼玉縣秩父「泰山堂咖啡」，見證養蠶業興衰史的有形文化財飲食 文化 生活 設計 歷史
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與大自然和歷史交融的「喫茶文化」
「夜晚回家，一下電車就能聞到山的氣息。」
這是笠間直穗子的隨筆集《來自山影之町》（河出書房新社）開篇的一句話。笠間直穗子是一位研究法國文學的學者，從東京移居秩父。
「想聞到美好的氣息」是她被秩父吸引的原因之一。另一個原因，則是這裡星羅棋布的特色咖啡廳。
「每家店都與眾不同。不隨波逐流似乎是這裡的風氣。無論是當地人還是外地遊客，都能自然而然地在這裡找到一處可以靜靜獨處的空間。」
的確，秩父的「喫茶文化」源遠流長。我就是在黑門通一棟古民宅裡的「泰山堂咖啡」邂逅這本書的。當時，它被當作店主心愛的讀物，擺放在吧檯上。
這間咖啡廳的魅力在於，即便是不經意地造訪，也能接觸到秩父的傳統文化。黑門通一帶至今保留著曾經輝煌的秩父織物批發商舖，訴說著昭和時代的故事。從東京池袋站搭乘西武線特急列車，約1小時20分鐘即可抵達西武秩父站。走吧，去那座晨霧繚繞、群山環抱的小城，來一場微旅行。
在曾以養蠶與織物興盛的街道上，感受時光的層疊
通往秩父神社的黑門通兩側，從大正到昭和初期林立著許多商舖。它們經營著一種名為「秩父銘仙」的絹織物。這裡曾因養蠶與織物而繁榮，目前尚存的三棟木造兩層建築均以「秩父銘仙分所」之名，被列為日本國家「登錄有形文化財」，向世人展示著昔日的盛況。
其中一棟採用「切妻造」（懸山頂）的兩開間長屋建築，便是泰山堂咖啡的所在地。面對建築，右側那間是陳列著古董雜貨的印章店，左側那間是咖啡廳。兩間店內部貫通，營造出如記憶迷宮般的獨特韻味。
推開那扇鑲嵌著花窗玻璃的英式復古木門，店主青田美雪微笑迎接。
藝術與歷史共鳴的空間
對咖啡廳與藝術感興趣的人，或許立刻就能察覺到，那些不經意點綴店內的繪畫作品與裝飾品中，藏著一種獨到的審美。那是長期在日常生活中浸潤於藝術的人才有的氣質；不過分刻意，讓每一位訪客置身其中都感到舒適而溫暖。
據店主青田小姐介紹，她的父母喜愛民間器物、籠具、「根付」（江戶時期人們用來懸掛隨身物品的卡子——譯註）等，因此她是在這些收藏品的環繞下長大的。如今，店內各處都擺放著她親自蒐集而來的秩父當地藝術家的作品。
入口處懸掛的畫作，便是出自秩父當地畫家淺見哲一之手。畫家透過深邃的幽藍色調，靜靜地展現以秩父風土與生活為主題的心象風景。
青田店主表示，正是笠間直穗子的隨筆與秩父藝術家們的作品，讓她注意到了這座小城的魅力。
法式甜點與紅茶的協奏
這家咖啡廳的另一大吸引力，在於青田店主的女兒——甜點師大崎泉所製作的甜點。她曾在法國里昂進修過一年，製作的甜點風味經典且精緻。
其中最受歡迎的是法國南部的傳統甜點「法式凍軋糖」（Nougat glacé）。這是一款冷凍甜品，以鮮奶油與蛋白霜為基底，加入蜂蜜調出自然的甘甜，再撒上堅果與果乾等。冰涼的凍軋糖在舌尖輕盈地融化，與香脆的堅果、甘甜的果乾交織在一起。擺盤時以酸甜的覆盆子醬點綴，更增添了令人愉悅的層次感。
菜單上的飲品也相當豐富，提供來自法國著名紅茶品牌「瑪黑兄弟」（MARIAGE FRÈRES）的多種茶款。如果猶豫不決，不妨請店主推薦。青田店主總能為女兒大崎泉的正統法式甜點，搭配上一款香氣馥郁的紅茶，讓饕客為甜點的美味折服。此外，散發香料韻味的自製薑汁汽水、使用黑醋調製的清爽飲品，都非常適合在夏天享用。
咖啡廳與家族記憶
青田店主介紹道：「這棟建築在昭和初期之前是養蠶農戶的蠶室，在那之後蠶室遷移重建，這裡才開始作為民宅使用。」
面對這棟兩開間長屋，右邊那間印章店「泰山堂」，以前是由青田美雪的祖父經營，後來由她的母親繼承。青田美雪將其打造為經營古董雜貨的空間。
左邊那間以前是拉麵店，但在 2008 年撤出了。青田美雪藉機租了下來，並將其改造成咖啡廳。
在裝潢上，工匠巧妙地運用舊木材，以粗大的樑木與栗木地板環繞，營造出一個靜謐的空間。長屋建成之初的磨砂玻璃窗被原樣保留，柱子上的方形孔洞據說是以前養蠶農戶為擺放蠶箱而搭建棚架的痕跡。
最吸引我的是佈置在樓梯下方的角落座位。淡淡的燈光照在牆上的畫框與雕像上，映出柔和的影子。椅子看似兒童椅，其實是出自木工大師黑田辰秋的弟子之手，外觀小巧卻出乎意料地穩固、舒適。
青田美雪經營咖啡廳的初衷是「為了學成歸國的女兒」。更深層的原因，則是她自己在眾多咖啡廳度過愜意時光的記憶，以及對那段「令人放鬆的時光」的懷念。
「我的祖母出生於東京人形町，戰爭期間被疏散到秩父，所以我母親跟我都在秩父長大。小時候，祖母每次回去探親都會帶我去日本橋的三越百貨，在那裡的咖啡廳吃冰淇淋。那是我最開心的事。」
她的話語讓人感受到她幼年的雀躍，以及在咖啡廳體驗到的幸福感。
感受秩父這片土地的底蘊
青田店主說，光顧泰山堂咖啡廳的人多為來秩父觀光的遊客。若想享受靜謐時光，平日剛開門那段時間最為理想。
「有些人上午去了神社，下午茶時段順道過來。如果每一位来店的顧客都能在這裡得到放鬆，我就很開心。」
泰山堂咖啡廳，既可以是一年四季漫步秩父途中的駐足點，也可以是感受當地傳統文化的窗口。這是一處將歷史、生活與詩意緩緩交融的地方。願您前來，感受山的氣息與草木的芬芳，盡情體驗這座小城的魅力。
泰山堂咖啡廳
- 地址： 埼玉縣秩父市番場町11-6
- 營業時間： 下午1時至5時（最後點餐時間為下午4時30分）
- 公休日： 每週二、週三
- 交通方式： 從秩父鐵道「御花畑」站或「秩父」站步行約7分鐘，從西武池袋
- 「西武秩父」站步行約12分鐘
- 官方網站： https://www.instagram.com/taizando_cafe/
注意事項： ※未滿7歲的兒童謝絕入內
採訪、撰文、攝影： 川口葉子
標題圖片：從黑門通眺望泰山堂咖啡廳